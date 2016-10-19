Утомленные ПДД или теория в автошколе

Самое неинтересное в процессе обучения в автошколе - это лекционный курс. Как правило, занятия состоят из конспектирования и решения тестов. У многих учеников изучение теории вызывает ассоциации со школьной партой и скучными уроками по нелюбимым предметам. Надо признать, что в целом такое представление соответствует реальности.

Испытание скукой

Я записался в так называемую «сетевую» автошколу за сравнительно небольшую плату. Школа явно экономила на аренде: аудитория была маленькая с обшарпанными столами и скамейками из тонких листов ДСП. Помню, я не с первого раза нашел этот замечательный «лекторий».

Была суббота и как назло прекрасный солнечный день. Несколько раз я спускался в темное полуподвальное помещение, которое не ремонтировалось, наверное, с конца 80-х годов. Я проходил по длинному коридору, по обеим сторонам которого было по паре десятков дверей в таинственные кабинеты. После 20 минут поисковых работ я отчаялся и поехал с девушкой загорать в Серебряный бор.

Чтобы квест не повторился на следующей неделе, я заранее позвонил в администрацию автошколы и подробно расспросил о том, где у них проходят занятия. Если честно, то объяснению я не внял и вновь оказался в сложной ситуации, когда пришел к указанному адресу. Но в итоге до меня дошло: аудитория находится в том самом темном коридоре, по которому я прогуливался в субботу. Просто нужно было набраться терпения, дойти до его конца, а потом повернуть налево.

На самом деле определить местоположение кабинета было не так сложно. Просто я не мог поверить, что буду учиться в такой, извините за старомодное выражение, дыре. Преподаватели, как и «одногруппники», у меня менялись каждое занятие, и я успел про себя отметить, что в этом нет ничего плохого. На один и тот же предмет каждый раз смотришь по-новому. И все же половину времени было невыразимо скучно.

Самая утомительная часть - знаки, оказание первой медицинской помощи и сигналы регулировщика, которые никакой логике не поддаются. Такие вещи невозможно объяснить на пальцах, но фактор преподавательского таланта никто

не отменял. Некоторые инструкторы подходили к этому творчески и дополняли теорию примерами, а некоторые - просто отрабатывали часы.

В аудитории, где я учился, явно не хватало мультимедийной аппаратуры. Иллюстративным материалом выступала книжка «Основы ПДД», по которой недобросовестные преподаватели читали нам свои лекции. Чтобы не быть совсем голословными, нам схематично изображали на доске ситуации, которые часто встречаются на дороге. Например, таким образом преподаватели объясняли проезд перекрестков и то, в какую сторону должны «смотреть» колеса, когда автомобиль фиксируется на склоне.

«Затупки», самоучки, «задроты»

Я учился в неплохой, но бедной автошколе. Если честно, проектора, пусть и самого дешевого, очень не хватало. Пара моих знакомых, отучившаяся три года назад, на мой взгляд, явно переплачивала за обучение, но процесс заучивания ПДД был у них на порядок увлекательнее. Во время чтения лекции на экране моделировались различные ситуации и, естественно, что ученики быстрее усваивали материал.

Однако, как говорится, плохому танцору всегда будет что-то мешать. Бедная автошкола - не приговор. В автошколах учатся взрослые люди и без должной мотивации толку от мультимедиа аппаратуры не будет. Эффективность процесса обучения теории напрямую зависит от желания человека и, конечно, его индивидуальных способностей. Я бы условно разделил все учеников автошкол на три категории:

«Затупки» . Это армейское выражение, обозначающее несмышленых новобранцев, идеально подходит для тех учеников, которые ни разу не сидели за рулем и не имеют даже самого поверхностного представления о механике автомобиля и движении по дорогам.

. Это армейское выражение, обозначающее несмышленых новобранцев, идеально подходит для тех учеников, которые ни разу не сидели за рулем и не имеют даже самого поверхностного представления о механике автомобиля и движении по дорогам. Самоучки . Это, как правило, молодые парни, которые получили первичный опыт вождения под присмотром старшего брата, отца или дяди Васи. Они ведут себя подчеркнуто самоуверенно, перебивают преподавателя и всячески демонстрируют свое превосходство над другими.

. Это, как правило, молодые парни, которые получили первичный опыт вождения под присмотром старшего брата, отца или дяди Васи. Они ведут себя подчеркнуто самоуверенно, перебивают преподавателя и всячески демонстрируют свое превосходство над другими. «Задроты». Это те самые ребята, которые прилежнее всех учились, в школе и университете. Они записывают каждое слово за преподавателем, проявляют дотошность, но при решении тестов волнуются и сомневаются в правильности выбранного ответа, хотя чаще всего прекрасно его знают.

Лично я относился к первой категории учеников. А теперь прибавьте сюда жуткую неприязнь к любому заучиванию наизусть. Мой гуманитарный мозг упорно отказывался воспринимать значение знаков, сигналов регулировщика и какие-либо алгоритмы. Моей философской натуре везде нужно было понимать смысл, и я невольно искал его в том, где делать это было бессмысленно. Я был уверен, что мне нужно знать устройство автомобиля, но четыре с минусом по физике обрекали мои честолюбивые планы на провал.

Штольц против Обломова

Я пропустил несколько занятий, а потом расслабился и три-четыре месяца не занимался обучением вообще. Как следствие - я с трудом сдал теорию на приемлемое количество балов. Мое обучение растянулось, вы не поверите, на целых восемь месяцев! И рассказываю я свою историю для того, чтобы привести не пример, а антипример! Любой «затупок», если будет расти над собой, расправит плечи и перестанет вести себя как желторотый птенец.

Так и здесь: инфантильное отношение к обучению, которое я проявил, только добавило мне хлопот. Меня опередили самоучки и «задроты», которые, может быть, даже к тому времени получили права. Наверстывать упущенное было непросто. Я шел по второму кругу и ощущал себя школьником, который остался на второй год, потому что пропускал контрольные из-за лени и страха их не сдать. Я чуть-чуть дал слабину и понеслось… Работа, семья, спорт, развлечения… и, конечно, на учебу совсем мало времени. Постоянные форс-мажоры - это норма нашей жизни. Я вроде и ни при чем.

Все это, господа, пустые оправдания для «обломовых». Закусываем губу, включаем Штольца, решаем тесты и читаем учебники. Это ваш ЕГЗ и его надо сдать, согласно новым правилам, на 100 баллов. Скучно? Утомительно? Занудно? Согласен! Поэтому штудирование и натаскивание на тестовые вопросы разбавляем просмотром видеоуроков и общением на тему правил с теми, кто получил права и прошел через этот адок.

Примерно 70-80% тестовых заданий поддаются логическому анализу, остальные 20-30% - надо тупо отложить в памяти хоть на какое-то время. В качестве дополнительного стимула для сдачи правил ПДД советую думать о том, что успешный внутренний экзамен будет билетом в куда более интересную часть обучения - практическую. Вы, наконец-то, сядете за руль, не расслабитесь, но начнете получать удовольствие. Об этом мы как раз и поговорим в следующей серии.

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