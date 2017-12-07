Платформа Smart Valley выходит на ICO
Платформа Smart Valley выходит на ICO

Децентрализованная платформа Smart Valley, созданная президентом ГК «Основа» Александром Ручьевым и главой ICO Lab Алексеем Ворониным, выходит на ICO

Акционеры уже проинвестировали в платформу 10 млн $ из собственных средств, и сейчас проект в несколько этапов планирует привлечь дополнительные средства инвесторов. На начало октября оценочная стоимость проекта превышала 50 млн $.

По словам Александра Ручьёва, за последние два месяца в рамках road-show платформа Smart Valley была представлена экспертному и инвестиционному сообществу в США, Дубае, Сингапуре, Гонконге, Барселоне и Лондоне. Представительства проекта уже открыты в Казани и Гонконге, в ближайшее время состоится открытие в Дубае.

Ручьёв Александр Валерьевич. Председатель Совета директоров, Президент Группы Компаний «Основа».

Первый этап продаж токенов (presale) Smart Valley с бонусом 20% уже стартовал и продлится до 10 декабря. 11 декабря будет дан старт второму этапу, участники которого могут рассчитывать на бонус в 10%. Основной этап ICO начнется в марте 2018 года. Минимальная сумма вложений в проект составляет 1 доллар США, а цена каждого токена - 0,1 $.

Smart Valley – децентрализованная платформа с полным набором сервисов для легального привлечения финансирования и развития стартапов. Платформа свяжет готовые выйти на ICO проекты, инвесторов, а также специалистов и профессиональные сообщества со всего мира и из любой его точки.  На платформе Smart Valley проект, выходящий на ICO, может выпустить токен на любом блокчейне: Ethereum, NEM, BitShares, Waves, EOS, и т.д

Ключевые сервисы платформы Smart Valley – это скоринговая система, механизм безопасной сделки, биржа экспертов, конструктор краудсейлов, а также возможность проинвестировать в ICO с помощью фиатной валюты. Кроме того, в платформу интегрируются дополнительные сервисы – внутренняя биржа и рынок прогнозов.

По прогнозам аналитиков ICO LAB, ожидается значительный рост рыночной стоимости токенов Smart Valley в первые шесть месяцев после ICO. Весной следующего года платформа начнет свою работу - уже собрано несколько сотен заявок на ICO от стартапов с высоким инвестиционным потенциалом, часть из которых вполне может в будущем стать новыми «единорогами».

Ожидаемый успех экосистемы Smart Valley основан на предоставляемых платформой сервисах, в которых остро нуждается вся сфера инновационных технологий. Лишь трети стартапов удается привлечь необходимое финансирование. Среди основных причин провалов ICO - недостаток опыта у создателей проектов, отсутствие навыков финансового моделирования, сложности в поиске профильных специалистов и их завышенные зарплатные ожидания. С другой стороны, эксперты в области блокчейн-бизнеса говорят об отсутствии в России качественных и перспективных проектов, над которыми было бы интересно работать, а также о серьёзных барьерах при выходе на международный рынок. Наконец, многие инвесторы, один раз столкнувшись с мошенническим или провальным проектом, разочаровываются в ICO как инвестиционном инструменте в целом.

При этом сервисы скоринга, как одного из ключевых элементов экосистемы, децентрализовано проводят многоуровневую оценку проектов с помощью экспертов, алгоритмов ML, и сообщества в целом (wisdom of crowd). И эта оценка ведется с использованием лучших практик венчурных фондов, инвестиционных банков, и других экспертных участников рынка с высоким уровнем экспертизы. Проекты, получившие наивысшие оценки экспертов и всего сообщества, будут доступны для инвестирования прямо на платформе, причем токены многих из них можно будет с бонусом приобрести во встроенном Магазине Токенов.

По словам Алексея Воронина, основные задачи проекта – создать комфортные возможности для привлечения финансирования и развития перспективных проектов, а также обеспечить инвесторам максимальную защиту от любого рода мошенничества.

«Многие аналитики предсказывают скорый кризис рынка ICO. С одной стороны, большое число провальных проектов, неоправданный ажиотаж вокруг многих стартапов, а также обилие на рынке мошенников подрывают доверие к блокчейн-индустрии. С другой стороны, многие инвесторы, не обладая необходимым знанием рынка, теряют вложенные средства и принимают решение больше не участвовать в ICO. Комбинация этих двух факторов может вскоре вызвать значительный отток средств из рынка ICO, если не будет найдено решение, позволяющее обеспечить высокое качество проектов, исключить риск скама и восстановить доверие к ICO как инвестиционному инструменту», - рассказал Алексей Воронин.

Теги:
События: экономика
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