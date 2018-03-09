Поздравление из цифровой реальности

В Москве придумали поистине необычный способ поздравить с международным женским днем лучшую часть человечества. С помощью технологии дополненной реальности на башнях кремля расцвели гигантские букеты цветов, а на стене неподалеку от Спасской башни появилась открытка с надписью: «Вам любимые».

Не остались безучастными классики Русской литературы и исторические деятели. С помощью приложения MirX, можно было посмотреть их высказывания о прекрасном поле, рядом с памятниками появлялись цитаты.

Не могли остаться безучастными и мы. В дополненной реальности на Красной площади рядом с летающими драконами и дирижаблями красовался баннер нашего портала «Умная страна», на котором Вы можете узнать о самых последних достижениях Российской науки, новейших технологиях, самыми прогрессивными инновационными стартапами и экспертным мнением наиболее ярких представителей бизнеса и экономики.

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