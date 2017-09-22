Большую часть обманутых дольщиков составляют те, кто приобрел квартиру еще до ввода механизма страхования

Принятие нового пакета поправок к Федеральному закону 214-ФЗ, а также введение нового Федерального закона №218 о создании компенсационного фонда вносит кардинальные изменения в строительную отрасль, ужесточая правила и выдвигая беспрецедентные требования к застройщикам. Также нововведения затрагивают страховой сектор, полностью отменяя существующий механизм страхования гражданской ответственности застройщиков. Одним из ключевых участников страхового рынка на сегодняшний день является НКО «Потребительское общество взаимного страхования застройщиков» («ПОВС застройщиков»), поэтому рассказать о том, как принятие законопроекта скажется на дальнейшей деятельности Общества и профильных отраслях в целом, мы попросили Романа Горяинова, директора НКО «ПОВС застройщиков».

Русская Планета: Как Вы оцениваете деятельность НКО «ПОВС застройщиков» с момента его образования? Удалось ли Обществу выстроить эффективный механизм защиты участников долевого строительства? И если это так, почему страхование решили заменить компенсационным фондом?

Роман Горяинов: Механизм страхования, который был введен несколько лет назад, действительно работал только у некоторых страховщиков, в число которых входит НКО «ПОВС застройщиков». За все время работы у нас не произошло ни одного страхового случая, что несомненно является положительным результатом нашей деятельности и говорит о надежности строительных компаний, входящих в состав Общества.

Однако наряду с добросовестными девелоперами на рынке остались и те, которые продолжали работать по «серым» схемам, не страхуя свою гражданскую ответственность и не выполняя свои обязательства, что увеличивало количество обманутых дольщиков.

Поэтому в целях повышения уровня защищенности участников долевого строительства было принято решение о вводе новых инструментов, связанных с государственной поддержкой. На сегодняшний день долевое строительство – это настолько социально значимый вид предпринимательской деятельности, что власти поставили своей целью создать свои меры по обеспечению прав дольщиков. И то, что происходит сейчас – это своеобразный крен от рынка в сторону государственного патернализма.

РП: Как известно, на сегодняшний день в Общество входит около 450 застройщиков из 58 регионов России, что говорит о его высоком авторитете со стороны бизнес-сообщества. А как вы считаете, каково реальное отношение к рынку страхования ГОЗ у покупателей квартир? Ведь, как известно, большинство существующих на сегодняшний день «обманутых дольщиков» приобретали жилье не в рамках 214-ФЗ. Значит ли это, что покупателям квартир просто следовало внимательнее относиться к выбору застройщика и объекта? Или некоторые страхователи действительно не справились со своими обязанностями?

РГ: На самом деле, большую часть обманутых дольщиков составляют те, кто приобрел квартиру еще до ввода механизма страхования.

В создании новых проблем роль сыграли как недобросовестные застройщики, так и сами покупатели. Многие из них, как правило, не проверяли репутацию компании, не интересовались ее историей, наличием страховых договоров и пр. Но здесь не все так однозначно: на рынке долевого строительства существуют свои определенные риски, не обязательно связанные с мошенничеством девелоперов или безответственностью покупателей квартир. Повлиять на ход строительства могут различные рыночные факторы (например, сильное удорожание строительных материалов или падение валюты), невыполнение обязательств подрядчиками и многое другое. И предусмотреть все варианты развития событий иногда не представляется возможным.

При этом если говорить о страховом рынке, то проблем с невыплатами премий на сегодняшний день нет. Поэтому нельзя утверждать, что страховщики не справились со своими обязанностями, и этот инструмент не работает. Напротив, с момента его появления многие застройщики стали использовать страхование своей ответственности по договорам долевого участия, как конкурентное преимущество, что в свою очередь, положительно отразилось на осведомленности покупателей жилья и принесло свою пользу.

РП: И все же решение о создании компенсационного фонда было принято, и он должен заработать в ближайшее время. Сколько будет существовать в этом случае НКО «ПОВС застройщиков»?

РГ: По информации Минстроя РФ, компенсационный фонд должен начать работать в конце осени, поэтому в настоящий момент мы продолжаем свою работу в полном объеме, заключая новые договоры страхования. При этом даже после того, как фонд заработает, все ранее заключенные договоры страхования мы доведем до истечения срока их действия и выполним по ним все обязательства. В настоящий момент сроки окончания ряда договоров датируются 2022 годом. Дальнейшее направление деятельности будет определено наобщем собрании членов Общества.

РП: Снизился ли интерес застройщиков к страхованию после принятия нового закона? Какая динамика на рынке страхования ГОЗ сегодня? Наверное, многие застройщики заняли выжидательную позицию.

РГ: В ожидании начала работы фонда у каждой компании своя стратегия. Некоторые застройщики, действительно, предпочли занять позицию стороннего наблюдателя, а некоторые – не просто продолжили работать в обычном режиме, но и начали наращивать объемы. Так, в НКО «ПОВС застройщиков» мы отмечаем положительную динамику страхования гражданской ответственности застройщиков. Только за первый квартал этого года мы застраховали 719 объектов по более, чем 10 тыс. договорам страхования. При этом по результатам первого полугодия число договоров возросло до 29,5 тысяч.

И на сегодняшний день их общее количество превышает 80 тыс., а число строительных объектов составляет более 2,1 тыс.

РП: По поводу принятия нового закона ходят разные мнения, вплоть до того, что объем строительства может существенно снизиться, а стоимость жилья значительно возрастет. Каково Ваше мнение на этот счет?

РГ: Сейчас пока рано делать какие-то определенные выводы. Да, закон был принят, и мы увидели, что определена фиксированная тарифная ставка в размере 1,2%, отведены инструменты обеспечения защиты граждан-участников долевого строительства. Однако точка еще не поставлена. В настоящее время организована рабочая группа, в рамках которой правительство выслушивает мнения участников строительной отрасли и дорабатывает закон. И определит условия для рынка тот документ, который будет получен на выходе.

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