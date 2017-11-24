Преимущества и недостатки криптобиржи и что такое торговые боты

Криптовалюты породили новую отрасль рынка ценных бумаг. Какие преимущества и недостатки у таких бирж по сравнению с традиционными?

Рынок ценных бумаг появился в XVI веке. Во времена Русско-шведской войны, на Руси называвшейся Шведским походом (1554-1557), в Бельгии, в городе Антверпене, расположенном на обоих берегах реки Шельды, возникла одна из первых фондовых бирж, на которой размещались государственные ценные бумаги. Для привлечения дополнительных денежных средств на государственные нужды правительство разместило ценные бумаги как внутри страны, так и за границей. Однако ещё раньше, в 1531 году, итальянские купцы основали биржу в этой же стране, в городе Брюгге. Опыт этой биржи стал основой для развития торговли ценными бумагами, так как велась международная торговля и упор делался на иностранных торговцев. С этим развитием появились понятия "официальные биржевые курсы" и "биржевой бюллетень". В 2017 году капитализация мирового рынка ценных бумаг достигла максимума в $40 трлн. Благодаря появлению компьютеров и интернета, капитализация в этой области увеличилась в разы. За 15 лет капитализация выросла в 10 раз.

Появление биткоина породило новое ответвление в мире ценных бумаг. В числе первых криптовалютных бирж была биржа Kraken, основанная в 2011 году в Сан-Франциско. Раньше 2011 года начал функционировать Mt.Gox (Mount Gox) - гигант того времени с долей, близкой к половине объёма транзакций в сети биткоин. Криптовалютные биржи отличаются по своим принципам от фондовых, но суть у них одна - предоставление услуг для торговли активами.

Чем отличается криптовалютная биржа от фондовой и форекс?

Сегодня только по двум пунктам фондовая биржа и форекс превосходят криптовалютные биржи. Это страхование государством инвесторских счетов и брокерских компаний, программное обеспечение. Разумеется, такие программы появились давно и разрабатывались компаниями, предоставляющими брокерские услуги. Такие организации регулируются государством, что дает гарантию сохранности средств в случае банкротства или последствий другой противозаконной деятельности этой компании.

Программное обеспечение

На криптовалютных биржах с наибольшим оборотом используется стандартный набор для анализа с графиком цен на сайте этой биржи. Это создаёт неудобство при торговле. Если в программах, которые предоставляют компании фондового рынка или форекс, управлять сделками можно в пару кликов, где становится сразу виден риск и вероятная прибыль, то на криптовалютной бирже приходится пользоваться калькулятором, либо делать таблицы в Excel для аналогичного подсчёта. Впрочем, предоставление биржами торговой информации покрывает главные минусы, так как получить подобную информацию с традиционных бирж проблематично.

Регулирование

Компании, зарегистрированные в Евросоюзе или США, предоставляют страхование депозитов клиентов на десятки тысяч долларов в случае банкротства организации и возникновения других непредвиденных обстоятельств. Поэтому за сохранность средств отвечает государство, а не компания. Криптовалютные биржи пока такого предложить не могут. Атака хакеров и недобросовестные сотрудники - это проблемы, которые возникали раньше и риск по-прежнему остался.

Так и произошёл крах Mount Gox. Пока нет подобной регуляции или лучшей защиты на криптовалютных биржах, такие риски останутся. В то же время при отсутствии регуляции стать клиентом такой биржи можно, имея лишь электронную почту. Для торговли на фондовом рынке или форекс от вас потребуют подтвердить личность и место жительства путём предоставления ряда документов. Естественно, соблюдения таких процедур требуют государственные регуляторы, что в какой-то степени создаёт неудобство. Профессия трейдера полна рисков, которые трейдер старается минимизировать, если трейдинг является основным источником его дохода. Поэтому навряд ли инвесторы будут активно вкладывать средства в новую область прежде, чем им предоставят гарантии.

Волатильность

Волатильность на десятки процентов становится главным преимуществом криптовалют. Каждый день какая-то монета показывает рост, которого и вовсе не существовало на фондовом рынке и форекс. Даже при событии мирового значения, когда в 2016 году Великобритания объявила о решении выйти из Евросоюза, котировка GBP/USD за день упала не больше чем на 12%, что не сравнить с криптовалютой, которая способна на падение в 90%. Это связано с тем, что на рынке токенов слабая ликвидность по сравнению с фондовым рынком и форекс, где капитализация измеряется триллионами долларов, что выше в десятки раз по сравнению капитализацией криптовалют. Конечно, это связано с тем, что для цифровых монет отсутствует регуляция и никто не может гарантировать сохранность средств на бирже, а также защищать права инвесторов. Поэтому, пока на этом рынке отсутствует такая регуляция, ликвидность, соответственно, будет на низком уровне, что позволит цене совершать резкие скачки.

Торговые боты

С момента появления компьютеров работа трейдеров фондового рынка значительно упростилась. Вместо линейки, бумаги и карандаша у участников биржи появилась возможность строить графики автоматически. Компьютерный прорыв дал толчок к развитию автоматических аналитических программ. С помощью вычислительных систем стало возможным анализировать информацию за секунду, что без них решалось бы годами. Например, для построения популярного индикатора скользящей средней используются цены нескольких временных интервалов. Допустим, берутся 5 "свечей" ("Японские свечи" - вид интервального графика для отображения изменений биржевых котировок и т.д.) , цены закрытия суммируются и определяется среднее значение. Если считать, что график "дневных свечей" за период одного года уже построен, то для расчёта такой средней вручную понадобится пара часов.

Поэтому стали появляться платформы, предоставляющие доступ к торгам, готовому графику и для разрабатывания собственных индикаторов и стратегий. Как правило, перед созданием торгового бота собирается статистическая информация, на основе которой происходит поиск закономерностей. Выявив определённые закономерности, доказанные статистикой, пишется индикатор. На основе показателей индикатора выстраивается стратегия с параметрами покупки, продажи, а также и другими торговыми функциями. Недостаток таких платформ заключается в том, что язык разработки у каждой программы, в основном, свой. Но самым главным недостатком является доступ к данным фондовой биржи или форекс. Получить доступ к данным фондового рынка без посредника можно лишь на платной основе и в основном он предоставляется организациям.

С криптовалютными биржами всё иначе. Достаточно знать любой из популярных высокоуровневых языков программирования и тогда получить данные биржи не составит труда. Обычно биржа предоставляет API (Application Programming Interface), благодаря чему можно получить доступ как к данным торгов на бирже ( сделки, заявки, объёмы и т.д.), так и к личному аккаунту. Например, по ссылке https://api.bitfinex.com/v1/book/btcusd?limit_bids=5&limit_asks=5 можно узнать о пяти последних лимитных ордерах на покупку и продажу биткоина на бирже Bitfinex. При запросе по этой ссылке сервер биржи возвращает данные в виде JSON-объекта. Так как с помощью API можно получить доступ к личному счету на бирже, то тут возникает риск для тех, кто собирается использовать стороннего бота, так как бот может вывести все средства. Но некоторые биржи предоставляют функцию запрета вывода средств для API. Конечно, лучше, если есть функция подтверждения всех выводов по sms или электронной почте.

Ещё одно преимущество криптовалюты - это возможность написания торгового робота без торговли на централизованных биржах. Таким образом, доступ к средствам будет только у владельца. Спроектировать такое будет сложнее, а также не будет такой скорости, как на централизованных биржах. Торговля будет происходить на обменниках типа ShapeShift напрямую с кошелька пользователя.

Торговый бот значительно упрощает торговлю, так как не нужно всё время проводить у монитора. Но доходных роботов мало и в основном они не распространяются. Массовое пользование сведёт на нет всю стратегию такого бота и он перестанет приносить прибыль. Многие системы на фондовой бирже и форекс переставали работать после обретения известности. Всё потому, что каждая сделка каким-то образом влияет на цену актива и, чем больше сделок, тем сильнее влияние. Поэтому, заложенные в боты, параметры входа будут отличаться, если одновременно большинство таких ботов поставят сделки.

Заключение

По сравнению с фондовым рынком и форекс, у криптовалютных бирж есть неоспоримое преимущество в виде доступа к данным, высокой волатильности и лёгкой доступности к торгам. Однако в связи с тем, что такие биржи никак не регулируются, то при внесении депозита существует риск его полной утраты, при этом никакой страховки не существует.

Материал blockchain.ru

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