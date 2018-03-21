Джуан Ли в «Физтехпарке»!
Джуан Ли в «Физтехпарке»!

Основатель и генеральный директор платформы Nexchange Джуван Ли расскажет в «Физтехпарке» о развитии блокчейн-технологий

Выступление эксперта мирового уровня пройдет 26 марта, в 20:00 в «Физтехпарке», основатель и генеральный директор платформы NexChange Джуан Ли расскажет про развитие блокчейн-технологий.

В программе лекции:

  • эволюция финансовой сферы: новые решения и технологии
  • обзор сферы блокчейн-технологий
  • блокчейн для банкинга
  • перспективы блокчейн

​и многое другое!

Джуан Ли - предприниматель, венчурный инвестор, эксперт в сфере финтех иблокчейн. Основатель и генеральный директор платформы NexChange, генеральный директор Arrakis Ventures, соучредитель и директор Центра Blockchain в Гонконге. Финансировал многие прорывные компании в Кремниевой долине, в Научном парке Синьчжу в Тайване, в Корееи в Израиле.

Зарегистрироваться на лекцию можно здесь - https://phystech-21.timepad.ru/event/687628/

«Физтехпарк» — технопарк в сфере высоких технологий, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и Правительства Москвы с целью помочь молодым компаниям сделать первые шаги на рынке технологического предпринимательства. Главной задачей Физтехпарка является агрегирование и коммерциализация высокотехнологичных проектов, а также обеспечение реализации полного цикла развития инновационных компаний.

Теги:
Организации: Физтехпарк
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