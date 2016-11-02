Как «валят» на экзаменах в автошколах

Сдача итогового экзамена в автошколе считается одним из самых ответственных моментов. В этот день ученики, и особенно ученицы, начинают судорожно вспоминать правила дорожного движения, полученные практические знания и ЦУ своего инструктора. В результате возникает невероятное волнение и от приливаемой к голове крови толку никакого не получается. После первых минут вождения экзаменатор просит вас остановить машину, молча пересаживается за руль и потом подбрасывает вас до метро.

70-90% учеников не сдают первый экзамен по «городу». Давайте честно поговорим, почему так получается. Я бы выделил четыре типа причин: психологическая неустойчивость, некачественное обучение, форс-мажор и субъективность экзаменатора.

Фактор страха

В предыдущей серии мы с вами говорили о том, насколько важно работать над собой в психологическом плане. Управление автомобилем должно доставлять удовольствие. И это чувство будет невольно подталкивать вас к совершенствованию. Если вы за время учебы испытали только стресс, то не стоит продолжать себя мучить дальше и получать мощнейший удар по нервной системе на экзамене. Просто хотя бы в течение нескольких недель не садитесь за руль.

С большой вероятностью вы все равно не сдадите на права, а если чудо произойдет или вы решитесь на подкуп, то будете убивать езду на дороге тем, кто любит рев мотора. Противоположный психотип – это категория «недоделанных Шумахеров», которые, наоборот, водят без чувства страха, равно как и чувства ответственности перед окружающими. Удовольствие от вождения у лихачей переливается через край. Такие ребята находятся в плену у эмоций и не менее опасны, чем «тормоза».

Способность к адекватному вождению определяется умением контролировать уровень страха и градус эйфории. Экзамен – это тяжелейшее испытание для нервной системы. Как правило, организм автоматически дает волю инстинктам, то есть страху. И здесь ученик попадает в ловушку, потому что превалирующее чувство страха уничтожает способность анализировать, которой, кстати, природа человека также не обделила.

Дрожащие коленки и кисти рук, бегающий взгляд, холодный пот становятся вашими врагами. Мгновенно исчезает умение переключать передачи, привычка смотреть по зеркалам и думать на пару секунд вперед, чтобы занять необходимое для дальнейшего движения положение на дороге. Конечно, вы не попадете в аварию и вас всегда подстрахуют, однако это будет уже не в меру сердитый инструктор, а равнодушный к вашим переживаниям экзаменатор.

«Город» не сдает большая часть тех, кто действительно научился хорошо управлять автомобилем и думать на дороге. Ученик, как правило, спокойно катается, когда справа сидит его сенсей. Но настал день, когда в машине оказался незнакомый дядя-экзаменатор и вся уверенность тут же ушла через выхлопную трубу. Не стоит сокрушаться, если вы не смогли совладать собой. Тест на управление автомобилем – дело более ответственное, чем школьный или университетский экзамен.

Особенности «автошкольного» бизнеса

Современные автошколы предлагают пройти практический курс из 12 занятий, а еще несколько лет нормой считалось 8-10 занятий. Достаточно ли такое количество часов в «городе» для обретения базовых навыков вождения? Конечно, нет! По моему мнению, обязательный минимум должен составлять порядка 16 занятий и этот норматив имеет смысл прописать в федеральном законе.

Автошколам выгодно с коммерческой точки зрения предлагать практический курс, который не позволяет почти всем ученикам сдать внутренний экзамен. Судите сами: вы облажались, сидите расстроенный и экзаменатор говорит: «Ну что ж, молодой человек (девушка). Результат вашего обучения вы видите сами. Значит, прилагали недостаточно усилий».

Вы покорно киваете головой и соглашаетесь с мнением экзаменатора, который вам советует позвонить в администрацию автошколы и воспользоваться «пакетом» дополнительных занятий. Естественно, что это «удовольствие» не будет бесплатным. «А что ж делать!» - восклицаете мысленно вы и прикидываете, когда будет зарплата или у кого можно занять денег на пару недель. Более того, дополнительные занятия после несданного экзамена чаще всего носят обязательный характер. И еще! Вы заплатите в кассу за новый экзамен, когда откатаете дополнительные часы.

Бизнес есть бизнес. Автошкола продает курс обучения за относительно небольшую денежку. Но в итоге вы не получаете тот результат, который написан в рекламном буклете. Говорю это на своем примере. Мне было жалко 40 тысяч рублей за учебу в московской автошколе, и я купил купон на обучение за 9 900 рублей с условием доплаты 17 000. Радостный, я побежал оформляться, но мне заявили, что акция, которой я воспользовался, предполагает занятия на «площадке» и в «городе» только днем и только в будни!

«Вот это была подстава!» - подумал я. При всем желании я не мог заниматься днем, потому что, как и все люди, работаю в это время суток. Я спросил о каких-либо вариантах в моем случае и мне деликатно предложили заплатить в кассу порядка 8 000 рублей, чтобы заниматься вечерами и на выходных. Итого: 9 900+17 000+8000+1500 (за медосмотор) = 36 400. Много я сэкономил?! Учитывая расходы на дополнительные занятия и несданные экзамены, учеба мне обошлась примерно в 60 тысяч рублей! Крутой, однако, бизнес!

В четвертой серии мы разбирали вопрос: бывают ли автошколы хорошими. Если автошколы классифицировать по количеству потраченных вами денег, то их можно разделить две категории. Первая – состоит из жуликов, предлагающих вам халтуру за на первый взгляд скромные деньги. Вторая категория автошкол придерживается элементарных норм приличия: работает над качеством обучения и одновременно не забывает про свой карман.

А экзаменаторы кто?

В седьмой серии мы подошли к самой щепетильной части нашего разговора. Пришло время сбросить маски и признать тот факт, что оценка экзамена носит глубоко субъективный характер. Любая мелочь и помарка в управлении автомобилем – повод «завалить» ученика и на этом, судя по бесчисленному количеству жалоб, экзаменаторы в автошколах и ГИБДД активно спекулируют. Дорожная ситуация такова, что строго ездить по правилам в 100 или хотя бы 90% случаев не получается.

Приведу один пример, который наиболее ярко иллюстрирует то, о чем я говорю. Я выезжал со второстепенной дороги на трехполосную главную с выделенной полосой для общественного транспорта. По правилам я должен был как можно быстрее перестроиться и при этом пропустить поток автомобилей, движущийся по второй полосе. Но что было на самом деле? Поток автомобилей слева не кончался, а стоявший позади автобус начинал «нервничать», потому что встал из-за меня очень близко к перекрестку.

Какие были варианты? В нарушении правил ехать дальше по выделенной полосе, пересекать сплошную или пытаться вклиниться в поток слева, на что у меня бы однозначно не хватило навыков. Благо меня пропустил какой-то добрый дядя на Renault Logan, и я перебрался на заветную вторую полосу. Мой поступок означает несдачу экзамена, потому что мне нужно было терпеливо стоять и ждать пока поток машин не иссякнет.

В подобной западне может оказаться любой. Инструктор сказал бы вам, что вы приняли единственно верное решение, которое было адекватно дорожной ситуации. А экзаменатор цыкнет и возьмет управление автомобилем на себя. Если экзаменатору будет угодно ни при каких обстоятельствах, вы не сдадите экзамен на вождение в «городе». Поэтому честные экзаменаторы снимают баллы и пишут «не сдан» за действительно серьезные промахи и необязательные нарушения ПДД.

«Не для школы, а для жизни мы учимся» - таков был девиз университета, который я имел честь закончить. Не важно сколько будет и было проваленных экзаменов, имеют значение только реальные знания и навыки. Негативный результат не должен снижать самооценку и порождать какие-либо комплексы. С любыми трудностями можно справиться при должном усердии и работе над собой. Пусть автошкола считает деньги, метод проб и ошибок – ваш союзник и не нужно этого стесняться.

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