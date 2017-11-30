«Физтехпарк» стал плацдармом российской науки в Китае
«Физтехпарк» стал плацдармом российской науки в Китае

Руководство инновационного бизнес-центра «Физтехпарк» приняло участие в торжественном открытии нового офиса глобальной инновационной компании «TechCode» в Пекине

Руководство инновационного бизнес-центра «Физтехпарк» приняло участие в торжественном открытии нового офиса глобальной инновационной компании «TechCode» в Пекине.

Стороны договорились о сотрудничестве с целью вывода российских стартапов на китайский рынок - технопарк стал одним из первых международных партнеров нового офиса компании в Китае.

Сотрудничество также заключается в обоюдном доступе к базам инвесторов, экспертов, менторов и начинающих компаний.

Одна из стратегических задач «Физтехпарка», которую сформулировал председатель совета директоров Александр Ручьев — формирование на базе технопарка международной базы стартапов, инвесторов и экспертов, поэтому взаимодействие с китайской стороной – принципиальный шаг в данном направлении.

В сентябре в индийском городе Пуна стартовали первые Инномпийские игры, которые представляли собой интеллектуальную Олимпиаду для бизнесменов.

Данный «трамплин для инноваторов» дал возможность развивать и демонстрировать мастерство инновационного предпринимательства, определять чемпионов предпринимательского мышления, ускорять экономические развитие путем демонстрации лучших и легких для использования подходов к превращению прорывных идей в успешный бизнес.

К российско-индийскому альянсу там же присоединились Малайзия, Сингапур, США, Финляндия и ЮАР.

Руководство «Физтехпарка» также посетило Инномпийские игры и заключило несколько полезных договоров с Индией в рамках общего сотрудничества.

«Физтехпарк» — это технопарк в сфере высоких технологий, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и Правительства Москвы. Его цель — помочь молодым компаниям сделать первые шаги на технологическом рынке.

Главная задача «Физтехпарка» — собрать на своей площадке пул перспективных стартапов в области IT и высоких технологий и обеспечить им все условия для быстрого развития и завоевания рынка.

Важная миссия «Физтехпарка» — наладить эффективное взаимодействие своих компаний-резидентов со студентами и выпускниками ведущих технических вузов страны. Задача — внести вклад в развитие IT-отрасли и увеличение доли IT-компаний в экономике столицы.

Работа построена на трех китах современного технологического бизнеса: знание, технологии, образование.

Теги:
События: общество
Организации: Физтехпарк
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