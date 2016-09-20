Видео с курсантом автошколы: за рулем «многодетный отец»
Инструктор автошколы просит курсанта определить, что за значок наклеен на кузове едущего впереди автомобиля. Тот теряется в догадках.
Стоит оговориться, что знак этот наклеен вверх ногами, кроме того, черные кружки должны быть на желтом фоне, но, в принципе, он узнаваем. Но только не для курсанта, который перебирает варианты и самым логичным ему кажется ответ — «многодетный отец». И он даже объясняет, почему пришел к такому выводу.Далее в рубрике Пола Уокера могут вернуть в «Форсаж»В очередном фильме франшизы может снова появиться персонаж Брайана О`Коннора.
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