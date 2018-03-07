Оцифровать школьника
Оцифровать школьника

Получить полное среднее образование сегодня можно, не посещая школу

Аналитики Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) считают школьное онлайн-образование и новые форматы обучения для детей одним из самых перспективных направлений EdTech (Educational technology, образовательные технологии) – практики, упрощающей образовательный процесс и повышающей его производительность с помощью технологических ресурсов.

Российских школьников вместе с их родителями к оцифрованному образованию готовили постепенно. Сначала убрали бумажную волокиту, и обычные дневники заменили электронными. Со временем оцифрованные учебные материалы и программы структурировали, а для школьных предметов разработали специальные компьютерные программы. В них урок ведет электронный учитель: дает задания, комментируют ход их выполнений, оценивает ответ и выставляет оценку.

В российском сегменте EdTech динамично развиваются как продолжительные онлайн-курсы, позволяющие получить полноценное образование, так и сервисы, с более скромным функционалом.

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События: общество
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