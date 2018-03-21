Джуан Ли в «Физтехпарке»!

Выступление эксперта мирового уровня пройдет 26 марта, в 20:00 в «Физтехпарке», основатель и генеральный директор платформы NexChange Джуан Ли расскажет про развитие блокчейн-технологий.



В программе лекции:

эволюция финансовой сферы: новые решения и технологии

обзор сферы блокчейн-технологий

блокчейн для банкинга

перспективы блокчейн

​и многое другое!



Джуан Ли - предприниматель, венчурный инвестор, эксперт в сфере финтех иблокчейн. Основатель и генеральный директор платформы NexChange, генеральный директор Arrakis Ventures, соучредитель и директор Центра Blockchain в Гонконге. Финансировал многие прорывные компании в Кремниевой долине, в Научном парке Синьчжу в Тайване, в Корееи в Израиле.



Зарегистрироваться на лекцию можно здесь - https://phystech-21.timepad.ru/event/687628/



«Физтехпарк» — технопарк в сфере высоких технологий, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и Правительства Москвы с целью помочь молодым компаниям сделать первые шаги на рынке технологического предпринимательства. Главной задачей Физтехпарка является агрегирование и коммерциализация высокотехнологичных проектов, а также обеспечение реализации полного цикла развития инновационных компаний.

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