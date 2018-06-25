Первое в мире блокчейн-государство DECENTURION проводит съезд граждан в России

Россия, Москва — DECENTURION, первое в мире блокчейн-государство с экономикой, основанной на инструментах прямой демократии, объявило о проведении первого в России съезда граждан. Главной задачей съезда будет подтверждение регистрации в DECENTURION и выдача паспортов новым гражданам.

В рамках приветственной инициативы организовывается Первый российский съезд граждан DECENTURION, который состоится 5 июля в Москве. Во время мероприятия около 1000 человек получат паспорта граждан DECENTURION и примут участие в образовательной программе от Министерства Информации DECENTURION. Среди участников — послы разных стран, предприниматели, инвесторы, пресса и лидеры российского блокчейн-сообщества.

Чтобы стать гражданином DECENTURION, необходимо пройти процедуру регистрации и активировать паспорт. Далее система сгенерирует адрес кошелька и начислит на него один токен для активации гражданства и получения бумажной копии действующего паспорта. Также гражданин получит персональную веб-страницу в общей структуре блокчейн-государства и руководство по участию в экономической деятельности на внешнем рынке.

Первые паспорта блокчейн-государство DECENTURION выдало на конференции Consensus в мае 2018 года в Нью-Йорке. Гражданами стали известные в индустрии персоны, такие как Николай Евдокимов, генеральный директор ICOBox, Санни Рэй (Sunny Ray), популярный канадско-индийский разработчик и предприниматель, Чарли Ли (Charlie Lee), создатель Litcoin и блокчейн-энтузиаст, Винни Лингем (Vinny Lingham), основатель проектов Civic и IncuBeta, входящий в 500 самых успешных глав компаний, и многие другие. На сайте DECENTURION опубликован список из 100 самых известных людей из мира блокчейна, которых планируется привлечь в государство.

Блокчейн-государство DECENTURION также представили в штаб-квартире Организации Объединенных Наций на мероприятии, организованном совместно с Blockchain for Impact и Blockchain. Организатором выступила Комиссия по Устойчивому Развитию, которая была создана в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году для разработки многосекторальных рамок для поддержки системы ООН - наряду с государствами-членами, межправительственными организациями, частным сектором и гражданским обществом - в использовании технологий на основе блокчейнов для разработки местных, национальных и глобальных решений по наиболее актуальным вопросам нашего времени.

Информация о DECENTURION

DECENTURION — первое в мире децентрализованное государство, в котором экономика, управление и коммуникации построены на Блокчейне.

DECENTURION существует благодаря деятельности граждан. Они не платят налоги, а DECENTURION бесплатно передаёт гражданам свои активы в виде токенов стартапов, входящих на рынок DECENTURION.

Полученная в результате продажи токенов на внешнем рынке ликвидная криптовалюта становится прибылью гражданина, при этом в DECENTURION она не облагается никакими налогами.

Стартапы используют DECENTURION для передачи своих токенов гражданам блокчейн-государства, чтобы получить огромную аудиторию – миллионы потенциальных пользователей, сотни тысяч продавцов, десятки тысяч граждан, занимающихся продвижением проекта, тысячи профессиональных консультантов.

Информация о мероприятии

Первый российский съезд граждан DECENTURION

Дата и Время: 5 июля, 11:00 - 15:00

Выдача паспортов: 9:00 - 11:00

Адрес: Ленинская Слобода, 26с11, метро Автозаводская

Регистрация

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Внимание! Дедлайн по регистрации на мероприятие и прием заявок на получение паспортов в Москве — 12:00, 2 июля 2018 года. Зарегистрироваться.

Подробнее о DECENTURION

Сайт - https://decenturion.com/

Facebook - https://www.facebook.com/decenturionapp/

Telegram - https://t.me/decenturion

Twitter - https://twitter.com/DECENTURIONOF

Medium - https://medium.com/@decenturion

Контактная информация - russia@decenturion.com

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