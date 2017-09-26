Добро пожаловать, или Вход воспрещён?
Добро пожаловать, или Вход воспрещён?

По мнению главы «Союза вкладчиков», на видного парламентария было оказано беспрецедентное давление со стороны ЦБ

Заранее анонсированный на вторник, 26 сентября в Государственной Думе круглый стол, на котором ожидался серьёзный разбор проводимой Регулятором однозначно деструктивной политики «очищения» банковского сектора в том числе и от успешно работающих банков, был внезапно отменен. 

В ходе встречи планировалось обсудить «дорожную карту» противодействия нарушениям прав вкладчиков и привлечь к ответственности тех, кто в таких действиях повинен. Также участники стола намеревались поставить вопрос  о природе столь неравных симпатий ЦБ к разным участникам рынка ребром: почему, к примеру, банк «Югра» решили «задушить» невзирая даже на прямо озвученную волю основного акционера санировать банк за свой счёт и в то же время сотни миллиардов бюджетных рублей тратятся на спасение «Открытия» и «Бинбанка».

Но, всех этих неприятных мгновений Регулятору в итоге удалось избежать. Придя в назначенный час ко входу в Госдуму, участники дискуссии с удивлением не обнаружили себя в списках приглашенных. А далее и вовсе началась форменная мистика. Буквально накануне лично горячо зазывающий на круглый стол депутат Евгений Фёдоров, вдруг диаметрально изменил своё к нему отношение и в резкой форме отказался предоставлять гостям переговорную комнату.  При этом старательно изображал, что якобы вообще не понимает о каком таком круглом столе идёт речь.

«Так резко изменить свое мнение депутат мог, только находясь под прямым давлением Центробанка», - прокомментировал журналистам глава Союза вкладчиков России Николай Николаев. Подозрения общественного деятеля анонимно подтвердил и сотрудник аппарата Госдумы.

Политическим принятое депутатом Федоровым решение счёл и бывший председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев, который также прибыл на круглый стол. «Мы ждали откровенного прямого диалога с законодателями, представителями ЦБ, - заметил он. – Но, видимо, им не нужен этот диалог, не нужны неудобные вопросы. В итоге мы вынуждены были более часа обивать пороги Государственной Думы и разошлись ни с чем. Особенно обидно перед рядовыми вкладчиками – получается, их обманули уже дважды: первый раз Центробанк, второй - г-н Федоров».

Впрочем, отменить судебные заседания Центральный банк, при всей своей власти, пока что не в силах. «Русская Планета» продолжает следить за развитием событий.

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