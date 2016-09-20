Скорость со вкусом соли: самый быстрый Volkswagen Beetle в мире

Жучара-монстр с выдающимися характеристиками? Воображение рисует конструкцию, имеющую мало общего с серийной, однако в данном случае уникальный проект гораздо ближе к товарному автомобилю, нежели это может показаться.
Может показаться, что Beetle — этакий автомобильный эквивалент йоркширского терьера, главная задача которого вызывать умилительные улыбки. Впрочем, в модельной гамме есть 220-сильное исполнение, явно способное «кусаться». А желтый снаряд, представленный на фотографиях, и вовсе вызвал совершенно полярные чувства у пилотировавшего его журналиста Престона Лернера. «Увидеть цифры 335 км/ч на цифровом дисплее — незабываемый опыт», — признался он после заезда по дну высохшего соляного озера Бонневиль. Парень не перебрал с виски и не фантазер, просто этот Beetle действительно способен мчаться наравне с суперкарами. Строго говоря, он развил 330,111 км/ч.
Территория в 260 кв. км и ровная поверхность отлично подходят для того, чтобы подобные автомобильные чудища пускали пар и давали выход своей бешеной энергии, коей у Beetle LSR хоть отбавляй. Автомобиль рожден в сотрудничестве фольксвагеновцев и калифорнийской тюнинговой компании THR Manufacturing. За основу взята модификация с 2,0-литровой «турбочетверкой» TSI. Ревизии подвергли цилиндро-поршневую группу и головку блока цилиндров. Штатный турбонагнетатель уступил место более производительной «улитке».
Результат впечатляет: самый быстрый Beetle в мире выдает 543 л.с. и 571 Нм. И никакой конверсии в задний или полный привод: силушка передается на передние колеса. Про силовые подруливания можно не язвить — понятно, что автомобиль построен для рекордных заездов. Также доработана подвеска, установлен самоблокирующийся дифференциал, добавлены новые аэродинамические элементы, а сзади приторочены два парашюта. Для замедления.Далее в рубрике Mercedes-AMG E 63 от RevoZport: к черту старостьСуперседан на базе E-класса, будь то легендарный «волк» E500 W124 или пока еще сравнительно современный E 63 W212, — это все равно что тяжелая металлическая музыка. Будет жить вечно! А если за дело берутся тюнеры, суперкарам следует готовиться к капитуляции.
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