«Потерянный» план

Уже сегодня, 26 сентября, в Московском арбитражном суде состоится очередное слушанье по иску ПАО Банк «Югра» к Центральному банку Российской Федерации (ЦБ РФ). Предмет разбирательства — оспаривание решения регулятора о вводе временной администрации, введении моратория на выплаты кредиторам, а также предписания ЦБ о доформировании резервов на сумму в 13,5 млрд. рублей ввиду якобы «технического характера» большинства выданных кредитов.

Ожидается, что на ближайшем заседании суд вернётся к рассмотрению ходатайства представителей «Югры» о привлечении Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве третьей стороны, а также предоставления самого плана финансового оздоровления банка, на основании которого регулятор и принял фатальное для акционеров, менеджеров и клиентов «Югры» решение сперва о введении временной администрации, а затем и об отзыве лицензии.

«Наше ходатайство об истребовании этого документа суд пока оставил открытым, и мы надеемся, что суд примет наши доводы и заставит Центробанк приложить план к материалам дела», — рассказал журналистам юрист Антон Александров, представляющий в суде интересы экс-руководства банка «Югра». При этом господин Александров обратил внимание на то, что до тех пор, пока указанный документ не будет доступен для ознакомления, истец вправе утверждать либо о полном отсутствии соответствующего плана, либо, как минимум, о его некорректности, ибо «разработка плана финансового оздоровления банка из топ-30 не может занять несколько часов», — отметил он.

Интересно, что представители Центрального банка РФ на последнем заседании выбрали достаточно забавный по логике аргумент в защиту своей позиции. Дескать, закон не предписывает каких-то определённых сроков для составления данного документа. Но позвольте, на основании чего тогда в «Югру» в принципе могла быть назначена временная администрация? Представители истца практически «на все сто» уверены: никакого плана санации банка «Югра» не существовало в принципе, решение о введении временной администрации, таким образом, было принято в обход Закона о банкротстве…

Более того, основной акционер «Югры» Алексей Хотин предлагал регулятору свой план санации банка, который предусматривал возмещение АСВ всех выплаченных ими клиентам 170 млрд. рублей застрахованных вкладов. ЦБ этот порыв оставил без внимания…

Что же, суд – значит суд. Представители «Югры» чувствуют себя куда увереннее оппонентов, которые готовы хоть весь процесс превратить в комедийное стенд-ап шоу, лишь бы не сесть позорно в лужу со своими беспомощными аргументами.

К слову, уже 11 октября Арбитражный суд Москвы рассмотрит второй иск от экс-владельцев «Югры» - о признании недействительным приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии. «Русская Планета» внимательно следит за развитием конфликта.

История спора

10 июля 2017 года Центробанк передал Агентству по страхованию вкладов функции временной администрации в "Югре". Сам регулятор объяснил, что принял такое решение из-за якобы неустойчивого положения банка. Зампред ЦБ Василий Поздышев пояснил, что банк якобы обходил ограничения на привлечение вкладов граждан, для чего делал своих клиентов акционерами, предоставляя им по одной акции. По неподкрепленному доказательствами мнению ЦБ, ущерб от таких манипуляций с депозитами может составлять 1,88 млрд руб. Кроме того, регулятор обвинил банк в том, что значительная доля кредитного портфеля "Югры" направлялась на поддержание бизнеса его владельцев. Доказательств этого представлено не было. Поздышев подчеркнул в своем выступлении, что ЦБ уже направил данные о деятельности кредитной организации правоохранителям. Впоследствии МВД опровергло эти сообщения.

Через неделю 19 июля 2017 г. В специальном конкурсе по отбору банков-агентов победили "ВТБ 24" (ПАО), ПАО "Сбербанк", АО "Россельхозбанк", ПАО Банк "ФК Открытие" и ПАО "БАНК Уралсиб". Общий объем вкладов, которые требуется выплатить клиентам банка, составил около 170 млрд руб

19 июля 2017 года Генпрокуратура выразила протест приказам ЦБ о моратории на требования кредиторов и введении временной администрации в "Югре". Надзорный орган посчитал, что решение регулятора выглядит безосновательным. Прокуратура отметила, что кредитная организация является финансово устойчивой, обладает необходимым запасом ликвидности и имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности. Более того, Генпрокуратура предупредила, что решение ЦБ нанесет ущерб федеральному бюджету, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране. Генпрокуратура рекомендовала отменить акты Банка России по "Югре".

Спустя сутки после такого заявления надзорный орган вызвал к себе для объяснений генерального директора АСВ Юрия Исаева и главу временной администрации банка Дмитрия Онегина.

Ровно через две недели после введения в банке временной администрации 24 июля руководство "Югры" обратилось в Арбитражный суд Москвы.

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