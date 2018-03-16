Научиться программировать - легко!
Научиться программировать - легко!

Обзор онлайн-курсов по программированию

В предыдущем материале «Умная Страна» рассказала о сервисах: сайтах, технологиях и приложениях, позволяющих достичь хороших результатов при изучении ряда школьных дисциплин.

Сегодня мы предлагаем обзор русскоязычных образовательных сервисов и онлайн-курсов, специализирующихся на программировании. По оценке экспертов программирование является одной из самых перспективных профессией. Будущее – за программированием, это утверждение проходит красной нитью в словах всех авторитетных IT-разработчиков.

Сервисы для детей дошкольного и школьного возраста

Kids'n'Codeэто обучающий проект для самых маленьких. Здесь дети могут решать задачи, знакомиться с алгоритмами и строить роботов. Предусмотрено несколько игровых уровней. По мнению разработчиков, «чем раньше ребенок начнет интересоваться компьютерными технологиями, тем более успешным профессионалом он станет в будущем, даже если не выберет профессию программиста». Kids'n'Code является приложением для iPad.

Кодвардс — это курс программного кода для детей уже постарше, 7-12 лет. Кодвардс в игровой форме научит детей навыкам и понятиям, универсальным для любого языка программирования. С азами программирования дети знакомятся через выполнение компьютерных и некомпьютерных заданий. В процессе ученики узнают о написании и исполнении программ, поиске ошибок, простейших командах, программных объектах, системах координат, простых и вложенных циклах.

Кодабра — некоммерческий проект, ориентированный на обучение программированию детей в школах и детских домах. Команда «Кодабры» помогает создавать собственные игры, мультфильмы и целые сайты на языке Scratch и с помощью других инструментов. В 2015 году проект получил грант Google RISE, который выдается лучшим инициативам в области продвижения IT-образования.

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События: общество
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