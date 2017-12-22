Первые на блокчейне!

В четверг, 21 декабря, лучшие из лучших в сфере блокчейн-технологий собрались в большом зале Международного информационного агентства «Россия сегодня». Слишком громко звучали эти слова в уходящем году – блокчейн, ICO, биткойн и другие, а идея о проведении профильной премии более чем ожидаемо пришла к её вдохновителям и организаторам.

Открывая торжество, председатель совета Рейтингового агенства оценки проектов цифровой экономики Сергей Безделов отметил, что вышеупомянутые слова уже вошли даже в обиход школьников – что уж говорить об их деловых, да и просто интересующихся современными технологиями, мамах и папах.

Сергей Безделов, председатель совета Рейтингового агенства оценки проектов цифровой экономики

«Цифры говорят нам о том, что в мировом рейтинге объем средств, привлечённых через ICO (первичное размещение токенов для привлечения инвестиций) нашими соотечественниками, уступает только такому же показателю в США. За нами в рейтинге идет Сингапур, да и то его высокая позиция достигнута наверняка благодаря русским!», - поведал собравшимся господин Безделов.

Рафаэль Марданшин, глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству

И его тезис полностью поддержал в следующем выступлении зампред главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин: «В нашу жизнь входят новые технологии, понятия, новые слова, - заявил парламентарий. - Большинство людей об этом не слышали, а теперь все чаще и чаще с экранов телевизоров об этом слышат. Наши люди уже следят больше за стоимостью биткойна, чем за курсом доллара». Депутат также обратил внимание на то, что уже появились и первые долларовые миллиардеры, сколотившие свой фантастический капитал благодаря криптовалютам. В свою очередь, добавил он, государство также внимательно относится к этому яркому тренду, в частности, в Госдуме создана экспертная комиссия по развитию технологий, блокчейна».

Директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсений Щельцин заявил, что Россия сегодня является центром по разработке блокчейна. «Пока это не зарегистрировано, но это факт, - подчеркнул эксперт. - Главное – это регуляционная политика, над чем мы работаем с Центробанком, Минэкономразвития, Госдумой и другими структурами». В завершении своего выступления господин Щельцин пожелал всем собравшимся «преодолеть в следующем году хард-кэп».

Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен и основатель проекта Russian Mining Coin

А один из ключевых партнёров Премии, президент группы компаний «Основа» Александр Ручьёв, вручая награду в номинации «Лучший проект на технологии блокчейн в сфере майнинга» интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву, заметил, что для российского бизнеса технология блокчейна поистине долгожданная. «В то время, когда банковская ситуация создает дополнительную неопределённость и становится угрозой для развития бизнеса, блокчейн – это настоящая отдушина для предпринимателя. Это действенная возможность привлечения инвестиций, это возможность не только выживать, но и процветать».

Вопреки устоявшемуся шаблону, «десерт» организаторы Премии решили подать «на первое» - в смысле, обладателя Гран-при объявить в самом начале, до остальных номинантов. Главный трофей достался Федеральному агентству по интеллектуальной собственности (Роспатенту) – организации, чьё значение для бизнеса переоценить действительно сложно.

«Меня поразила смелость «Роспатента», сила интеграции, проведение конференций», - отметил при вручении гран-при Сергей Безделов. И добавил, что, по сути, Роспатент уже является полноценным регулятором в части ICO!

Григорий Ивлиев, руководитель агентства Роспатент

Принявший высокую награду руководитель агентства Григорий Ивлиев отметил, что Россия по факту является сегодня технологическим лидером в мире. «Цифровые экономики становятся более открытыми, - отметил чиновник. - У нас на сегодняшний день онлайн-контакты с 72-мя странами мира. Мы готовы предоставлять возможности российским предприятиям, российскому предпринимательству. Продукты блокчейна идут к нам, мы идем к блокчейну».

О других лауреатах первой блокчейн-премии

Анатолий Радченко, управляющий партнер компании United Trades

Лучшим проектом на технологии блокчейн в сфере инвестиций была признана команда United Trades (обучение, трейдинг). Приз получил управляющий партнер компании Анатолий Радченко.

Лучшим проектом на технологии блокчейн в сфере «Финансы» признали проект ZEUS - первая гибридная платформа на блокчейне для криптоинвесторов. «Зевс» позволяет решить проблему соединения традиционного и крипторынка, предоставляя возможность инвесторам всего мира покупать российские акции за криптовалюту.

Лучшим проектом на технологии блокчейн в сфере майнинга стал Russian Mining Coin, основал который интернет-обмудсмен Дмитрий Мариничев. Принимая награду из рук президента группы компаний «Основа» Александра Ручьёва, он особо отметил лидирующие позиции российских майнеров на мировой арене.

В частности, во время своего недавнего визита в Нью-Йорк господин Мариничев узнал от своих американских коллег, что русские в майнинге, оказывается, так же страшны, как в НХЛ, так считают по ту сторону Атлантики.

К слову, в кулуарах Премии в интервью «Русской Планете» господин Мариничев отметил, что главная ценность вручаемой Премии в том, что она сама по себе организовала коммьюнити. «Важно, что такие мероприятия заставляют нас «держать руку на пульсе». Мы собираемся, обмениваемся мнениями, синхронизируемся так или иначе. И конечно это стимул развиваться каждому в своём направлении, чтобы сообщество по достоинству оценило твой труд».

Лучшим проектом на технологии блокчейн в сфере IT-технологий стала децентрализованная платформа криптовалютной торговли Atum. Её создатели обещают на корню побороть главные проблемы современных бирж - непрозрачность, недобросовестность контрагентов и т. д.

Баста, рэп-исполнитель

Настоящим сюрпризом для присутствующих стал выход на сцену среди церемонии рэпера Басты. Певец и бизнесмен вручил награду лучшему культурному проекту, реализованному на блокчейне. Им стал децентрализованный магазин андроид-приложений DAO Playmarket 2.0.

«Нужно объяснять, рассказывать людям, что это и как это работает», - заявил Баста со сцены и пояснил, что сам он активно пользуется всеми благами блокчейн-технологий. Рэпер также анонсировал запуск своего собственного тикет-коина для индустрии развлечений. «У нас будет интересный проект!», - пообещал он. Драйв рэпера подхватил и получивший из его рук заветный «блокчейн-оскар» Денис Закомолкин. «Блокчейн не остановить! – сурово заявил представитель DAO Playmarket 2.0. - Настало время, когда власть и бизнес должны прийти к общему решению!»

Денис Закомолкин, представитель DAO Playmarket 2.0.

Специальный блок номинаций организаторы Премии открыли награждением лучшего информационного ресурса – им признали РБК. От имени холдинга награду получила руководитель отдела телекоммуникаций издания Анна Балашова.

Приз за лучшую организацию по развитию блокчейн-технологий ушёл Внешэкономбанку. Получил награду советник председателя Владимир Демин.

За личный вклад в развитие отрасли награду получил председатель экспертного совета по цифровым технологиям при профильном комитете Государственной Думы РФ Артём Кольцов.

Под финал чествовали вузы. Ведущий экономический вуз России РЭУ им. Г.В.Плеханова стал победителем в номинации «Лучшая профильная программа высшего и дополнительного образования». Награду вышли получать проректор вуза Дмитрий Штыхно и Надежда Сурова, директор Института управления и социально-экономического проектирования. Они в ответном слове рассказали, что, что по всей стране «Плехановка» открыла центры дополнительного образования в сфере цифровой экономики, также в этом вузе также увидел свет проект «Лаборатория цифровой экономики».

Наконец, за лучшие научные исследования по адаптации технологии блокчейна заслуженную награду получил Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. Стеллу из рук депутата Дмитрия Сазонова приняла доцент кафедры финансового права юридического факультета Марина Ивлева.

«Первый блин» совсем не оказался комом – можно сказать, не кривя душой, что стартовала блокчейн-премия ярко, вызвала неподдельный интерес у аудитории, представителей которой не на каждом деловом событии посчастливится увидеть. Итоги уходящего года подведены – грядущий же подарит индустрии новые открытия, которые непременно будут отмечены в ходе следующей премии.

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