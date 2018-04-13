Молодые ученые Франции приехали за опытом в «Физтехпарк»

Основной целью поездки в IT-технопарк для студентов является стремление понять процесс развития технологий в России, а именно – как перейти от лабораторной технологии, к конечному продукту.

Студентов интересовало, как функционирует кластер, кто им управляет и кто определяет стратегию.

Во время пребывания в «Физтехпарке» студенты посетили таких резидентов как ООО «Аквион», «Венвиз» и «Био Акселератор». Представители компаний рассказали, какие бонусы они получают от кластера, и поделились опытом реализации своих идей в крупные проекты.

В состав делегации вошли студенты, а также доцент кафедры управления и технологии Пьер-Поль Жобэр, доцент кафедры менеджмента и технологий Филип Ле, а также менеджер по международному развитию Лариса Рибо.

Гренобльская школа Управления – известная международная бизнес-школа, одна из немногих школ в мире, получившая сразу три главных аккредитации в бизнес-сообществе: EQUIS, AACSB и AMBA.

Школа является лидером в обучающих технологиях и инновациях, значимых для современного делового мира. Инновационный подход к обучению проявляется, в частности, в том, что у каждого студента есть персональный учебный план, который позволяет структурировать собственную академическую программу.

«Физтехпарк» — технопарк высоких технологий, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и Правительства Москвы. Его цель — помочь молодым компаниям сделать первые шаги на технологическом рынке.

Главная задача «Физтехпарка» — собрать на своей площадке пул перспективных стартапов в области IT и высоких технологий и обеспечить им все условия для быстрого развития и завоевания рынка.

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