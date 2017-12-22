Кейсы успеха в Москве!

Для тех, кто еще только открывает для себя необъятный мир IR, мы напомним, что именно этой короткой аббревиатурой обозначен тот «мост», который пролегает между инвестиционным сообществом и компаниями. Через него поступает информация действующим и потенциальным инвесторам о положении дел в том или ином бизнес-проекте, а также его перспективах.

Устроители и организаторы конкурса, который прошел уже в девятый раз, ставили своей задачей выявление наиболее перспективных и успешных практических изысканий, а также методов в сфере налаживания отношений с инвесторами. За предыдущие годы жюри — в совокупности! — рассмотрело 90 IR-проектов.

Следует отметить, что из года в год мероприятие вызывает живой интерес у профессионалов, которые занимаются «Investor relations» и финансовыми коммуникациями.

Конкурс всегда в центре внимания тех, чьи функциональные обязанности в деловой сфере связаны с вопросами корпоративного финансирования. И, конечно же, никогда не остаются безучастными представители компаний-провайдеров IR, а также те, кто хотел бы реализовывать свои планы, привлекая в необходимом количестве средства заинтересованных в перспективном вложении инвесторов.

Церемония награждения была открыта Станиславом Мартюшевым, исполнительным директором «АРФИ» — компании, являющейся организатором конкурса. Он подчеркнул, что в представленные к награждению кейсы заложены темы, которые наиболее интересны инвестиционному сообществу.

«В текущем году, — подчеркнул Станислав Мартюшев. — Были получены кейсы по тематике корпоративной социальной ответственности, а также новой – цифровой! – экономики.

Именно это направление стало магистральным и наиболее интересным для всех собравшихся.

Не удивительно! Мы помним, что немало слов о переходе экономики в цифровой формат было сказано главой государства — президентом России В.В. Путиным. Устроителями конкурса и присутствовавшими на нем экспертами было неоднократно подчеркнуто, что особый интерес в цифровой экономике сегодня представляют блокчейн-проекты.

«Блокчейн сегодня – это императив цифровой экономики!» - именно этот лозунг, прозвучавший в преддверии награждения из уст директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина, можно поставить во главу угла состоявшегося мероприятия. В ходе церемонии награждения членами жюри, приглашенными экспертами и участниками конкурса неоднократно подчеркивалась одна мысль: мир будущего без блокчейна невозможен.

Именно блокчейн в третьем десятилетии XXI века станет ключевым, без преувеличения, колоссальным инструментом для государственных и частных корпораций. Его всепроникающее влияние не просто коснется «привилегированных верхов», а будет ощутимо в жизни каждого человека.

Подтверждением этому тезису является тот факт, что уже в этом году мы могли наблюдать колоссальные прорывы социально-экономических разработок в тандеме с крипто-технологиями.

Тема ICO в 2017 году стала удивительным, колоссальным опытом для представителей самых разных сфер. И особенно значим тот факт, что главенствующую роль в этом мейнстриме инноваций сыграли российские проекты и разработчики.

В ходе церемонии награждения прозвучало, что по сборам российские проекты собирают гораздо больше инвестиций, чем проекты из пресловутой «Кремниевой долины».

Можно ли при этом игнорировать те трудности, с которыми сталкиваются сегодня отечественные специалисты? Увы! В России до сих пор нет соответствующего законодательства и системы регулирования. Впрочем, над этими вопросами, уже самым активным образом работают в Госдуме, представитель которой также посетил церемонию награждения.

Среди победителей хочется выделить проект уникальную скоринговую платформу «Smart Valley», созданную для оценки ICO стартапов, о которой рассказал управляющий партнер этой компании Владимир Жиганов.

Удостоенная одной из главных наград скоринговая система «Smart Valley» стала единственным в своем роде продуктом децентрализованного скоринга — беспристрастной системой оценки рисков, на вычисления которой ничто не может повлиять. Стоит пояснять, что такой уникальный «блокчейн-детектор» обязательно достигнет высот востребованности в бизнесе будущего? Ответ очевиден.

Особый интерес представляет тот факт, что платформа «Smart Valley» является полностью самодостаточной и саморазвивающейся. Это значит, что увлекательный рассказ о реализации ее главных возможностей еще впереди.

Двумя другими награжденными в секции «Компании цифровой экономики» стали криптовалютный венчурный фонд «FinShi Capital», который был представлен управляющим партнером Вячеславом Сорокиным, и блокчейн-проект «Universa» (СЕО — Александр Бородич) — уникальный протокол, упрощающий возможности безопасного заключения смарт-контрактов.

Церемония награждения победителей IX Международного конкурса кейсов в сфере Investor Relations (IR) и финансовых коммуникаций завершилась. Но оставила впечатление, что будущее, резидентами которого являемся все мы, уже наступило!

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