Молодые ученые Франции приехали за опытом в «Физтехпарк»

Технопарк высоких технологий посетила Гренобльская школа Управления из Франции
Основной целью поездки в IT-технопарк для студентов является стремление понять процесс развития технологий в России, а именно – как перейти от лабораторной технологии, к конечному продукту.
Студентов интересовало, как функционирует кластер, кто им управляет и кто определяет стратегию.
Во время пребывания в «Физтехпарке» студенты посетили таких резидентов как ООО «Аквион», «Венвиз» и «Био Акселератор». Представители компаний рассказали, какие бонусы они получают от кластера, и поделились опытом реализации своих идей в крупные проекты.
В состав делегации вошли студенты, а также доцент кафедры управления и технологии Пьер-Поль Жобэр, доцент кафедры менеджмента и технологий Филип Ле, а также менеджер по международному развитию Лариса Рибо.
Гренобльская школа Управления – известная международная бизнес-школа, одна из немногих школ в мире, получившая сразу три главных аккредитации в бизнес-сообществе: EQUIS, AACSB и AMBA.
Школа является лидером в обучающих технологиях и инновациях, значимых для современного делового мира. Инновационный подход к обучению проявляется, в частности, в том, что у каждого студента есть персональный учебный план, который позволяет структурировать собственную академическую программу.
«Физтехпарк» — технопарк высоких технологий, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и Правительства Москвы. Его цель — помочь молодым компаниям сделать первые шаги на технологическом рынке.
Главная задача «Физтехпарка» — собрать на своей площадке пул перспективных стартапов в области IT и высоких технологий и обеспечить им все условия для быстрого развития и завоевания рынка.Далее в рубрике Токены. Только сегодня и по суперценеПримерно такую тему видит в заголовке письма потенциальная жертва кибер-преступников, выманивающих средства под прикрытием ICO Читайте в рубрике «Цифровая Россия» «Слово «Калибр» уже выучили во всем мире»Чем знаменито расположенное в Екатеринбурге ОКБ «Новатор»
Комментарии