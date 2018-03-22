MeetUp в Физтехпарке. посвященный фреймворку Vue.js
MeetUp в Физтехпарке. посвященный фреймворку Vue.js

22 марта на базе Физтехпарка пройдет первый Московский MeetUp, посвященный фреймворку Vue.js

22 марта на базе Физтехпарка пройдет первый Московский MeetUp, посвященный фреймворку Vue.js. Организует встречу резидент Физтехпарка – компания Acronis. Спикеры и гости мероприятия поделятся своими приёмами и практическими кейсами применения Vue.js. Все желающие могут присоединиться к онлайн-трансляции на habrahabr  https://habrahabr.ru/company/acronis/blog/351810/

Фреймворк Vue.js. — это программное обеспечение, облегчающее разработку и объединение разных компонентов больших проектов по созданию пользовательских интерфейсов. В отличие от фреймворков-монолитов, Vue можно внедрять постепенно.  Его использование упрощает интеграцию с другими библиотеками и существующими проектами. 

Этот фреймворк уже довольно популярен, однако на тематических встречах он еще не обсуждался. На митапе в Физтехпарке спикеры расскажут о практиках и методах работы со сложными формами во Vue.js, внедрении Vue.js в готовые проекты, об интеграции с Nuxt.js и о том, как сделать код приложения на Vue проще, не потеряв в надежности и выразительности. 

Доклады тематической встречи:
*  Практика и методы работы со сложными формами во Vue.js  - Александр Башкирцев, Acronis
*  Внедряем Vue.js в готовый проект, безболезненное избавление от jQuery.– Александр Майоров, CTO, NEWHR
*  Простое и понятное управление состоянием во vue.js- Александр Сафт, Senior Frontend Developer, Смотрёшка
*  Опыт использования Nuxt.js - Григорий Петров, технический евангелист Voximplant
Также организаторы проведут экскурсию по центру разработки компании Acronis для всех желающих. 

“Компания Acronis рада выступить организатором первого Московского MeetUp, посвященного фреймворку Vue.js. Интерес к теме встречи подтвердили более 600 зарегистрированных участников вместо ожидаемых 150. Acronis использует Vue.js в ряде проектов, что позволяет нам оценить его достоинства. Из преимуществ этого фреймворка можно отметить ускорение процесса разработки и вхождения в проекты новых людей”, - прокомментировал Николай Гребенников, вице-президент по разработке Acronis. 

“Название Vue.JS сегодня приходится слышать очень часто, да и технология подходит к пику своей популярности, но в то же время мероприятий на эту тему практически нет. Поэтому наш митап – это ответ на давно назревший запрос разработчиков. Предлагаю, чтобы такие мероприятия проводились почаще и стали хорошей традицией Физтехпарка”, – отметила директор по развитию Физтехпарка Екатерина Елисеева. 

О компании Acronis
Компания Acronis установила стандарт защиты данных в гибридном облаке, разработав решения для резервного копирования, активной защиты от атак программ-вымогателей, аварийного восстановления, синхронизации и безопасного доступа. Благодаря технологиям копирования образов и AnyData Engine компания Acronis предоставляет удобную, полноценную и выгодную защиту файлов, приложений и операционных систем в любых средах — виртуальных, физических, облачных, мобильных.

Решения компании Acronis, основанной в 2003 году, защищают данные более 5 миллионов пользователей и 500 000 компаний в 150 странах и переведены на 20 языков. Компания получила более 100 патентов, а ее решения, предоставляющие широкий диапазон функций, включая миграцию, клонирование и репликацию, были признаны лучшими продуктами года. Сегодня решения Acronis доступны во всех странах мира благодаря глобальной сети поставщиков услуг, дистрибьюторов и реселлеров облачных продуктов.

Дополнительную информацию можно найти на сайте 
www.acronis.com/ru-ru/
Присоединяйтесь к Acronis в Твиттере: 
http://twitter.com/Acronis_Russia

Теги:
События: общество
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