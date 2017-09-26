Добро пожаловать, или Вход воспрещён?

Заранее анонсированный на вторник, 26 сентября в Государственной Думе круглый стол, на котором ожидался серьёзный разбор проводимой Регулятором однозначно деструктивной политики «очищения» банковского сектора в том числе и от успешно работающих банков, был внезапно отменен.

В ходе встречи планировалось обсудить «дорожную карту» противодействия нарушениям прав вкладчиков и привлечь к ответственности тех, кто в таких действиях повинен. Также участники стола намеревались поставить вопрос о природе столь неравных симпатий ЦБ к разным участникам рынка ребром: почему, к примеру, банк «Югра» решили «задушить» невзирая даже на прямо озвученную волю основного акционера санировать банк за свой счёт и в то же время сотни миллиардов бюджетных рублей тратятся на спасение «Открытия» и «Бинбанка».

Но, всех этих неприятных мгновений Регулятору в итоге удалось избежать. Придя в назначенный час ко входу в Госдуму, участники дискуссии с удивлением не обнаружили себя в списках приглашенных. А далее и вовсе началась форменная мистика. Буквально накануне лично горячо зазывающий на круглый стол депутат Евгений Фёдоров, вдруг диаметрально изменил своё к нему отношение и в резкой форме отказался предоставлять гостям переговорную комнату. При этом старательно изображал, что якобы вообще не понимает о каком таком круглом столе идёт речь.

«Так резко изменить свое мнение депутат мог, только находясь под прямым давлением Центробанка», - прокомментировал журналистам глава Союза вкладчиков России Николай Николаев. Подозрения общественного деятеля анонимно подтвердил и сотрудник аппарата Госдумы.



Политическим принятое депутатом Федоровым решение счёл и бывший председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев, который также прибыл на круглый стол. «Мы ждали откровенного прямого диалога с законодателями, представителями ЦБ, - заметил он. – Но, видимо, им не нужен этот диалог, не нужны неудобные вопросы. В итоге мы вынуждены были более часа обивать пороги Государственной Думы и разошлись ни с чем. Особенно обидно перед рядовыми вкладчиками – получается, их обманули уже дважды: первый раз Центробанк, второй - г-н Федоров».

Впрочем, отменить судебные заседания Центральный банк, при всей своей власти, пока что не в силах. «Русская Планета» продолжает следить за развитием событий.

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