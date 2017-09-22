Блокчейн-хакатон пройдёт в Физтехпарке

В Физтехпарке пройдет хакатон по разработке ПО автоматизированной децентрализованной экосистемы по проведению легальных ICO — Smart Valley. Командам предстоит реализовать техническое решение для одного из сервисов экосистем: скоринг проектов, система Escrow и рынок экспертов. Решения должны быть разработаны на блокчейне Эфириума. Стратегическим партнером экосистемы выступает Александр Ручьев (основатель и президент ГК «Основа»). Сооснователь экосистемы Smart Valley – предприниматель и инвестор Алексей Воронин.

Организатором мероприятия является ICO Lab, компания, включающая в себя консалтинг полного цикла по выводу проектов на ICO и криптофонд ICO LAB. Официальными партнерами хакатона выступят ФРИИ, Яндекс Деньги и Сбербанк. Сбербанк России также выступит спонсором главного призового места, который в сумме с токенами экосистемы составит более 260 000 рублей.

Общий призовой фонд хакатона составляет более 500 000 рублей. Результаты работы команд на хакатоне будут оцениваться представителями Сбербанка, ФРИИ, МФТИ и лучшими специалистами в технологии блокчейн.

Призы для команд:

• 1 место - 200 тыс рублей + 1000 токенов ILE1

• 2 место - 100 тыс руб + 1000 токенов ILE

• 3 место - 50 тыс руб + 1000 токенов ILE

Всех участников также ждут интересные знакомства и возможность стать частью команды ICO Lab Ecosystem.

Успейте собрать команду (не более 6 человек в каждой команде) и зарегистрироваться по ссылке.

Официальный сайт мероприятия: Для СМИ и по вопросам сотрудничества.

Ждем Вас 23 сентября в Физтехпарке по адресу: г. Москва Долгопрудненское ш. 3

Даты и время проведения мероприятия: с 9:00 23 сентября по 21:00 24 сентября 2017 года.

1 токен ILE = $ 1

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