Сила духа: встречайте кроссовер Alfa Romeo Stelvio!

Не станем брать на себя ответственность и утверждать, что все прогрессивное человечество затаив дыхание ожидало премьеру Alfa Romeo Stelvio, хотя думать так, конечно, хотелось бы. Судьбоносный автомобиль достоин отдельной главы в героическом эпосе о том, как легендарная итальянская фирма при поддержке патриотично настроенного босса FCA Серджио Маркионне бросила вызов небытию и пока что победа определенно на ее стороне. Вообще, альфовцы, неоднократно сдвигавшие сроки запуска новинок, поступили смело и в соответствии с корпоративными ценностями. Сперва они явили миру фантастически красивый седан Giulia, тем самым провозгласив неиссякаемую страсть к четырехдверным моделям, а затем сделали«ход конем и отвесили реверанс рыночным трендам — создали кроссовер. И он божественен!

Новорожденного, созданного на общем шасси с Giulia, нарекли Stelvio в честь перевала в итальянских Альпах. Поклонники двухколесной техники с недоумением покачали головой, ведь у легенды итальянского мотостроения, компании Moto Guzzi, знаменитой байками с поперечно установленными моторами V2, есть туристический эндуро с аналогичным именем. Паркетник выступит в одном сегменте с Porsche Macan и уже посылает «немцу» пламенный привет. По аналогии с Giulia первым представлен экстремальный вариант Quadrifoglio, вооруженный 2,9-литровой «битурбошестеркой» мощностью 505 л.с. Тот же Macan с Performance Paket раскуривает сигару в углу: в его активе «всего» 440 л.с., а сотни он достигает за 4,4 с, в то время как итальянский монстр выстреливает примерно за 4 с. Выше у Stelvio и максималка — 285 км/ч против 272 км/ч. В оснащение Quadrifoglio входит полноприводная трансмиссия, система управления вектором тяги, спортивная подвеска и углерод-керамические тормоза Brembo. В системе выбора режимов движения предусмотрена дополнительная настройка Race, переводящая бортовую электронику в боевое состояние. Судя по всему, Stelvio — не только один из быстрейших, но и едва ли не самый драйверский автомобиль в своем сегменте.



Полный привод, надо отметить, стандартная опция не только для топовой модификации, но и для других Stelvio. Также компания предложит кроссовер с бензиновым наддувным мотором объемом 2,0 л, выдающим 280 «лошадей». Такой паркетник способен выжать 231 км/ч. Базовая комплектация предусматривает 18-дюймовые колесные диски и 6,5-дюймовый мультимедийный монитор. За доплату предложат дисплей диаметром 8,8 дюйма и акустическую систему Harman Kardon с 14 динамиками, а также пакет электронных ассистентов активной безопасности. Цены пока не объявлены, но новинка предположительно будет стоить дороже Giulia, а Stelvio Quadrifoglio обойдется дороже, чем аналогичная модификация седана, которая в Америке стартует примерно от 65 000 долларов.

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