Олег Ишанов, Acronis: «Комбинация способов защиты — очень важный тренд»

В коференц-зале гостиницы «Марриотт Ройал Аврора» прошла конференция «Защита персональных данных и кибербезопасность. Взгляд в будущее», собравшая лидеров отрасли. Разработчики обсудили актуальные вопросы защиты и сохранения персональных данных в условиях киберугроз, исходящих от многочисленных программ-вымогателей.

Для справки, программа-вымогатель — это вредоносная программа, незаконным путем попадающая на компьютер и блокирующая доступ к данным пользователя до тех пор, пока злоумышленники не получат требуемую сумму. О способах защиты от подобного рода нападений и шла речь на конференции.

Среди ведущих российских и мировых специалистов в роли спикера выступил директор по информационной безопасности компании «Acronis» (якорный резидент московского «Физтехпарка») Олег Ишанов. Именно специалисты этой компании разработали новый, и, на данный момент, самый надежный, по их словам, метод защиты персональных данных.

«Все мы мы знаем что важно сохранить конфидициальность, но целостность и доступность на самом деле для бизнеса иногда бывает даже важнее» - так Олег Ишанов обозначил один из принципов работы «Acronis». Объяснил он это тем, что потеря данных это, по сути, приостановка всех бизнес процессов, к тому же законодательство требует, чтобы персональные данные были не только конфиденциальны, но и доступны для их владельцев.

Самой распространенной и опасной из угроз потери персональных данных на данный момент, по мнению специалиста, являются так называемые программы-вымогатели, или шифровальщики. В этом году много говорилось об угрозах такого типа, как например ransomware, или NonPetya. «Это очень важный тренд» - заявил спикер. По его словам, на вопрос о комбинировании технологий защиты в «Acronis», как компания, «которая изначально производит средства резервного копирования» необходимыми составляющими системы защиты называют резервное копирование данных, наличие потребительской инфраструктуры, антивирусные и другие средства защиты.

«Обычно такие средства используются по отдельности, мы же говорим о том, что можно их скомбинировать и получить определенные дополнительные свойства. Если у нас есть одновременно средства которые взаимодействуют со всеми остальными компонентами, то при наличии необходимых составляющих, наша технология позволяет автоматически восстанавливать те файлы, которые были изменены, или уничтожены, или зашифрованы, что достаточно серьезно снижает нагрузку на IT подразделения компании, так как не придется запускать эти процессы в ручную».

Как отметил Олег Ишанов, почти все программы-вымогатели активно начинают копировать файлы backup. ищут резервные копии и пытаются их зашифровать, либо уничтожить, а потом уже работать с другими документами. По его словам, наличие активного средства, которое об этом «знает» и противодействует такому поведению позволяет защититься.

«Такого рода комбинацию технологий мы реализовали в одном из наших продуктов. В двух словах, почему у нас в «Acronis», как мы считаем, получилось сделать это качествено: мы активно проанализировали все последние тренды в этой области, так как, не понимая, с чем имеешь дело, невозможно создать эффективное средство защиты. У нас нет цели видеть «всё и вся» и бороться с этим. Наша главная задача - защитить персональные данные пользователей. Использование подобных технологий ... позволяет нам эффективно, не вовлекая большого количества ресурсов блокировать и подстраиваться под новые тенденции в развитии такого рода ransomware».

В завершение своей речи топ-менеджер «Acronis» подытожил сказанное ранее и привел немного статистических данных: «На данный момент мы сотрудничаем с рядом независимых сравнительных лабораторий, которые говорят, что такой подход действительно эффективен для данного класса киберугроз. Наши собственные аналитики говорят о том, что на данный момент среди активных домашних пользователей уже зафиксировано более 15 000 успешно заблокированных атак, и эта цифра растет. Хотелось бы отметить, что не стоит отделять решения друг от друга, и думать, что одну проблему решит одно, другую - другое. На самом деле есть много сценариев, где интеграция разных способов защиты позволяет добиться хорошего результата».

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