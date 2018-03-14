День числа Пи в Москве отмечают в иной реальности

14 марта в мире отмечается день числа Пи (3,14).

Объекты можно увидеть с помощью бесплатного приложения дополненной реальности «MirX».

Различные математические послания появились во дворе столичного «Физтехпарка», а также в окрестностях московских ВУЗов, которые всегда славились сильной математической школой: МФТИ, МГУ, МИСИС, МАИ, МИИТ, МГТУ им. Баумана.

Приложение дополненной реальности «MirX» – совместный проект Сергея Полонского, ГК «Основа» Александра Ручьева и технологической компании «Awespace».



Это мобильное приложение, связывающее город и дополненную реальность в едином пространстве.



Пользователи могут влиять на это пространство, менять его и видеть изменения, которые сделаны другими.





Для того, чтобы увидеть объекты, нужно лишь загрузить приложение «MirX», открыть его, навести телефон на нужное место и посмотреть на экран.



В «MirX» можно управлять AR-объектами (удалять, редактировать, продавать), масштабировать, делать фотографии и осуществлять другие действия.



Помимо этого пользователи прямо в приложении могут отправлять своим друзьям подарки и поздравления с праздниками, которые также будут появляться в дополненной реальности.



Приложение MirX доступно в AppStore.

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