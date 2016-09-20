Скорость со вкусом соли: самый быстрый Volkswagen Beetle в мире

Может показаться, что Beetle — этакий автомобильный эквивалент йоркширского терьера, главная задача которого вызывать умилительные улыбки. Впрочем, в модельной гамме есть 220-сильное исполнение, явно способное «кусаться». А желтый снаряд, представленный на фотографиях, и вовсе вызвал совершенно полярные чувства у пилотировавшего его журналиста Престона Лернера. «Увидеть цифры 335 км/ч на цифровом дисплее — незабываемый опыт», — признался он после заезда по дну высохшего соляного озера Бонневиль. Парень не перебрал с виски и не фантазер, просто этот Beetle действительно способен мчаться наравне с суперкарами. Строго говоря, он развил 330,111 км/ч.

Территория в 260 кв. км и ровная поверхность отлично подходят для того, чтобы подобные автомобильные чудища пускали пар и давали выход своей бешеной энергии, коей у Beetle LSR хоть отбавляй. Автомобиль рожден в сотрудничестве фольксвагеновцев и калифорнийской тюнинговой компании THR Manufacturing. За основу взята модификация с 2,0-литровой «турбочетверкой» TSI. Ревизии подвергли цилиндро-поршневую группу и головку блока цилиндров. Штатный турбонагнетатель уступил место более производительной «улитке».

Результат впечатляет: самый быстрый Beetle в мире выдает 543 л.с. и 571 Нм. И никакой конверсии в задний или полный привод: силушка передается на передние колеса. Про силовые подруливания можно не язвить — понятно, что автомобиль построен для рекордных заездов. Также доработана подвеска, установлен самоблокирующийся дифференциал, добавлены новые аэродинамические элементы, а сзади приторочены два парашюта. Для замедления.

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