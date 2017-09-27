Александр Ручьев принял участие в заседании Общественного совета при Минстрое России
Александр Ручьев принял участие в заседании Общественного совета при Минстрое России

Одной из ключевых тем мероприятия стал доклад Хамита Мавлиярова о совершенствовании законодательства в области подключения (технологического присоединения)

Александр Ручьёв, председатель правления НКО «ПОВС застройщиков», президент Группы компаний «Основа», принял участие в заседании Президиума Общественного совета при Минстрое России. Мероприятие состоялось в пятницу, 22 сентября, под председательством Сергея Степашина, председателя Общественного совета при Минстрое России. Сопредседателем заседания выступил Леонид Ставицкий, первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ.

Одной из ключевых тем мероприятия стал доклад Хамита Мавлиярова о совершенствовании законодательства в области подключения (технологического присоединения). В ходе выступления он сообщил, что в рамках имеющихся поручений Президента РФ и Правительства РФ Минстрой России работает над законопроектом, регулирующем процедуры подключения строительных объектов к системам коммунальной инфраструктуры. Так, в настоящее время ведомство разработало ряд предложений, которые помогут значительно упростить деятельность как застройщиков, так и электроснабжающих компаний. В частности, Хамит Мавлияров отметил, что необходимо дополнить законопроект нормативными актами, регламентирующими процесс выдачи разрешений на подключение объектов капитального строительства к сетям и технические условия.

В ходе обсуждения Александр Ручьёв, председатель правления НКО «ПОВС застройщиков», президент ГК «Основа», заметил, что на сегодняшний день проблема заключается в непрозрачной системе ценообразования тарифов за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. «В том законопроекте, который сейчас предлагается, нет четкого понимания того, как именно этот механизм будет регулироваться. При этом в последнее время практически исчезли территориальные сетевые организации, повсеместно действуют монополии, и повлиять на данную ситуацию застройщики сегодня не могут. Должна быть четко выстроенная, прозрачная система тарифов», - пояснил Александр Ручьёв.

Он также обратил внимание участников заседания на искусственное увеличение сроков подключения объекта к сетям, которые в некоторых случаях могут достигать года. «И в ситуации срыва срока ввода объектов застройщики подвергаются жестким санкциям, а естественные монополии ответственности за срыв сроков подключения при этом не несут. Кроме того, существует проблема автоматического съема данных с приборов учета электроэнергии, установка которых также зачастую может затягиваться на несколько лет. Поэтому я считаю, что коммерческие убытки строительных организаций необходимо разделить с естественными монополиями», - предложил Александр Ручьёв.

По итогам дискуссии для работы над законопроектами было решено усовершенствовать порядок взаимодействия департаментов ведомства с профильными комиссиями совета. Леонид Ставицкий поблагодарил совет за качественную работу и эффективную обратную связь.

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