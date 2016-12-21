Универсал на все руки
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фото: "За Рулем"

Skoda модернизировала кроссовер Octavia Scout

Кросс-универсал Scout обновился снаружи в духе линейки Octavia. Как и спортивная модификация RS, он отличается не только внешней «бижутерией», но и техническими метаморфозами.

С экстерьером Скаута произошли ожидаемые метаморфозы — передок обрел граненую светодиодную оптику и другую радиаторную решетку. Традиционно нижний периметр кузова охватывает пластиковый псевдооффроудный обвес, являющийся частью стандартного пакета Rough-Road. К слову, в него также входит пластиковая защита тормозных трубок и топливных магистралей. Дорожный просвет Scout на 30 мм выше, чем у универсала Octavia Combi. Углы въезда и съезда увеличены и равны 16,6 и 14,5 градуса соответственно. В базовое оснащение входит электронная имитация межколесных блокировок.

Новшество в гамме силовых агрегатов — это 7-ступенчатый преселективный робот DSG с двумя сцеплениями, который работает с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем. Также в гамме сохранится исполнение мощностью 184 л.с., способное набирать сотню за 7,8 с — на 1,5 с быстрее более слабой дизельной версии и колесо в колесо со Scout, оснащенным 180-сильным бензиновым мотором «один и восемь».

Для универсала доступна мультимедийная система Columbus с 9,2-дюймовым монитором, сенсорными клавишами, возможностью подключения к интернету и слотом для SIM-карты и набор ассистентов активной безопасности, например функция стабилизации прицепа, система помощи при парковке, мониторинг слепых зон и система автоматического торможения при риске столкновения с пешеходом. Продажи обновленного Scout начнутся в начале следующего года.

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Места: Россия
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