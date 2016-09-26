Сериал #Давай-Сдавай // Серия 2

Прежде чем начинать обучение я задумался над вопросом, который приобрел большую актуальность последние годы: какую выбрать коробку передач. На данный момент абитуриент автошколы стоит перед выбором между обучением на автоматической или механической (ручной) КПП. Есть, правда, экзотическая полуавтоматическая коробка передач, и в чем ее практический смысл до сих пор не понятно.

«Автомат» вытесняет «механику»

В прошлом году на ресепшн в автошколе приятная 25-летняя блондинка повергла меня в ступор. Тоненьким, но требовательным голоском она спросила: «Механика» или «автомат»? И ответ я дал не сразу. Уж слишком много противоречивых отзывов я слышал. В Европе и, особенно в США, автопроизводители давно отдали предпочтение АКПП. Тот же BMW с 1970-х годов выпускает машины с автоматической коробкой, а в современных «бэшках» - механику днем с огнем не сыщешь. Эта технология заняла нишу доминирующей и стала на Западе доступной даже для низшей категории среднего класса.

В нашей стране я встречаю автомат в основном на дорогих иномарках, но ситуация по моим наблюдениям меняется. Сейчас автодилеры предлагают относительно доступные для кармана седаны с АКПП. Мне сразу вспомнилось довольное лицо Сани, моего приятеля по прошлой работе. Я встретил его осенью 2015 года на стоянке у Павелецкого вокзала. Жуя гамбургер, он сидел в синем Nissan Almera.

«Лех, не удивляйся: машина поддержанная, но за триста штук взял «автомат». Моя первая тачка. Катаюсь больше года и если честно - очень доволен», - сказал мне поправившийся на пару десятков килограмм Саня. Я не стал расспрашивать, как ему далось за такую небольшую сумму взять прекрасно выглядящую машину, да еще и с АКПП! Объяснение чуда не заставило себя долго ждать. Спустя 15 минут Саня произнес сакральную фразу: «Ты же помнишь, что у меня брат машинами торгует?».

Родственник, который не напарит при продаже поддержанной машины, это, конечно, классно. А что делать, если страстно хочется «бэушную» иномарку с «автоматом»? Какова вероятность, что не придется ремонтировать коробку через два-три месяца?

АКПП - штука дорогостоящая и капризная. В России автодилеры грешат тем, что продают недорогие машины с «автоматом» такого качества, что лучше их не покупать. Это негласное правило касается даже новых моделей Kia, Skoda, Hyundai, Volkswagen, Renault, Nissan и, простите за непатриотичность, наших драгоценных Lada Granta и Lada Kalina.

Я уже не говорю о том, что АКПП «кушает» в несколько раз больше масла и значительно больше топлива. А теперь представьте, что это красота вдруг сломалась! И произошло ЧП на необъятных степных просторах юга России или на трассе в окружении таежных лесов. Взять на буксир можно только переднеприводный автомобиль с АКПП, но скорость движения не должна превышать 40 км/ч. А если сломался полноприводный гигант? Поможет только эвакуатор, либо вертолет, который заберет авто вместе с вами как в фильме «Бриллиантовая рука».

Несмотря на все вышеперечисленные неудобства, продажи машин с «автоматом» уверенно вытесняют сбыт «механики». Это происходит даже вопреки тому, что разница в цене, например, нового Hyundai Solaris с МКПП и АКПП составляет более 50 тысяч рублей. Неужели наши граждане превратились в эдаких ленивых котов, не желающих пользоваться сцеплением, и готовых ради иллюзорного комфорта намертво застрять черт знает где?

Простота управления

Самый распространенный аргумент в пользу «автомата» - это, естественно, пробки. Для медленного движения в веренице автомобилей АППК подходит превосходно. Надо проехать пару метров - нажал на «газ» и спокойно ждешь, когда тронется твой сосед. С «механикой» приходится постоянно выжимать сцепление, дергать «ручку», давать газу, потом снова сцепление и тормоз. А затем сидишь в томительном ожидании или портишь сцепление, оставляя первую передачу, чтобы быстро тронуться с места. И представьте, что вы это терпите на протяжении 30, 40, 50, 60, а, может быть, и больше минут.

Любители быстрой езды и особо нервные товарищи могут такое испытание не выдержать и в итоге создать опасную дорожную ситуацию. Конечно, таким людям за руль вообще лучше не садиться. Но практика показывает, что шибко эмоциональных и вспыльчивых на дорогах пруд пруди.

Итак, подытожим. Если вы чересчур нервный и при этом богатый, учитесь, а потом покупайте машину с АКПП, только не поддержанную.

Совет всем остальным - не выпендривайтесь. «Механика» своей актуальности не потеряет в России еще очень долго в силу множества объективных причин, включая отвратительные дороги и бедность нашего населения. МКПП гораздо надежнее и доступнее. Выбор автомобилей среднего сегмента с «механикой», особенно «бэушных», безграничен.

В пользу «механики» говорит тот факт, что на большинстве спортивных автомобилей, участвующих в ралли, установлена МКПП. Она позволяет машине быстрее разгоняться и обладает необходимой в экстремальных условиях выносливостью. Не стоит сбрасывать со счетов и риск попасть в аварию. Машину с МКПП всегда можно взять на буксир, а не сидеть в ожидании эвакуатора, напевая песни про чистое русское поле.

Мужики выбирают «механику»

Дорогие обладатели крутых машин с АКПП, пожалуйста, без обид. Из собственного опыта я сделал вывод, что «автомат» - это в большей степени выбор мажоров или представительниц прекрасного пола. На это есть вполне понятная причина, которая заключается в простоте управления: две педали, руль, зеркала. Девушкам не надо отвлекаться на сцепление, которое мешает надевать 10-сантиметровые шпильки и обтягивающую юбку. У всех моих подруг машина с АКПП и при пересадке на «механику» я наблюдаю приступ паники. Мои знакомые не могут тронуться с места, постоянно глохнут и тут же теряют контроль над ситуацией.

Я вспоминаю второе по счету занятие на тренажерах в автошколе. Седовласый инструктор пытался заставить 20-летнюю особу с длинными светло русыми волосами переключать передачи на симуляторе, который имитирует автомобиль с МКПП. В ответ бедолага получал презрительные взгляды и слышал от красотки возгласы: «Зачем? Я выбрала «автомат»! Мне надо просто научиться рулить!». Девушка не отпускала педаль газа и с остервенением вертела рулем в разные стороны, пытаясь вписаться в повороты.

Как несложно догадаться, я выбрал обучение на «механике». И рекомендую учиться на машине с МКПП всем парням поголовно. После получения прав вы в любом случае будет частенько попадать в небольшие аварии, и первая тачка достаточно быстро «побьется». Как говорят профи, развитые навыки вождения появляются спустя два-три года, и потому нет смысла покупать только что спущенный с конвейера автомобиль.

Если новичок сразу садиться за «автомат», то «механика» для него навсегда рискует остаться дремучим лесом. Даже если вы страстно желаете кататься всю жизнь на BMW, потерпите хотя бы пару лет. Не брезгуйте учиться плавно работать со сцеплением и нежно обращаться с переключателем передач. И не обращайте внимание на насмешки окружающих а-ля «механика - выбор бедняков». В московских пробках вы стоять будете не всегда, а на российских дорогах надежность важнее западной эстетики.

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