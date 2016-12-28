Kia Sportage: почему дизель популярнее бензиновой турбоверсии?

Kia Sportage для России — автомобиль знаковый. Ведь это одна из первых локализованных на нашем рынке моделей. Российская сборка первого поколения началась в далеком 1998 году. С тех пор каждая генерация модели неизменно получала прописку в Калининграде. Нынешний Sportage регулярно попадает в топ продаж среди кроссоверов. И дело не только в корейском происхождении и демократичной цене, но и в стильной внешности. Четвертое поколение сохранило «линию партии» предшественника, оставшись дерзким и узнаваемым.

Приличные углы въезда и съезда вкупе с неплохим дорожным просветом делают Sportage достойным бойцом на легком бездорожье. А в качестве страховки есть возможность принудительной блокировки межосевой муфты.

Понятно, что самым популярным двигателем был и остается двухлитровый бензиновый. Такой Sportage уже побывал в нашем сравнительном тесте. Но второй по популярности вдруг стала дизельная версия, а не более мощная бензиновая. Впрочем, никакой неожиданности тут нет — «корейцев» у нас всегда любили за отработанные технические решения: надежные атмосферные моторы и классические автоматы. Поэтому мощной бензиновой модификации с турбонаддувом, да еще и с роботизированной коробкой передач потенциальные покупатели пока побаиваются, предпочитая дизельную версию. Такую машину мы и взяли на тест.

Доплата за возможность ездить на тяжелом топливе приличная. Самый доступный дизельный Kia Sportage в версии Prestige стоит 1 849 000 рублей. Аналогичная версия, но с двухлитровым бензиновым мотором, обойдется на 120 тысяч дешевле. А тестовый Sportage GT-Line потянул на 2 миллиона 129 тысяч. Неслабо!

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