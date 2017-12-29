Иван Алёхин: Стартапы убивает халява

На днях москвичи и гости столицы стали свидетелями удивительной картины. По уже изрядно подмерзшей Москва-реке величественно плыла сверкающая за километр огнями яхта. На её борту за панорамными окнами палуб весело галдела дорого одетая публика – мужчины в костюмах, дамы в платьях...

Чья-то свадьба? Да пожалуй, что и так – на борту Radisson-флотилии инвесторов «женили» на стартапах (начинающих бизнес-командах) – кого-то успешно, кого-то отнюдь. Называлось же праздничное действо – Startup Show. Это совершенно новый для в целом строгой и консервативной бизнес-среды формат, напоминающий телевизионный смотр талантов. Только вместо доморощенных певцов и танцоров – молодые компании со своим продуктом, а вместо продюсеров – капитаны бизнеса, инвесторы, ищущие, во чтобы вложить свои кровные.

И всё это в формате вечеринки – с шампанским, закуской и прилагаемой цветомузыкой.

«Русская Планета» встретилась с организатором этих праздников, известным московским инвестором Иваном Алёхиным, который и рассказал нам много интересного о кухне, где готовится «бизнес по-русски».

«Русская Планета» (РП): Иван, что это за формат такой – Startup Show, как он начинался и какая его философия?

Иван Алёхин (ИА): Startup Show я бы предложил рассматривать, как медиа-стартап. Мы движемся по бизнес-модели «Камеди-клаба». Если вы вспомните, то лет двенадцать тому назад – это был тот же самый медиа-стартап, только в сегменте юмора. Мы – то же самое, но в сегменте бизнеса.

Конечно, я был изначально готов к подобным вопросам – мол, зачем всё это лично мне нужно. И ответ на самом деле прост. Соединить формат бизнес-мероприятия с шоу я решил потому, что в один прекрасный день мне просто надоело посещать скучные унылые мероприятия. Тем более, я просто не вижу для себя того уровня экспертов, которые могли бы как-то обогатить мои знания.

Для большинства людей владеющих и управляющих бизнесом, однозначно привлекателен такой формат, когда после напряжённого дня можно поужинать в хорошем месте, в компании умной, образованной аудитории. Это возможность послушать умных образованных людей, узнать что-то новое (а успешный бизнесмен ни на день не перестаёт учиться и саморазвиваться) - и всё это в развлекательной атмосфере, где ты не просто отдыхаешь, а с пользой для себя и для своего дела. Главная ценность Startup Show – конечно, нетворкинг. Ведь, согласитесь, далеко не так много есть возможностей просто так где-нибудь отужинать в компании с миллиардером Рыбаковым.

РП: Как Вам дался старт? Много пришлось в него вложить?

ИА: Я изначально не вкладывал в разрабатываемый формат Startup Show свои деньги – лишь только свои опыт и знания. Я сам учился всему, осваивал премудрости SMM и SEO. Подготовив базу, я залез в свою записную книжку и набрал Наталье Касперской, рассказал о своей идее и предложил поучаствовать в ней. Наталья стала первым топ-участником моего шоу, а гостей на него мы собрали что-то чуть более тридцати, тогда ещё бесплатно.

Уже где-то на втором и третьем шоу я с командой полностью осознал, что мы нашли правильную нишу, попали «в яблочко», угадали ожидания большого числа представителей бизнес-сообщества, которые просто устали от скучных душных семинаров. Мы предложили им качественно новый формат и облекли его при этом в наиболее комфортную форму, которая особенно пришлась по духу бизнесменам, прошедшим этап становления в 90-е.

РП: Вы прекрасно знакомы с отечественным рынком стартапов и можете сравнивать. Если смотреть в целом, есть ли у наших бизнес-неофитов какая-то характерная примета, общая проблема итп.?

ИА: Самая большая беда современных стартапов – это «звёздная болезнь». Почему-то начинающие предприниматели искренне ждут и надеются, что на них все непременно должны обратить внимание просто так, уже потому, что они есть.

Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что люди недостаточно адекватно оценивают качество своих идей и проектов, даже не сомневаясь ни на минуту в их «гениальности». Они, ещё будучи никем, мнят себя чуть ли не новыми «цукербергами» и «джобсами», а потом совершенно искренне удивляются, почему же инвесторы не спешат по достоинству их оценивать.

Эти ребята окружают себя какими-то иллюзиями и галлюцинациями, не понимая при этом, что любой стартап – это прежде всего бизнес. Да, пусть и в самой начальной его форме, но бизнес!

РП: Наверное, здесь можно сопряжённо говорить и об огрехах в системе отбора стартапов?

ИА: Я бы на самом деле предложил серьёзно реформировать те нынешние модели взаимодействия со стартапами, которые практикуют большие уважаемые организации, вроде ФРИИ, ВЭБ и других.

Они делают на самом деле большое дело, но работают у них наёмные менеджеры, которые в абсолютном большинстве своём сами не имели опыта создания стартапов. И заточены они преимущественно на отсев заведомо провальных, непроработанных проектов.

Они честно отрабатывают свою зарплату и, более того, я не имею ничего против жесткого и справедливого отсева заведомо слабых игроков. Но тут есть и понятный риск «с водой выплеснуть ребёнка», потому что эксперт, не имевший в своей биографии опыта организации стартапа, элементарно не может разглядеть в нём то, что видим мы – такой опыт имеющие и знающие мельчайшие нюансы этого рынка.

Стоит ли удивляться, что у этих акселераторов наблюдается дефицит стартапов, а у нас – профицит? Мы приглашаем всех попробовать свои силы на наших шоу, разделяя претендентов лишь по объективному уровню качества предлагаемых ими проектов. Это очень важно, потому что если инвесторам представить, скажем, десяток лишь заведомо крутых проектов – всё равно жюри половину зарубит – так уж устроен человек, что среди лучшего мы всё равно ищем худшее.

Итак, мы выводим на одну сцену с «отличниками» также «хорошистов», «троечников» и даже «двоечников», помогая инвесторам сравнивать проекты в определённых весовых категориях, а стартапам – «подтягиваться» друг за другом – слабым тянуться к сильным. Такая вот хитрость, практиковавшаяся ещё в советских школах. Но реально работающая.

РП: Деловая пресса изобилует призывами поддержки стартапов. Что следует предпринимать на данном направлении?

ИА: Это ещё одна проблема – неправильное в целом отношение делового сообщества к этому сегменту рынка. Отношение как к каким-то детям несмышлёным, которые без постоянной опёки не выживут. Соответственно и сами стартаперы начинают к своему делу относиться «проще», не осознавая в полной мере, что то, что они делают - это бизнес, требующий серьёзного к себе отношения, серьёзных вложений, что нужно с самого старта выживать, а не рассчитывать на поддержку.

Если бизнес не зарабатывает деньги и, что самое важное, не инвестирует их в свой маркетинг – он никогда и не разовьётся в нечто большее. Участие в нашем Startup Show платное, но в этом есть смысл: отказывая проектам в «халяве» мы заведомо отсекаем те из них, которые не умеют зарабатывать деньги, а стало быть заведомо не могут быть интересны. Халява развращает любое дело. К начинающим проектам нужно относиться как к полноценным субъектам малого бизнеса, а не как к школьникам, которые сидят там и что-то ваяют на коленке.

РП: Если говорить о взаимодействии стартап-инвестор в наших реалиях – какие здесь можно выделить особенности?

ИА: Неумение обращаться с предоставленными на развитие деньгами. Вот бегают стартапы от инвестора к инвестору с протянутой рукой «дайте денег, дайте денег». А чуть копнёшь – и не понимаешь, на что там собственно деньги-то давать? На то, чтобы они офис себе получше сняли или зарплаты себе повысили?

Нет у молодых предпринимателей в целом понимания того, что деньги нужно пускать на масштабирование бизнеса, на увеличение каналов продаж, а не на «доработку продукта» (и это ещё в лучшем случае) или найм секретарши.

Меня в этом плане всегда восхищали китайцы. Вот тут включаю на днях новости и слышу, что более 50% рынка чёрной икры в России представлено Китаем. И глаза на лоб лезут: как они так умудряются без рекламы (мы же не видим нигде рекламу китайской чёрной икры, правда?) просто брать и захватывать новые рынки? Ведь не потому же что они китайцы?

Ну хорошо, давайте все дружно возьмём гражданство КНР, сходим к пластическим хирургам и станем китайцами – от этого разве что-то изменится? Ничуть. Они просто вкалывают как проклятые, постоянно ищут новые и новые точки для роста, где-то хитрят, где-то действуют в наглую. И побеждают.

РП: Ваши Startup Show снискали славу в том числе, если не в первую очередь, благодаря «звёздам» российского делового мира. А что это вообще за феномен такой «звезда бизнеса»? Как они зажигаются?

ИА: Секрета тут никакого и нет. «Бизнес-звёзды» всего лишь уверенно работают над развитием собственного бренда, ведь, заметьте, что ещё до широко известного ныне банка у Олега Тинькова была пивоварня, которая называлась не «Васильки». Имя в данном случае выступает устной гарантией, что его носитель отвечает за своё дело собственной репутацией, которая уже имеет цену и помогает зарабатывать.

Не будем сбрасывать со счетов и явный экономический смысл: допустим тот же Тиньков или Дымов захотят продать свой бизнес, но их имя - уже бренд, у которого сотни тысяч и миллионы клиентов, приносящих доход. Соответственно право пользования этим ресурсом также становится источником капитализации.

РП: В финале нашей беседы – новогоднее пожелание от Ивана Алёхина!

ИА: Я буквально только что посмотрел новую серию «Звёздных войн», нахожусь под впечатлением. Но вообще очень люблю одну крылатую фразу оттуда - «Да прибудет с нами сила». Вот такое и будет моё пожелание всем стартапам в наступающем году – да прибудет со всеми нами сила!

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Культура»