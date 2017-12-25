Дмитрий Мариничев: У нас еще все впереди!

В рамках вручения премии «Лучший проект на технологии блокчейн 2017 года», член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив» и генерального совета «Деловой России», глава компании Radius Group, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, отметил, что майнинг криптовалюты, а также сопутствующие ему бизнесы, такие как продажа необходимого оборудования, в ближайшие годы будут развиваться очень активно — это перспективное направление.

«Родина наша богата, в том числе и на таланты. И если сегодня мы говорим про майниг, как процесс решения вычислительных задач по проверке и осуществлению транзакций криптовалюты, то собственно, сделать майнинговую машину не такая уж сложная задача сегодня для России, как кажется.

И большое количество специалистов могут это сделать, в том числе - мы уже сделали и превратили весь ЦОД на заводе АЗЛК в майнинг-ферму, все 9 тысяч квадратных метров.

Но к большому удивлению, я столкнулся с тем фактом, что Россия уже давно ничего толком не производит такого нормального, «ширпотребно-человеческого», того, что нужно людям. В том числе и майнеры – они ведь людям нужны и мы их не производим.

И когда мы начали развивать эту тему, то оказалось, что параллельно нам надо запускать множество производств. Даже пришлось окунуться в алюминиевую промышленность.

В итоге – «Чудо-машину» для майнинга Radius Group сделает не в этом, но уже точно - в следующем году. Планируем, что к лету. Но она точно будет работать, потому, как уже система опробована на мат. модели.

А вот сам майниг… У нас получился даже не майнинг, а уникальный коин, который является коином всех майнеров в мире! И получился он случайно.

Мы даже не думали, что в итоге выйдет такая клевая штука. Мы с этим разобрались всего два месяца назад и теперь, когда рассказываем про нее иностранцам – те тихо отползают и удивляются, как мы вообще такое догадались сделать. И сейчас, и в Америке, и в Корее, Китае реально смотрят на нашу RMC как на нечто абсолютно новое.

Недавно я был в Нью – Йорке и ко мне подошли американцы, которые прокомментировали, что мы теперь, как русские в НХЛ. Аж, страшно! А мне было приятно. Это говорит о том, что у нас еще все впереди!

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