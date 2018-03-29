Будущее в стиле Блокчейн
Будущее в стиле Блокчейн

В Москве состоялась церемония награждения международной премией «Блокчейн-Экономика»

Конгресс разработчиков и пользователей технологии блокчейн, прошедший 27-28 марта в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, уже сейчас можно назвать одним из сенсационных и даже исторических событий в деловой жизни и экономике России.

Участниками мероприятия стали более 2000 человек. В их числе были резиденты отечественного и зарубежного блокчейн-сообщества, представители органов исполнительной и законодательной власти, которые в режиме самого интенсивного и конструктивного обмена информацией делились мнениями о становлении новой цифровой экономики в стране, а также анализировали опыт применения блокчейн-технологий и дискутировали об их перспективах развития.

Уже в первые минуты прохождения конгресса до сведения каждого из его участников была доведена важнейшая информация о том, что на рассмотрение депутатов Государственной Думы внесен законопроект об изменениях в Гражданском кодексе — главном законодательном акте России, регулирующем нормы гражданского права. В нем будет закреплено понятие цифры, как имущества.

Фото: РП

Информация стала краеугольным камнем и главной сенсацией прошедшего конгресса. Она простимулировала участников конференции к весьма конструктивному взаимодействию и плодотворному обмену информацией. Российскими политиками, бизнесменами, представителями органов власти и блокчейн-сообщества, были высказаны суждения, с которыми в самое ближайшее время вы сможете познакомиться на страницах интернет-издания «Русская Планета».

Фото: РП

Прошедшие мероприятие увенчало вручение премии «Блокчейн-Экономика». Данной награды удостаиваются за выдающиеся заслуги в сфере развития блокчейн-технологий, а ее учредителем является Российская ассоциация криптовалют и блокчейна.

В связи с проходящим в нашей стране Днем траура и скорби, награждение прошло в деловом формате, все запланированные развлекательные мероприятия были отменены, а собравшиеся почтили память погибших в г. Кемерово

Модератором церемонии награждения Международной премии «Блокчейн-Экономика» выступил медиаменеджер, журналист и телеведущий Александр Любимов, который подчеркнул, что аудиторией прошедшего мероприятия стали исключительно заинтересованные в развитии блокчейн-технологий люди.

Фото: РП

Он отметил, что отрасль цифровой экономики в России сегодня прочно встает на ноги, что не может не порождать массу спекуляций, а также выразил надежду, что конгресс по блокчейн-технологиям в 2019 году пройдет в предлагаемых обстоятельствах принятого пакета нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы цифровой экономики в нашей стране.

Предваряя церемонию награждения, Александр Любимов уверил собравшихся, что выбор победителей не был «рандомным».

— Призеров Международной премии выбирали эксперты, их утверждало правление, а наблюдательный совет выносил окончательное решение, - посвятил Александр Михайлович собравшихся в кулуарные вопросы вынесения решений о награждении.

Для вручения наград на сцену были приглашены организаторы мероприятия — президент Наблюдательного совета РАКИБ Юрий Припачкин и вице-президент Торгово-промышленной палаты Максим Фатеев.

Юрий Припачкин отметил, что у России есть шанс выйти из той системы координат, которая была ей навязана много лет назад и стать лидерами цифровой экономики.

Награды в номинации «Лучшая цифровая практика применения блокчейна в государственных компаниях и корпорациях» был удостоен Антон Замков, генеральный директор ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» (дочерняя компания АО «ГЛОНАСС»). Он отметил, что транспортная отрасль — одна из наиболее прогрессирующих в цифровом плане отраслей, а также засвидетельствовал, что сегодня возглавляемая им компания работает над проектом «Новый цифровой шелковый путь», который позволит в полной мере реализовать российский транзитный потенциал.

Приз в номинации «Лучший российский продукт блокчейн-экономики» разделили оператор связи «Мегафон» и кредитно-финансовая организация «Альфа-банк». На сцену поднялись директор по связям с общественностью компании «Мегафон» Александр Борейко и руководитель Центра поиска и разработки инноваций «Альфа-Банка» Денис Додон. Александр Борейко отметил, что именно оператор сотовой связи «Мегафон» начал проводить блокчейн-платежи между юридическими лицами и сегодня активно внедряет все виды блокчейн-технологий в свою работу.

В номинации «Лучшая цифровая практика применения блокчейн в здравоохранении» получила компания «Третье мнение», которую представила ее основатель Анна Мещерякова. Она рассказала о первой в России нейросети – сервисе, который позволяет распознавать медицинские изображения с применением блокчейн-технологий, что позволяет устранить априорное неравенство между Москвой и регионами, а также может сделать учреждения здравоохранения России в равной степени доступной для жителей других областей и республик, входящих в состав РФ. С помощью инновационной системы на блокчейне врач получает максимально достоверную информацию о состоянии здоровья пациента дистанционно.

Фото: РП

«Лучшая цифровая практика применения блокчейна в социальных проектах» — призером этой номинации стало Правительство г. Москвы, за реализованный проект «Активный гражданин». Через это приложение на прошедших выборах проголосовало более 1 млн человек. Награда вручена советнику руководителя департамента информационных технологий Андрею Белозерову.

Награду за популяризацию российских блокчейн-технологий получил телеканал «Russia Today», прилагающий усилия к децентрализации. Аудитория канала составляет 700 млн человек.

Фото: РП

В номинации «Лучший проект применения блокчейна в медиа-среде» одержала победу видеоплатформа «Tvzavr» с ICO-проектом «MovieChain», стремящаяся приблизить зрителя к не имеющему посредников контенту.

В завершении мероприятия на сцену поднялся принимавший самое активное участие в работе конгресса председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков. Подводя итоги, он сообщил, что в эти минуты Государственной Думе ведется весьма интенсивная работу по изучению представленных на рассмотрение народных избранников законопроектов, регулирующих вопросы цифровой экономики. Политик выразил уверенность в том, что российскому блокчейн-сообществу удастся консолидировать усилия по преодолению сопротивления новейшим цифровым технологиям.

Это противодействие все еще наблюдается у определенной части политического истеблишмента нашей страны. Но вместе мы можем многое! И Конгресс разработчиков и пользователей технологии блокчейн, состоявшийся 27-28 марта в здании Центра международной торговли в Москве, — лучшее тому подтверждение.

Теги:
События: общество
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