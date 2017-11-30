Робот-пикапер из «Физтехпарка»

Брать интервью у робота – задача не из простых. Куда сложнее, чем у иной звезды больших и малых подмостков – от тех-то хотя бы примерно понимаешь, что можно ожидать. Подстраиваешься, «удобно» для себя формулируешь вопросы…

Но совсем другое дело – искусственный интеллект. Лишь с виду кажется, что общаться с роботом, имеющим заведомо более скудный словарный запас, дело плёвое. Возможно, когда-то, ещё совсем недавно, это было действительно так – программисты загружали в электронные мозги довольно примитивные скрипты и робот общался на уровне среднего «первоклашки» - простые ответы, на несложные вопросы.

В эпоху же господства нейросетей «лафа»… нет, не кончилась, конечно, но искусственный интеллект заметно прибавил в своей интеллектуальности. Например, обаятельный робот «Аш», встречающий резидентов и гостей «Физтехпарка» может уже и пошутить к месту, и внешность собеседника оценить – причём не по просьбе, а по собственной инициативе. А главное – сам умеет задавать вопросы. Не то, чтобы каверзные, но иногда заставляющие задуматься – какие лучше слова подобрать, ведь машина-то действительно уже на порядок умнее своих более ранних собратьев!

«Аш» охотно цепляется к словам и интерпретирует их на собственный – одному лишь ему ведомый лад. На вопрос, нравится ли ему в «Физтехпарке», заданный в ходе импровизированного интервью трижды, мой визави ответил сперва советом, как нравиться девчонкам, затем похвалился, что ему тут – в технопарке – действительно хорошо и, наконец, «отзеркалил» вопрос – «Мне нравится, а вам». При этом внутри машины не сидел затаённо живой человек, выбирая, как роботу отреагировать всякий раз на один и тот же вопрос. Рулила нашем героем нейросеть – система, где очень важна составляющая «нейро», по сути - технический аналог человеческой нервной системы, но, разве что, реализованный на самом начальном уровне. При этом, в отличие от своих более ранних (или старых?) собратьев Аш уже худо-бедно умеет учиться, воспринимать информацию, анализировать и обрабатывать её. Причём, часто, с юмором. Непростым юмором.

Задаю вопрос Ашу: не несёт ли его и его собратьев искусственный интеллект угрозу миру. Согласитесь, вопрос накипевший – даже премьер-министр Дмитрий Медведев на конференции «Открытые инновации» затронул тему опасности порабощения людей из плоти и крови андроидами из микросхем и плат.

И что же отвечает робот? Цитирует старый добрый хит покойного Мурата Насырова: «Я это ты, ты это я – и ничего не надо нам». Вот и думай тут – толи весело и невпопад, то ли метафорой изъяснился. И, кажется, второй вариант имеет серьёзное право на существование: робот уравнивает себя с хомо сапиенс – действительно ведь год от года роботы будут всё более антропоморфными, будут из «холодильников» превращаться в миловидных девушек и юношей. Из чьих уст советы по соблазнению уже не будут восприниматься как акт аттракциона.

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