MeetUp в Физтехпарке. посвященный фреймворку Vue.js

22 марта на базе Физтехпарка пройдет первый Московский MeetUp, посвященный фреймворку Vue.js. Организует встречу резидент Физтехпарка – компания Acronis. Спикеры и гости мероприятия поделятся своими приёмами и практическими кейсами применения Vue.js. Все желающие могут присоединиться к онлайн-трансляции на habrahabr https://habrahabr.ru/company/acronis/blog/351810/



Фреймворк Vue.js. — это программное обеспечение, облегчающее разработку и объединение разных компонентов больших проектов по созданию пользовательских интерфейсов. В отличие от фреймворков-монолитов, Vue можно внедрять постепенно. Его использование упрощает интеграцию с другими библиотеками и существующими проектами.



Этот фреймворк уже довольно популярен, однако на тематических встречах он еще не обсуждался. На митапе в Физтехпарке спикеры расскажут о практиках и методах работы со сложными формами во Vue.js, внедрении Vue.js в готовые проекты, об интеграции с Nuxt.js и о том, как сделать код приложения на Vue проще, не потеряв в надежности и выразительности.



Доклады тематической встречи:

* Практика и методы работы со сложными формами во Vue.js - Александр Башкирцев, Acronis

* Внедряем Vue.js в готовый проект, безболезненное избавление от jQuery.– Александр Майоров, CTO, NEWHR

* Простое и понятное управление состоянием во vue.js- Александр Сафт, Senior Frontend Developer, Смотрёшка

* Опыт использования Nuxt.js - Григорий Петров, технический евангелист Voximplant

Также организаторы проведут экскурсию по центру разработки компании Acronis для всех желающих.



“Компания Acronis рада выступить организатором первого Московского MeetUp, посвященного фреймворку Vue.js. Интерес к теме встречи подтвердили более 600 зарегистрированных участников вместо ожидаемых 150. Acronis использует Vue.js в ряде проектов, что позволяет нам оценить его достоинства. Из преимуществ этого фреймворка можно отметить ускорение процесса разработки и вхождения в проекты новых людей”, - прокомментировал Николай Гребенников, вице-президент по разработке Acronis.



“Название Vue.JS сегодня приходится слышать очень часто, да и технология подходит к пику своей популярности, но в то же время мероприятий на эту тему практически нет. Поэтому наш митап – это ответ на давно назревший запрос разработчиков. Предлагаю, чтобы такие мероприятия проводились почаще и стали хорошей традицией Физтехпарка”, – отметила директор по развитию Физтехпарка Екатерина Елисеева.



О компании Acronis

Компания Acronis установила стандарт защиты данных в гибридном облаке, разработав решения для резервного копирования, активной защиты от атак программ-вымогателей, аварийного восстановления, синхронизации и безопасного доступа. Благодаря технологиям копирования образов и AnyData Engine компания Acronis предоставляет удобную, полноценную и выгодную защиту файлов, приложений и операционных систем в любых средах — виртуальных, физических, облачных, мобильных.



Решения компании Acronis, основанной в 2003 году, защищают данные более 5 миллионов пользователей и 500 000 компаний в 150 странах и переведены на 20 языков. Компания получила более 100 патентов, а ее решения, предоставляющие широкий диапазон функций, включая миграцию, клонирование и репликацию, были признаны лучшими продуктами года. Сегодня решения Acronis доступны во всех странах мира благодаря глобальной сети поставщиков услуг, дистрибьюторов и реселлеров облачных продуктов.



Дополнительную информацию можно найти на сайте

www.acronis.com/ru-ru/

Присоединяйтесь к Acronis в Твиттере:

http://twitter.com/Acronis_Russia

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Цифровая Россия»