Джуан Ли в «Физтехпарке»!

Основатель и генеральный директор платформы Nexchange Джуван Ли расскажет в «Физтехпарке» о развитии блокчейн-технологий
Выступление эксперта мирового уровня пройдет 26 марта, в 20:00 в «Физтехпарке», основатель и генеральный директор платформы NexChange Джуан Ли расскажет про развитие блокчейн-технологий.
В программе лекции:
- эволюция финансовой сферы: новые решения и технологии
- обзор сферы блокчейн-технологий
- блокчейн для банкинга
- перспективы блокчейн
и многое другое!
Джуан Ли - предприниматель, венчурный инвестор, эксперт в сфере финтех иблокчейн. Основатель и генеральный директор платформы NexChange, генеральный директор Arrakis Ventures, соучредитель и директор Центра Blockchain в Гонконге. Финансировал многие прорывные компании в Кремниевой долине, в Научном парке Синьчжу в Тайване, в Корееи в Израиле.
Зарегистрироваться на лекцию можно здесь - https://phystech-21.timepad.ru/event/687628/
«Физтехпарк» — технопарк в сфере высоких технологий, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и Правительства Москвы с целью помочь молодым компаниям сделать первые шаги на рынке технологического предпринимательства. Главной задачей Физтехпарка является агрегирование и коммерциализация высокотехнологичных проектов, а также обеспечение реализации полного цикла развития инновационных компаний.
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