Евгений Пожидаев: Честность Стоуна меня поразила
Евгений Пожидаев: Честность Стоуна меня поразила

Известный бизнесмен рассказал о встрече с оскароносным режиссёром

Известный российский бизнесмен, член сообщества предпринимателей «Деловая Россия»  Евгений Пожидаев не жалуется на количество встреч с интересными людьми. Но в короткой беседе с «Русской Планетой» он рассказал об одном особенном диалоге, который стал в некотором роде открытием.

Прославленный и оскароносный американский режиссёр Оливер Стоун оказался как минимум дважды «нетипичным» американцем. Во-первых, он снял неожиданно честный и безо всякого «двойного дна» фильм о человеке, популярность которого в разных странах подчас превосходит рейтинги местных политиков. Речь о фильме «Путин» - где сам диалог выступает самостоятельным и сильным инструментом в раскрытии образа российского лидера.

«Главная интрига была в том, какой это будет фильм, насколько будет раскрыт настоящий портрет Президента, не будет ли там что-то придумано или перевёрнуто», - признался господин Пожидаев «Русской Планете». Фильм не только не оправдал пессимистических ожиданий, но и, по словам нашего героя, вызвал настоящий восторг у него самого и всей семьи.

А в конце ноября 2017-го года бизнесмен смог встретиться с именитым режиссёром, чтобы… просто поблагодарить за честную работу.

«Состоялся приятный диалог, в ходе которого я поблагодарил Стоуна за то, что он имеет своё мнение о Владимире Владимировиче, о России и, самое главное, что он не меняет свое мнение в угоду конъюнктуре», - заявил Пожидаев. Он отстаивает правду, отстаивает позицию нашего президента за границей.

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