Короли говорят

На стадионе Олимпийский с 27 по 28 ноября проходил крупнейшее в России бизнес-событие Synergy Global Forum 2017. Позиционировалось оно, как и прежде, как место сбора крупных предпринимателей и топ-менеджмента – отсюда и рекордные для этого места ценники на места. Едва ли на какую мировую знаменитость здесь когда-либо продавались билеты стоимостью до… полумиллиона рублей (класс «Премиум»), а провести несколько часов на неудобном стульчике на трибуне далеко от сцены можно было всего за 15 тысяч. И такой прайс, кажется, только раззадорил публику, которая быстро скупила все билеты – в том числе и фальшивые. Организатор Форума Григорий Аветов признал это со сцены – уже после того, как продажа официальных билетов прекратилась, несказанным образом обилетилось ещё около тысячи человек…

И действительно, зал был полным. Желающих вживую посмотреть и послушать генералов мирового бизнеса не остановили даже активисты организации НОД («Национально-освободительное движение» под руководством депутата Евгения Фёдорова), которые в не самую комфортную погоду стояли на подступах к «Олимпийскому» с плакатами, предупреждающими, что на искомом форуме якобы выступают «враги России».

Открывал форум мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал собравшимся о развитии бизнес-климата в России в целом и в Москве в частности. Так, по его словам, в столице за последние годы появилось 12 миллионов квадратных километров бизнес-площадей, активно развивается транспортная инфраструктура, напрямую влияющая на бизнес. Поблагодарив всех собравшихся за активную жизненную и деловую позицию, столичный градоначальник передал слово первому спикеру Форума – легендарному Нику Вуйчичу.

Ник - человек, профессионально занимающийся выступлениями на подобных мероприятиях – мотивационный оратор. Грандиозного успеха этот человек добился вопреки своему серьёзному и редкому наследственному заболеванию: у него от рождения нет рук и ног. И эта особенность не стала для Ника Вуйчича приговором. Герой действительно «зажёг» зал с полуоборота, от него зал услышал длинную речь об успехе. Все мы сами создаем свой успех – говорил спикер, подкрепляя слова примерами из собственной жизни.

После вдохновляющей речи Вуйчича прямо на сцену на роскошном авто выехал сэр Ричард Никсон - один из крупнейших мировых предпринимателей с совокупным доходом в 24 миллиарда долларов и основатель Virgin Group. Бизнесмен, личное состояние которого составляет 5 миллиардов долларов рассказал о своем успехе. Последнее его достижение – 900 проданных билетов в космическую экспедицию компанией Virgin Galactic. При этом, билеты стоят 250 000 долларов. А российским бизнесменам Никсон посоветовал преодолевать свой страх неудач и всегда делать заметки: «Не понимаю, как люди холят на встречи, но не делают никаких записей», - сказал он.

Вслед за Никсоном выступал Нассим Николас Талеб – мировой гуру экономики. Он предложил свой анализ основных проблем, с которыми сталкиваются молодые предприниматели. По мнению Талеба, главное препятствие, которое оказывается для некоторых из них непреодолимым, заключается в неумении грамотно презентовать себя и свою идею через бизнес-план, который становится для них настоящей пыткой. Люди бояться менять заранее продуманную структуру, хотя, как объяснил экономист, одна двухгодичная возможность представляет меньшую ценность, чем две одногодичный. Также он посоветовал правильно оценивать свои действия: «Если вы учите птиц летать, а потом они летят, то вы начинаете думать, что они летят потому что вы их научили», - привел пример спикер. Ну и, конечно, он дал уже ставшую традицией для спикеров этого форума мотивацию работать, используя все жизненные возможности.

После таких, в основном мотивационных выступлений, рассказ Германа Грефа, президента Сбербанка, стал «глотком свежего воздуха». В отличие от предыдущего спикера господин Греф решил сосредоточиться не абстрактных вещах, а на реальных фактах. Президент Сбербанка подробно рассказал о развитии искусственного интеллекта и о его влиянии на нашу жизнь. На «Русской планете» вышел подробный материал о выступлении Германа Оскаровича.

Вслед за Грефом на сцену вышли известные российские блогеры Гусейн Гасанов и Николай Соболев, а также человек, профессионально занимающийся блогосферой Евгений Гаврилин. Они в рамках дискуссии обсудили работу на популярных площадках. Однако, такая беседа не очень заинтересовала большинство посетителей форума: предприниматели явно не являются целевой аудиторией блогеров, производящих в основном сугубо развлекательный контент.

Во второй день было заявлено напутствие Далай-ламы XIV. Однако, оно так и не состоялось: Григорий Аветов рассказал, что был с вынужден с огромным сожалением отказаться даже от онлайн-трансляции интервью с лидером буддизма, так как оно могло обернуться большим политическим скандалом, а, как следствие, ограничением товарооборота между Россией и Китаем.

Зато в этот день приехал режиссёр фильмов «Сноуден» и «Интервью с Путиным», трижды лауреат кинопремии «Оскар» Оливер Стоун. У него на сцене Олипийского взял интерью российский журналист Владимир Познер. Стоун рассказал, что производство фильмов – сложный труд. Также он объяснил, зачем занялся съемками интервью с российским президентом. По его словам, Стоун бывал в нашей стране в 90-е годы и просто хотел разобраться в том, что же произошло в России с 2000 по 2014 год.

Кроме перечисленных спикеров на форуме выступил американский тренер по лидерству Маршалл Голдсмит, психолог Тони Бьюзен, писатель Стивен Кови Младший и Майк Тайсон. Они говорили мотивационные речи, которые имеют настоящее влияние на людей только вживую.

На Synegy Global Forum выступило множество знаменитостей, а потому несложно поверить в то, что туда действительно пришло около 20 тысяч человек. Ну а насколько это мероприятие было эффективным – решать посетителям.

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