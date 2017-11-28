Роботы идут!

Выставка роботов – конечно, всегда большая радость для детей, и каждая представленная на нынешней выставке роботов компания продемонстрировала свои весёлые образцы специально для малышей. Впрочем, роботы – это давно уже не просто «прикольная игрушка», да и редко какая серьёзная бизнес или научная конференция обходится без дискуссий о перспективах развития искусственного интеллекта, а то уже и о путях преодоления потенциальных угроз от него.

Пока же взрослые и дети с удовольствием знакомились с новой техникой. К некоторым образцам выстроились нескончаемые очереди из желающих пообщаться с роботами и сделать селфи.

Но всё же Robotics Expo – не только весёлый и познавательный аттракцион. Это глобальная выставка, призванная показать в том числе бизнесу и представителям власти нынешний уровень развития технологий робототехники в мире.

Роботы медленно, но верно встраиваются в нашу жизнь. В это можно не верить, но все указывает на то, что в скором будущем многие профессии займут высокотехнологичные роботы. Сначала как диво, чтобы привлечь клиентов, потом наравне с людьми, ну а потом уже вместо людей.

Это уже начинает происходить в развитых странах с высокой минимальной зарплатой. Компаниям становится просто невыгодно нанимать людей. Ведь можно один раз вложиться в технологию: у нее всегда хорошее настроение, работает всегда предсказуемо, да и в случае проблем можно просто вызвать ремонтника.

О таких перспективах говорили разработчики на стендах выставки.

Только здесь – на Robotics Expo - было представлено огромное количество роботов, уже сейчас способных заменить людей на определенных должностях, не требующих высокой квалификации. Одни роботы способны заменить обслуживающий персонал, такой как администраторы, консьержи, секретари и похожие профессии. Другие могут подстригать газон без человека: система работает как робот-пылесос, но подготовлена к открытым пространствам.

Представили даже робота, работающего по принципу детектора лжи. При этом физический контакт с проверяемым (подключающиеся датчики) отсутствует. Робот-детектор по своим алгоритмам определяет, врет человек или нет. Как именно работает эта система создатели рассказывать по понятным причинам не стали – коммерческая тайна. Впрочем заверили: разработанной бесконтактной технологией уже заинтересовались отечественные правоохранители.

«Перспективы у роботов очень большие. Как минимум, в скором времени должна будет исчезнуть такая странная профессия как «дежурный по эскалатору» в метро. Сажаем в кабинку робота и пусть сидит, следит за всеми камерами», - рассказал «Русской Планете» ведущий инженер Fora robotics Сергей Пашин. При этом эксперт посетовал, что хотя интерес к новым разработкам проявляют в том числе и начальники метро, но внедрять их пока не спешат.

Эту же проблему «пассивного интереса» поднимали и спикеры профессиональной конференции, прошедшей в рамках выставки. При этом презентовали разработки, способные кардинально изменить сегодняшние производственные алгоритмы. Например, промышленные роботы, способные заменить человека на монотонной работе. Такие системы уже широко применяются в мире, но спрос в России на них пока не так велик.

Применение роботов на производстве – это, впрочем, не только работа на конвейерах. Уже существуют разработки систем автоматического управления специальным транспортом. По сути, это то же, чем занимается, например, Tesla, но в масштабах спец. Машин, которые сложнее в управлении и далеко не всегда ездят по гладким, размеченным дорогам.

И даже для бытового применения создаются роботы, выполняющие нужные для простых людей функции. Речь идет о роботах, которые могут ухаживать за больными людьми и стариками: что-то принести, сделать по дому и прочие простые задачи. Существуют даже наработки в роботах, ухаживающих за детьми.

Эти системы, конечно, еще далеки от того, чтобы оказаться в каждом доме. Однако скорость разработок поражает. На таких мероприятиях хорошо видно, что перемены не за горами. Может не стать многих профессий, а жизнь значительно упроститься. А к хорошему и удобного привыкаешь быстро, так что можно грядущую «революцию» считать самой приятной в истории человечества.

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