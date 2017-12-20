День криптовалюты
День криптовалюты

15 декабря в Москве прошел Crypto Invest Forum – первая практическая конференция участников цифрового финансового рынка

Люди, связанные с блокчейн-индустрией, на целый день приехали в центр «Инфопространство» для участия в обсуждении будущего цифровой экономики.

Основная цель форума – собрать как экспертов, профессионалов из различных отраслей, так и реальные проекты, представителей госаппарата, представителей финансовых, банковских структур, венчурных и хедж-фондов.

Обсудить актуальные вопросы государственного регулирования, налогообложения, майнинга, рисков  для частных инвесторов. Как мы знаем, цифровые технологии уникальны: изменения в любом случае будут и либо мы входим в эру цифровой экономики, выбирая системный и комплексный подход, либо остаемся за бортом этой лодки.

Анализируя статистику по рынку данной индустрии, мы видим, что объем привлеченных с помощью ICO средств превысил мировой объем инвестиций венчурных фондов на ранней стадии, на основании чего можно заключить, что классический венчурный фонд не может собирать деньги с такой скоростью и, скорее всего, его воронка проектов будет сужаться.

Но здесь важно учитывать риски и юридические аспекты, качество портфеля, производить полноценный скоринг и анализ подобных проектов в целях безопасности вхождения новых инвесторов.

Блокчейн на сегодняшний день - это мощнейшая технология, которая занимает серьезную позицию в финтехе, будет развиваться и менять мир в будущем.», - рассказала Дарья Рагозина, руководитель по развитию и связям с инвесторами ALL4ICO.

На основной площадке форума обсуждали тенденции и перспективы развития криптоиндустрии. На сцену выходили многие известные в этой среде люди и высказывали  свое мнение относительно перспектив и проблем нового рынка.

А мнений было много, и часто они очень отличались друг от друга. Поэтому в начале первой дискуссии Анатолий Гавриленко посоветовал не спешить верить всем выступающим, а попытаться разобраться.

По темам выступлений спикеров можно понять, что сейчас больше всего волнует участников рынка: государственное регулирование криптоэкономики.

Все участники сошлись во мнении, что регулирование в каком-то виде появится уже в ближайшее время и это неизбежно: «Если мы не отрегулируем, то государство сильно потеряет и пойдут прямые запреты», - сказал Борис Титов, уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей.

Борис Титов рассказал об уже подготовленных законодательных инициативах. По его словам, в первую очередь необходимо дать определения основным терминам – токену, блокчейну и майнингу. А после нужно будет определить круг криптовалют, доступных частным лицам. Их оборот он сравнил с оборотом доллара: можно покупать, продавать и хранить, но нельзя тратить на внутреннем рынке. Все это предлагается реализовывать в рамках существующего законодательства, добавляя необходимые статьи в нормативную базу.

Юрий Припачкин, президент РАКИБ, наоборот считает, что регулировать цифровую экономику, оставаясь в границах нынешнего законодательства, невозможно.

Элина Сидоренко, руководитель рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалют при Госдуме, рассказала о препятствиях, которые мешают государству начать регулировать криптовалюты.

По ее словам, регуляция приводит к легализации, а государство боится проблем для населения. Ведь этот рынок полон рисков и не подчиняется общепринятым законам экономики, вследствие чего люди могут потерять свои честно заработанные деньги.

Управляющий партнер Nakamoto Capital Николай Ермаков, в отличие от других спикеров, считает, что государство не должно регулировать рынок криптовалют. «Государство должно способствовать, но не регулировать», - сказал он.

Ведь именно благодаря ICO и отсутствию ограничений может остановиться утечка мозгов. А если ICO обложить налогами, то государство от этого только потеряет: стартап просто уйдет в другую юрисдикцию, что в цифровой экономике сделать очень просто.

А известный предприниматель и основатель КриптоТраста «Алиса» Герман Стерлигов вообще придерживается мнения что лучшее, что может сделать государство – запретить цифровую экономику.

 «Блокчейн – это плохо, биткойн – это плохо», - уверяет он. И даже можно выключить электричество, потому что с развитием компьютерных технологий появятся «ненужные людишки».

Но кроме государственного регулирования на форуме звучали и другие темы. Спикеры обсудили проблемы безопасности и кражи денег на криптовалюте и при ICO.

Причём эта дискуссия также перекликалась с необходимостью создания правовой базы, ведь многие преступления в цифровой экономике просто не могут считаться преступлениями, пока не приняты соответствующие законы.

Говорили и о перспективах использования технологии блокчейн в бизнесе. Так, например, Олег Абеев рассказал о том, почему до сих пор не появился «Uber» на блокчейне. Он сказал, что сейчас такие проекты просто нерентабельны, как нерентабельна в бизнесе любая новая технология.

Параллельно основной дискуссии проходил особый круглый стол, и ICO Village, где были представлены различные стартапы, выходящие на ICO. Представители компаний презентовали свои проекты на суд жюри и отвечали на вопросы, а присутствующие в зале находили для себя инвестиционные идеи.

Весь форум прошел очень активно: спикеры высказались на самые волнительные для криптосообщества темы. Обсуждение вызывало бурный интерес как у аудитории, так и у спикеров, которые дискутировали между собой, аргументируя точку зрения. 

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