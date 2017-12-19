Cryptospace Moscow 2017: исторический рекрутинг талантов

На конференции Cryptospace в Москве звезды в сфере блокчейн и криптовалют обсудили инструменты криптотрейдинга, внедрение блокчейна в бизнес, предсказали цену биткоина и выбрали лучший ICO проект на конкурсе питчей. KICKICO обещают провести вторую конференцию Cryptospace уже весной 2018 года.

На 4 сценах Московской школы управления Сколково инновационную технологию обсудили более 50 докладчиков перед более чем 3000 слушателей. Организаторам Cryptospace удалось объединить трехдневный контент в один день - невероятно, но факт. Обычно любой конференции сложно удержать внимание участников до самого конца, но аудитория Cryptospace была очень вовлеченной: до самого конца программы - полные залы, вопросы слушателей не кончались до самого позднего вечера.

Самым часто задаваемым вопросом стал вопрос о цене биткоина: сколько он будет стоить в ближайшее время и в следующем году. По мнению известного криптотрейдера Питера Сина, до конца года можно ожидать установление цены биткоина на отметке в 20 000 долларов.

В целом, организаторам Cryptospace Moscow удалось сделать так, что каждый участник получил свою ценность: стартапы смогли запитчиться перед инвесторами и экспертами, слушатели получили новые знания, а спикеры нашли свою аудиторию.

Специально для блокчейн-проектов была установлена сцена для питчей. В жюри были приглашены специалисты по аудиту ICO из KICKICO, ICO Rating и ФРИИ. По итогам питчей 20 проектов, жюри единодушно отдали предпочтение AidСoin, который представлял Франческо Фусетти. Победителю конкурса проектов перечислили 250 000 KickCoin, а также он получил консультацию по White Paper и токеномике от экспертов.

«Большинство проектов, в которые мы инвестируем, проваливаются, но мы можем себе это позволить, - говорит Мико Мацумура, основатель Evercoin, партнер Pantera Capital, крупнейшего фонда, который инвестирует только в ICO-проекты. - Всегда интересно поддержать новый проект, который хочет изменить мир к лучшему».

Также по мнению Мико, переход к цифровой экономике и открытым транзакциям не за горами. Поэтому, в скором времени, все платежи будут совершаться в криптовалюте, с помощью технологии блокчейн. Безусловно, такое мнение эксперта - источник вдохновения для новых ICO-проектов и блокчейн стартапов.

«Раньше у инвесторов в ICO были ограничены возможности, появлялась пара проектов в месяц и их успешность сложно было предсказать. Теперь мы можем выбрать из тысяч различных стартапов. Я рад, что рынок растет», - говорит Алекс Машински, генеральный директор Celsius Foundation.

Конференция оказалась полезной и для крупного бизнеса.

«Сбербанк сейчас рассматривает разные направления применения технологии блокчейн, в том числе в финансовом секторе. Мы активно сейчас движемся по проектам в области цифровых аккредитивов, гарантий, факторинга, обмена информацией и платежей. - комментирует исполнительный директор Сбербанк CIB Сергей Поликанов, спикер секции «Внедрение блокчейн». – Для нас важно уже сегодня предугодать и с помощью инновационных решений удовлетворить спрос клиентов в будущих продуктах цифровой экономики»

Всего на конференции было 6 секций: Внедрение блокчейн-технологий, Развитие криптовалют, Due diligence ICO проектов, Криптотрейдинг и криптобиржи, СМИ и издательский бизнес в блокчейн, Как провести ICO.

Секция криптотрейдинга пользовалась особым вниманием аудитории. Среди спикеров были: Тед Лин, глава международных рынков криптобиржи Binance, Саймон Диксон, CEO, Bnktothefuture, известный криптотрейдер Питер Син, CEO Gibraltar stock Exchange Филип Янг и многие другие. Все они рассказали о лучших инструментах для успешного трейдинга, проанализировали недавние форки криптовалют и тренды на криптобиржах.

Известный российский трейдер Анатолий Радченко поделился секретами хеджирования рисков.

«Самый лучший инструмент для хеджирования это Bitmex, - заявил на конференции Анатолий Радченко, United Traders. - На нем хеджирование стоит очень дешево. Кстати, я обычно хеджирую в кроткосрочном периоде, делаю шорты. Вы можете избрать свою стратегию».

Мероприятие стало полезным не только для слушателей, но и для некоммерческих организаций и журналистов.

Благотворительный фонд “Подари жизнь” благодаря Cryptospace смог собрать 1,7 BTC (более 25 тыс. долларов). Пожертвования в криптовалюте переводились на электронный кошелек фонда прямо во время конференции.

Журналисты смогли получить эксклюзивы и комментарии от звезд отрасли со всего мира.

«Cryptospace определенно обозначил свое место на карте финтех-отрасли. Криптоэнтузиасты получили еще одну платформу для обмена опытом. Мероприятие доказало, что криптосообщество России растет не по дням, а по часам», - комментирует Сирил Гилсон, главный редактор Cointelegraph.

«Как журналист, занимающийся криптовалютой и технологией блокчейн, я всегда ищу людей с опытом работы в этой области. Пообщаться со звездами напрямую удается не всегда.Cryptospace Moscow предоставила шанс встретиться с такими людьми и обсудить возможности совместной работы в будущем. Результаты нетворкинга были просто бесценными», - говорит Димитар Михов, автор The Next Web.

Организаторы обещают следующую конференцию Cryptospace уже весной следующего года. Скорее всего, она пройдет за пределами России.

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