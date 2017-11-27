«50 оттенков» скама на рынке криптовалют

Основатель консалтинговой компании по выводу блокчейн-проектов на ICO «ICO Lab» и сооснователь платформы «Smart Valley» Алексей Воронин в интервью «Русской Планете» раскрыл секрет, как достичь взаимопонимания между проектами, инвесторами, экспертами и подрядчиками.

РУССКАЯ ПЛАНЕТА: Алексей, расскажите, с чего начинался Ваш интерес к блокчейн-технологиям вообще и криптовалютам в частности.

АЛЕКСЕЙ ВОРОНИН: О том, что такое блокчейн, я узнал ещё три года назад, и уже тогда не сомневался, что это очень перспективная технология. Практическое же моё знакомство с рынком криптовалют началось с того, что один хороший знакомый предложил мне купить биткоин.

В результате я три раза покупал эту валюту и три раза ее продавал – всякий раз это происходило на фоне новостей о том, что её вот-вот запретят. Последний раз я продал биткоин, когда он стоил 1000 долларов. Помню, что радовался, как круто я из него вышел. Знал бы, сколько он будет стоить к концу нынешнего года…

Вообще мне дико интересен феномен «неубиваемого» биткоина. То и дело в серьёзных изданиях появляются статьи о том, что биткоин вот-вот сдуется. А ему всё нипочём: он не только не думает покидать нас, но ещё и дорожает.

РП: Недавно глава «Роснано» Анатолий Чубайс, выступая в «Сколково», признался, что не понимает ничего в блокчейне и инвестировать в крипту не будет. Вы же заинтересовались этой темой тогда, когда ещё и в помине не было нынешнего хайпа вокруг неё…

АВ: Используя свой профессиональный бэкграунд, я довольно быстро разобрался в этой технологии. Ведь что такое блокчейн, если мы рассматриваем его через призму бизнеса? Это, прежде всего, снижение транзакционных издержек. Предположим, что вы владеете интернет-магазином. «Вход» денег стоит для вас минимум 2,5% (а реально может быть и 5%), «выход» тоже стоит столько-то процентов, плюс накладные расходы - итого оборотный налог с каждой транзакции у вас составляет в среднем процентов десять. А в системе смарт-контрактов, работающих на платформе блокчейн, эта цифра может быть всего 0,01%.

Экономическое преимущество налицо, не говоря уже о том, что посредники больше вообще не нужны. Покупая билет на самолёт, вы когда-нибудь задумывались о том, сколько в этот момент посредников находится между вами и авиакомпанией? Минимум четыре! И каждый берет свою комиссию.

Ещё одна причина, с которой связан рост интереса к криптовалюте – кризис доверия к государственным структурам. Сегодня он наблюдается во всём мире. Люди всё меньше доверяют политикам, чиновникам, банкам, страховым компаниям и т. п. И всё больше - математическим алгоритмам. Вот почему интерес к криптовалютам будет только расти, как будет расти и их стоимость.

РП: А как быть с мошенниками? Существует мнение, что в нерегулируемой государством криптоэкономике им полное раздолье.

АВ: Я бы сказал, что на рынке криптовалют сегодня есть «50 оттенков» скама*. Встречаются, конечно, примеры прямого, открытого, беспримесного мошенничества, когда собранные деньги просто уводятся. Правда, такие случаи всё же редкость.

Куда более распространена ситуация, когда стартапы собирают деньги, при этом не имея должного понимания, как они в принципе будут создавать свой продукт. И это тоже считается скамом. Есть и такие, которые точно знают, какой продукт и как они будут создавать, но не имеют представления о том, как составить бюджет, необходимый для осуществления проекта. Как такового злого умысла здесь нет, но инвесторам от этого не легче.

Безусловно, с учетом таких нюансов, как проблемы финансирования терроризма, отмывания денег и т. п., криптосообществу еще предстоит искать общий язык с государством.

В целом же классическую «венчурную воронку» никто не отменял: до 70% из желающих выйти на рынок проектов будут отсеяны. И вот тут на первый план выходит вопрос о необходимости скоринга – экспертной оценки перспективности того или иного начинания.

Уже в очень скором времени мы совместно с Александром Ручьёвым (президент ГК «Основа») запускаем платформу Smart Valley, основная функция которой - скоринг и запуск проектов. Она будет выступать связующим звеном между проектами, инвесторами, экспертами и подрядчиками.

Можно инвестировать в проект громадные суммы, но это ещё не значит, что он выстрелит. Например, плохой подрядчик может доставить серьёзные проблемы, привести к перерасходу бюджета, к долгам и просто погубить весь бизнес. Платформа Smart Valley сведёт к нулю эти и многие другие риски.

РП: А что делать тем проектам, у которых не получается заинтересовать инвесторов своей идеей? «Сматывать удочки» и возвращаться в душные офисы «работать на дядю». Или ещё можно всё исправить?

АВ: Конечно можно. Даже нужно! Приведу свой любимый пример. Основатель Starbucks Джерри Болдуин долгое время не мог найти инвесторов для своего проекта. Он обошёл триста человек, если не больше.

И знаете, кто в итоге согласился вложить в его проект деньги? Первые двое - те, к которым он обращался в самом начале. Представьте, сколько ему понадобилось получить «обратной связи», чтобы доработать своё предложение и вывести его на такой уровень, когда оно смогло заинтересовать инвесторов.

У основателей стартапов очень редко получается запустить проект с первой попытки. Если вы боитесь ошибиться, то предпринимательство – это не ваше. Работайте над ошибками, и в результате это поможет вам прийти к успеху. И вот тут Smart Valley как раз придет на помощь.

РП: Глобальный проект, вероятно, потребует глобальных финансовых вливаний?

Интерес к Smart Valley в числе прочих проявили и иностранные инвесторы. Во всем в мире знают, что с «мозгами» в России все в порядке. Им, правда, всегда не хватало некоторой структурированности: мы очень результативны, но при этом неэффективны - щедро заваливаем ресурсами решение любой задачи.

Сейчас мы открываем офисы, в мире уже есть шесть наших представительств. Совсем недавно открылись в Гонконге, планируем до конца года обосноваться в Нью-Йорке и Дубае.

РП: Где планируете брать кадры, которые действительно «решают всё» в высокотехнологичных проектах?

АВ: Мы будем продолжать традицию хакатонов. При этом мы, вероятно, чуть подкорректируем концепцию: хакатон нужно сразу соединять с финансированием. Вот пришли к нам, к примеру, 50 команд, из них победили, условно, три – им нужно сразу же давать «власть», сразу переводить их в конкретный «to do list». По-хорошему, для этого нужно будет расширять проектный офис.

В целом я с большим оптимизмом смотрю на перспективы. Наш фокус – hi-tech проекты: блокчейн, финтех, искусственный интеллект, квантовые компьютеры, интернет вещей, дополненная и виртуальная реальность и технологии продления жизни. Также в платформу будет встроен фонд. Это будет, думаю, один из первых легальных фондов по инвестициям в криптовалюты.

Прогноз по капитализации очень высокий. У нас много предложений вхождения в управление – соответственно, будет возможность выбирать из них самые интересные и прибыльные. Мы в тренде. А в следующем году, как планируется, ICO будет полностью легализовано в России. К этому моменту наша платформа как раз наберёт нужную скорость и обороты.

Скам (scam – c англ. яз. афера, мошенничество) – это инвестиционный инструмент, который по какой-либо причине прекратил выполнять обязательство перед инвесторами.

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