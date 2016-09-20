Видео с курсантом автошколы: за рулем «многодетный отец»
Скриншот видео

Скриншот видео "За рулем"

Инструктор автошколы просит курсанта определить, что за значок наклеен на кузове едущего впереди автомобиля. Тот теряется в догадках.

Стоит оговориться, что знак этот наклеен вверх ногами, кроме того, черные кружки должны быть на желтом фоне, но, в принципе, он узнаваем. Но только не для курсанта, который перебирает варианты и самым логичным ему кажется ответ — «многодетный отец». И он даже объясняет, почему пришел к такому выводу.

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