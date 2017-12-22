Кейсы успеха в Москве!

В Москве прошла церемония награждения победителей IX Международного конкурса кейсов в сфере Investor Relations (IR) и финансовых коммуникаций
Для тех, кто еще только открывает для себя необъятный мир IR, мы напомним, что именно этой короткой аббревиатурой обозначен тот «мост», который пролегает между инвестиционным сообществом и компаниями. Через него поступает информация действующим и потенциальным инвесторам о положении дел в том или ином бизнес-проекте, а также его перспективах.
Устроители и организаторы конкурса, который прошел уже в девятый раз, ставили своей задачей выявление наиболее перспективных и успешных практических изысканий, а также методов в сфере налаживания отношений с инвесторами. За предыдущие годы жюри — в совокупности! — рассмотрело 90 IR-проектов.
Следует отметить, что из года в год мероприятие вызывает живой интерес у профессионалов, которые занимаются «Investor relations» и финансовыми коммуникациями.
Конкурс всегда в центре внимания тех, чьи функциональные обязанности в деловой сфере связаны с вопросами корпоративного финансирования. И, конечно же, никогда не остаются безучастными представители компаний-провайдеров IR, а также те, кто хотел бы реализовывать свои планы, привлекая в необходимом количестве средства заинтересованных в перспективном вложении инвесторов.
Церемония награждения была открыта Станиславом Мартюшевым, исполнительным директором «АРФИ» — компании, являющейся организатором конкурса. Он подчеркнул, что в представленные к награждению кейсы заложены темы, которые наиболее интересны инвестиционному сообществу.
«В текущем году, — подчеркнул Станислав Мартюшев. — Были получены кейсы по тематике корпоративной социальной ответственности, а также новой – цифровой! – экономики.
Именно это направление стало магистральным и наиболее интересным для всех собравшихся.
Не удивительно! Мы помним, что немало слов о переходе экономики в цифровой формат было сказано главой государства — президентом России В.В. Путиным. Устроителями конкурса и присутствовавшими на нем экспертами было неоднократно подчеркнуто, что особый интерес в цифровой экономике сегодня представляют блокчейн-проекты.
«Блокчейн сегодня – это императив цифровой экономики!» - именно этот лозунг, прозвучавший в преддверии награждения из уст директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина, можно поставить во главу угла состоявшегося мероприятия. В ходе церемонии награждения членами жюри, приглашенными экспертами и участниками конкурса неоднократно подчеркивалась одна мысль: мир будущего без блокчейна невозможен.
Именно блокчейн в третьем десятилетии XXI века станет ключевым, без преувеличения, колоссальным инструментом для государственных и частных корпораций. Его всепроникающее влияние не просто коснется «привилегированных верхов», а будет ощутимо в жизни каждого человека.
Подтверждением этому тезису является тот факт, что уже в этом году мы могли наблюдать колоссальные прорывы социально-экономических разработок в тандеме с крипто-технологиями.
Тема ICO в 2017 году стала удивительным, колоссальным опытом для представителей самых разных сфер. И особенно значим тот факт, что главенствующую роль в этом мейнстриме инноваций сыграли российские проекты и разработчики.
В ходе церемонии награждения прозвучало, что по сборам российские проекты собирают гораздо больше инвестиций, чем проекты из пресловутой «Кремниевой долины».
Можно ли при этом игнорировать те трудности, с которыми сталкиваются сегодня отечественные специалисты? Увы! В России до сих пор нет соответствующего законодательства и системы регулирования. Впрочем, над этими вопросами, уже самым активным образом работают в Госдуме, представитель которой также посетил церемонию награждения.
Среди победителей хочется выделить проект уникальную скоринговую платформу «Smart Valley», созданную для оценки ICO стартапов, о которой рассказал управляющий партнер этой компании Владимир Жиганов.
Удостоенная одной из главных наград скоринговая система «Smart Valley» стала единственным в своем роде продуктом децентрализованного скоринга — беспристрастной системой оценки рисков, на вычисления которой ничто не может повлиять. Стоит пояснять, что такой уникальный «блокчейн-детектор» обязательно достигнет высот востребованности в бизнесе будущего? Ответ очевиден.
Особый интерес представляет тот факт, что платформа «Smart Valley» является полностью самодостаточной и саморазвивающейся. Это значит, что увлекательный рассказ о реализации ее главных возможностей еще впереди.
Двумя другими награжденными в секции «Компании цифровой экономики» стали криптовалютный венчурный фонд «FinShi Capital», который был представлен управляющим партнером Вячеславом Сорокиным, и блокчейн-проект «Universa» (СЕО — Александр Бородич) — уникальный протокол, упрощающий возможности безопасного заключения смарт-контрактов.
Церемония награждения победителей IX Международного конкурса кейсов в сфере Investor Relations (IR) и финансовых коммуникаций завершилась. Но оставила впечатление, что будущее, резидентами которого являемся все мы, уже наступило!Далее в рубрике Первые на блокчейне!В Москве чествовали лучших представителей деловой, научной и творческой среды, уверенно освоивших самый яркий тренд уходящего года Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1»
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