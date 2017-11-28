Герман Греф: Не бойтесь меняться!

27 ноября в Москве прошел первый день крупнейшего российского бизнес-форума Synergy Global Forum. В ряду мировых бизнес-знаменитостей, которыми традиционно славится это мероприятие, в этом году на сцене «Олимпийского» оказался и Герман Греф – некогда глава Минэкономразвития РФ, а сегодня – президент и председатель правления крупнейшего банка России, а также, пожалуй, самый активный «проповедник» высоких технологий на службе бизнеса и государства.

Возглавляемый им Сбербанк России, надо признать, действительно производит впечатление компании, отслеживающей все веяния новых технологий. Можно по-разному относиться к этому утверждению, но ведь именно Сбер не так давно поспешили обвинить в дефиците видеокарт на рынке из-за, как сообщалось, якобы поставленного на широкую ногу «майнинга» криптовалют.

Надо ли удивляться, что Герман Греф выбрал для своего выступления тему высоких технологий.

«Время, когда меняется все», - именно так назвал текущую эпоху в самом начале своего выступления Греф. Современные технологии сейчас влияют на политику, экономику, психологию – практически на все отрасли. И людям жить в таком ритме сложно, ведь мы привыкли иметь «точку опоры». А сейчас этой самой точкой являются сами люди.

Однако, как считает глава Сбербанка, людям нужно не просто научиться жить в таких условиях. Нужно научиться меняться вместе с ними, «извлекать уроки из прошлого». Ведь искусственный интеллект развивается и «наступление эры ИИ остановить невозможно». Поэтому Греф предлагает не бояться его и не бороться, а учиться с ним работать.

Да, многие профессии исчезнут, когда искусственный интеллект сможет заменить человека. Но работы лишатся люди, занятые «непродуктивным трудом». Это даст возможность развиваться другим профессиям. А люди еще могут подстроиться под изменяющуюся реальность.

Развитие искусственного интеллекта, как рассказал Герман Оскарович, является следствием перехода нашего мира в другую эпоху. «Долгое время нам говорили (все с этим были согласны), что мы живем в информационную эпоху – информация стала доминировать во всем, ложилась в основу самого главного процесса, который определяет успешность людей и компаний – процесса принятия решений.

В информационную эпоху люди стали обладать на порядок большим объемом информации – просто потому, что она стала цифровой. Но, совершенно незаметно мы перешли в новый мир – из века цифрового в век диджитальный», - рассказал Греф. Звучит так, будто разницы нет. Однако, сам же Герман Оскарович пояснил: разница довольно заметна.

В первую очередь, именно в «диджитальную эпоху» люди научились собирать и хранить огромное количество разных данных. Но это не самое главное. Куда важнее то, что человечество научилось эти данные не только хранить, но и правильно обрабатывать.

Свои слова глава Сбербанка подкрепил компетентными прогнозами экспертов. Так, предполагается, что уже к 2025 году (всего через 8 лет) мы сможем увидеть многократное увеличение количества хранящейся и обрабатываемой информации. На новый уровень выходит аналитика, которая и помогает производить обработку такого масштаба различной информации.

В итоге уже скоро компьютер, который можно будет купить за 1000$ (именно столько стоят сейчас флагманские смартфоны) по своим вычислительным способностям сможет превысить возможности человеческого мозга. И это – еще одно доказательство осинового тезиса спикера – мир меняется и к нему важно адаптироваться.

В конце выступления, отвечая на вопросы, Герман Греф рассказал о своем мнении насчет развития нашего общества. Так, глава Сбербанка признался, что России адаптироваться в новом мире проще, чем, например, США и Китаю. Вызвано это тем, что страна отстает от этих государств как минимум на 2 года. А значит, наша страна может использовать чужой опыт, точно зная, в каком направлении двигаться. Тем более что «россиян всегда отличало не просто умение что-то копировать, но и умение добавлять что-то свое, креативить».

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Инновации»