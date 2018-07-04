Гарвард в смартфоне: онлайн-обучение переживает бум популярности

Освоить новые компетенции, не выходя из дома? Сегодня это уже не кажется чем-то необычным — особенно для человека, глубоко погруженного в деловую среду, где расхожая идиома «время деньги» становится справедливой в самом прямом смысле. Но так было не всегда…

Лишь после революции 1917 года в молодой советской республике стали появляться первые заочные школы. Большую часть времени пролетарии искали секреты счастья и благополучия для рабочего класса в книгах, время от времени встречаясь с профессорами для консультаций и оценки полученных знаний. Собственно здесь и была заложена основа современной заочной формы образования, которая не потеряла своей актуальности и сегодня, а онлайн-технологии стали её постоянным инструментом.

Но понятно, что в 60-е годы прошлого века об онлайне никто ещё не думал — дистанционность образовательного процесса всё равно предполагала осязаемую «оболочку». Так, по всей стране было открыто более десяти отдельных заочных университетов, а также в «традиционных» вузах открывались факультеты заочного обучения.

Тогда же сформировалась и классическая советская схема дистанционного образования: установочные лекции с обязательным присутствием => самостоятельное обучение по предоставленным материалам => промежуточная и итоговая аттестация. Весь «онлайн» в те годы прорывного освоения космоса и атома сводился к бумажной переписке или телефонным созвонам с преподавателями.

Консервативные технологии дистанционного обучения пережили Перестройку и, невредимые, перешли в новое, постсоветское время. Хотя страна уже ставила достаточно смелые эксперименты в системе образования, перенимая «передовые методики» с Запада.

Тогда же, в 1993 году, появился и в некотором роде «пионер» в сфере дистанционных курсов — памятная каждому представителю поколения «чуть больше за 30» школа английского языка «ЕШКО». Изучение иностранного языка по кассетам — это уже было по тем временам что-то новое, предлагающее максимально высокую автономность в изучении языка, когда живой преподаватель уже в принципе не нужен — только менеджер, который по итогу курса выпишет сертификат.

Уже то, что традиционные очные курсы иняза не канули в лету, говорит о многом, но отдадим должное столь интересному эксперименту, который, конечно же, внёс свой ощутимый вклад в развитие современной системы онлайн-обучения.

«Лихие 90-е» в хорошем смысле «лихо» отметились в истории дистанционного образования в России, ведь именно тогда состоялось подписание исторического меморандума с ЮНЕСКО о содействии в развитии такой формы образования в России. Документ утверждал реализацию ряда серьёзных мер на государственном уровне по развитию дистанционного образования и организацию для этого основательного методического и административного фундамента. Одним из следствий принятия меморандума ЮНЕСКО стало открытие в Москве вуза, специализирующегося на дистанционной форме обучения — Московского технологического института (тогда МТИ ВТУ), который в 2000 году получил государственную аккредитацию.

Укрепившись на почве «традиционного» фундаментального образования, дистанционная технология начала осваивать сферу подготовки и повышения квалификации кадров для деловой среды — в частности, ориентировочно с «нулевых» годов технологии удалённого обучения для своего персонала начали использовать такие гиганты как «Северсталь», «Норильский никель», «Российские железные дороги», да и органы государственной власти не отставали — дистанционно квалификацию начали повышать (и повышают) сотрудники Государственной думы, Центрального Банка и других ведомств.

На международном уровне Россия как страна с квалифицированной системой дистанционного обучения была признана в 2005 году — тогда международная ассоциация Advanced Distributed Learning (ADL) официально объявила об успешных испытаниях Российской системы дистанционного обучения Redclass, которая была признана полностью соответствующей международному стандарту SCROM 1.2.

Данный стандарт с тех пор стал поддерживаться всеми основными производителями систем дистанционного обучения. Сам же формат с развитием интернет-технологий занял значительное место, в том числе в сфере бизнес-образования.

«Русская Планета» провела опрос среди топовых специалистов в сфере онлайн-обучения и HR. Своих респондентов мы попросили рассказать об основных трендах в сфере e-learning и тех моментах, на которые обучающимся следует обратить особое внимание:

Кирилл Плохих, директор программы «Банковское дело» Университета «Синергия»:

В последнее время повышен интерес к дистанционному образованию. Количество онлайн-студентов по всему миру в 2 раза превышает количество студентов традиционных форм обучения.

Преимуществ у данной формы обучения достаточно. Например, пройти необходимые программы можно в удобное время, находясь в любой точке мира. Кроме того, такую форму обучения можно совмещать с работой, дополнительным образованием, любимым хобби и т.д. Для учёбы в формате онлайн подойдет любое устройство с выходом в интернет — компьютер, ноутбук или планшет.

Еще один плюс дистанционного обучения — это отсутствие рамок и ограничений. Электронные программы можно пройти в любом возрасте, они также доступны для людей с ограниченными возможностями или, в некоторых случаях, даже тем, кто отбывает наказание в местах лишения свободы.

А Университет «Синергия» является одним из первопроходцев в сфере дистанционного образования в России.

Программы электронного обучения в нашем вузе предполагают видео-лекции, вебинары, мастер-классы, электронные книги, тесты, методические материалы и другие задания. В личном кабинете студентов ежедневно и круглосуточно доступны все необходимые рабочие инструменты.

Отдельное внимание мы уделяем качеству образования, поэтому внимательно изучаем обратную связь от студентов.

Наталья Петрова: Digital директор компании Your FORMULA, со-основатель проекта VRAR Formula

Говоря о современных тенденциях и инструментах обучения, стоит сказать, что их наблюдается несколько. Назову лишь наиболее заметные: LMS платформы, предлагающие клиентам мобильные модули обучения, уход в узкие mobile-инструменты и, конечно, общая цифровизация отрасли. Сейчас всё большую популярность набирает micro-learning через чат-боты. Ботов можно использовать и в инструментах корпоративной коммуникации.

Например, для того, чтобы понять, что сотрудник хорошо усвоил цикл рабочего процесса, правильно понял корпоративные правила и стандарты, бот может провести тестирование или опрос и вывести отчёт для работодателя. То есть тестирование и опросы — ещё одна опция ботов. Видео, фото, анимационный контент, корпоративные стикеры — всем этим можно разнообразить контент бота, сделав его информативным и интересным.

Отдельно стоит упомянуть мобильные игры по бизнес-процессам для обучения сотрудников (например, симулятор работы магазина или торговой точки), а также технологии VR&AR (виртуальной и дополненной реальности), которые помогают оцифровать и точно прототипировать производственные линии и обучить персонал работе на оборудовании (виртуально) ещё до окончания строительства нового завода. Мы наблюдаем много запросов на все выше перечисленные инструменты.

Андрей Ващенко, начальник Управления перспективного планирования и развития компании «Газпромтранс», руководитель с 20-летним опытом управленческой деятельности:

У онлайн-образования в России есть две главные проблемы. Во-первых, это высокая конкуренция со стороны инфобизнесменов. Инфобиз дёшево продает чудеса и волшебство, задавая при этом верхнюю планку стоимости онлайн-обучения. Инфобизнесмены, как паразиты, выжигают платёжеспособную аудиторию готовую учиться в Интернете. Нормальные учебные программы не могут делать контент так дёшево как инфобизнесмены, а главное — не готовы обещать чудеса и фантастические результаты. Поэтому проигрывают в конкурентной борьбе за кошельки россиян.

Вторая проблема — в целом, слабый контент. Большинство онлайн-проектов не имеют своей собственной логики развития. Это, скорее, библиотеки, где представлен чужой контент, чужие видеолекции или книги. Материалы при этом слабо связаны между собой и не дают единой картины, не формируют полезного навыка. Клиенту надо мучиться, самому искать, выбирать, прилагать слишком много усилий без гарантированного результата.

Есть, однако, счастливые исключения, проекты, которые смогли найти свою аудиторию, предложив ей микс онлайна и офлайна. А главное — представить целостную программу обучения специальности или предмету. И этим создали ключевое преимущество: они перевели онлайн обучение в практический офлайн результат. Но эти проекты фактически не масштабируются. Никто не смог повторить этот успешный опыт для других профессий. Даже для курсов английского языка.

Людмила Смирнова, директор Университета НикаМед

Действующая система дистанционного обучения «Лидер» в компании НИКАМЕД существует уже более 3 лет и является абсолютно нашей собственной разработкой на базе платформы Moodle.

Корпоративный Университет Никамед, будучи первыми корпоративным университетом ортопедического рынка, занимается обучением и развитием не только собственных сотрудников, но и 144 компаний партнёров. Поэтому «Лидер» — это система не только для дистанционного обучения сотрудников компании, но и для профессиональной подготовки представителей ортопедической отрасли с формированием её стандартов основных трендов в области знаний, умений и навыков…

Система «ЛИДЕР» не только включает в себя учебные курсы, но и является системой управления знаниями. Блок очного обучения содержит календарь учебных мероприятий для всех сотрудников регионов с возможностью электронной записи на них, инструменты управления обучением для руководителей подразделений, электронную базу знаний. Блок дистанционных и мультимедийных курсов отражает практически все существующие на рынке T&D тенденции.

Говоря об общемировых трендах развития дистанционного обучения, которые будут актуальны в самое ближайшее время, хочу назвать следующие: виртуальная и дополненная реальность, игровое обучение и геймификация, мобильное обучение (mLearning), чат-боты, микрообучение (Microlearning), обучение через соцсети, интерактивное видео-обучение, digital-симуляторы.

Оксана Кухарчук, CEO корпоративного университета МТС

Наш проект «Виртуальная академия» был инициирован в рамках стратегии компании МТС. В области подготовки и обучения персонала эта стратегия предусматривает развитие личностно-деловых и профессиональных компетенций сотрудников с целью поддержки бизнес-целей компании и содействия росту бизнеса.

Задачами подготовки являются: обеспечение системного, эффективного развития сотрудников в сфере корпоративных ценностей и ключевых для компании компетенций; формирование необходимых сотрудникам знаний, навыков и установок для повышения эффективности исполнения должностных обязанностей; создание инструментов для развития кадрового резерва на ключевые позиции; обеспечение преемственности экспертных/уникальных знаний в различных сферах бизнеса компании.

Для реализации этих задач ранее был создан и активно функционирует Корпоративный университет МТС, в рамках которого «Виртуальная академия» призвана усилить направление дистанционного обучения.

Изучение практики работы Корпоративного университета МТС продемонстрировало высокую востребованность удалённых форм обучения. В связи с этим было принято решение расширить использование дистанционных форм обучения и внедрить инновационные технические и организационные решения для него в форме «Виртуальной академии».

С технической стороны такое решение должно было предоставить универсальный и гибкий интерфейс для планирования и реализации учебного процесса с использованием мультимедийных и интерактивных форматов подачи материала.

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