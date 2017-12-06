Новый взгляд на ICO

ICO (первичное размещение токенов) становится все более популярным среди стартапов (хотя, выходят на ICO иногда и уже состоявшиеся игроки рынка). Именно такой способ привлечения инвестиций кажется наиболее прозрачным и выгодным. Кроме того, сейчас эта сфера никак не регулируется законодательством, что дает дополнительные возможности участникам рынка.

Но для основателей стартапов это сложный процесс. А инвесторы не могут быть уверены в надежности проекта, в который они вкладывают немалые деньги, покупая токены. Обе эти проблемы хотят решить создатели Smart Valley. Они представляют свою платформу как экосистему для вывода проекта на ICO, поиска подрядчиков для уже вышедшего на ICO проекта и коммуникации с инвесторами.

Как это работает?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо по шагам представить действия, необходимые для выхода проекта на ICO через Smart Valley.

Итак, есть некий основатель, придумавший идею, которая, как он уверяет, «перевернет рынок». Но до этого еще далеко, а пока нужны деньги и команда профессионалов. Чтобы приблизиться к своей мечте, основатель четко прорабатывает план работы своей компании и с этим планом идет в Smart Valley.

Там проект проверяют. Причем проверяют очень серьезно: существует 3 уровня проверки через которые, проходит каждый стартап. Это и проверка экспертов, широкой общественности, и даже проверка технологией машинного обучения. Оценивают проект по важнейшим критериям: финансовой модели, жизнеспособности идеи, опыту создателя, маркетингу – в общей сложности проверка идет более чем по 10 условиям.

Если молодой проект прошел такую проверку, то у него действительно есть шанс «перевернуть рынок». Создатель радуется, а проект выходит на ICO в Smart Valley. Это значит, что эксперты инвестируют в него, покупая токены, а профессионалы приходят в команду только что открывшегося стартапа в качестве подрядчиков. Новый проект получил жизнь.

Почему это выгодно участникам?

Основателям это выгодно, потому что они получают ICO по всем правилам. Это важно, так как в ближайшее время во многих странах планируется начать законодательное регулирование блокчейн-сферы.

Кроме того, они получают экспертную оценку и точно знают, сколько стоит их работа. Также новый проект сможет получить доступ к сообществу профессиональных подрядчиков, которые готовы выполнить для них нужные работы. Система Smart Valley гарантирует выполнение работ, так как подрядчик получает деньги только после принятия работы.

Инвесторы получают удобную систему поиска компаний для инвестиции. Доходность инвестиций в ICO в среднем составляет, по данным основателей Smart Valley, около 2300% годовых. Поэтому инвесторам в принципе очень выгодно вкладывать в стартапы на ICO. Но тут, как и в любых других инвестициях, важно выбрать правильную компанию. Здесь инвесторам, пригодится Smart Valley. Ведь на этой платформе все проекты проходят множественный фильтр, и им можно доверять. Кроме того, система предоставляет все данные, чтобы инвестор смог принять грамотное и взвешенное решение.

Подрядчику Smart Valley выгодна по двум причинам. Во-первых, тут собраны жизнеспособные и платежеспособные (ведь не зря же они выходили на ICO) стартапы, которым постоянно требуется профессиональные услуги. Во-вторых, именно тут они уберегают себя от любых проблем финансового толка – биржа замораживает средства у заказчика и выплачивает их после выполнения работы. Все без обмана.

Ну а сама компания Smart Valley берет комиссию за свои услуги в размере от 4 до 8% от объема размещения.

А идея вообще работоспособная?

Работоспособность любой идеи может доказать только время и графики. Smart Valley еще не запустился, а значит, можно только оценивать её исходные данные и прогнозировать. «Идея хорошая, да и люди занимаются серьезные. Посмотрим, выстрелит ли», - такую оценку проекту дал Анатолий Чувилин, девелопер, активно интересующийся технологией блокчейна.

Все понятно. Как мне поучаствовать?

Старт Smart Valley планируется на второй-третий квартал 2018 года. Однако, уже сейчас на сайте можно оставить заявку, по которой с вами свяжется менеджер проекта.

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