Сериал #Давай-Сдавай // Серия 1

«Русская Планета» начинает онлайн-сериал #Давай-Сдавай, посвященный обучению вождения автомобилем и процессу получения прав. Эта тема стала крайне актуальной после ужесточения правил сдачи экзаменов в ГИБДД. С 1 сентября 2016 года выпускникам автошкол усложнили прохождение «площадки» и «города». РП расскажет читателям об ошибках, которые совершают будущие автомобилисты, и подскажет наиболее оптимальный путь к получению водительских прав.

В нашей первой серии речь пойдет о том, с какой целью люди приобретают автомобиль, и есть ли действительно в этом смысл, ведь многие люди, лишенные собственного транспорта, не жалуются на жизнь. Автомобильный вопрос особенно актуален для жителей столичного региона. В Москве зарегистрированы почти четыре миллиона легковых автомобилей, и эта цифра увеличивается с каждым годом. При этом дорожная инфраструктура мегаполиса, основа которой была заложена в советские годы, не рассчитана на такое количество личного транспорта.

«Закольцованность», «горлышки» на въезде и выезде из Москвы, узкие улицы в центре стали причинами постоянных пробок. В такой ситуации московские власти, помимо строительства «развязок», хорд и расширения автомагистралей, решили ограничить пребывание машин в центре города. С этой целью правительство запустило систему платных парковок, открыло пешеходные зоны и выписало карт-бланш эвакуаторщикам. Последние два года заядлые автомобилисты вынуждены чаще пользоваться услугами общественного транспорта. Кто-то с этим смирился, а кто-то продолжает негодовать, но скрепя зубы, пересаживается на метро или трамвай.

Столичная автомания

Изменения, произошедшие при Сергее Собянине, объективно усложнили жизнь автомобилистам, но сделали ее проще для пешеходов. В условиях перегруженности дорог власти выбрали развитие метро и другого рельсового транспорта. С практической точки зрения автомобиль потерял свое незаменимое значение. У жителей большинства районов Москвы появилась альтернатива личному авто: с окраины в центр стало быстрее добираться на общественном транспорте.

Тем не менее вопрос об актуальности автомобиля не потерял свое значение. Поток людей в автошколу не иссякает, и москвичи продолжают стремиться приобрести авто. Значит, машина все-таки для чего-то нужна? Ведь в Москве «четырехколесный друг», пусть и недорогой, есть едва ли не в каждой семье. Может все дело понтах? И обладание автомобилем люди воспринимают как показатель социального статуса? Дескать, у каждого уважающего себя человека (патриция) должен быть авто. А если это не так, то будь, плебей, готов к косым и удивленным взглядам.

Мне как приезжему из Волгограда столичная автомания была не очень понятна, и я долго мучился вопросом: а стоит ли машина моих финансовых усилий и временных затрат? В провинции она однозначна нужна: там не таких пробок, а общественный транспорт работает в разы хуже столичного. Знакомые москвичи утверждают, что не мыслят жизни без авто, а даже получившие права приезжие, наоборот, призывают «не заморачиваться».

Истина как всегда оказалась посередине. Денису Иванову 28 лет. Весной он продал черный Renault Sandero, на котором катался с 2011 года, и приобрел бежевый Hyundai Solaris. Ради покупки популярной в России марки автомобиля Денису пришлось потратить все сбережения и залезть в кредит. Я знал, что мой товарищ не брезгует передвигаться на метро и пользуется машиной, дай Бог, раз в неделю и потому был удивлен его поступку.

- Я глубоко убежден: человеку не нужна машина, чтобы передвигаться по Москве. На работу легко добираться общественным транспортом, а из бара ночью - проще доехать на такси. Это будет экономичнее, чем передвижение на личном автомобиле. Иное дело - это поездки загород: на дачу, в торговые центры, путешествия по России. Здесь без автомобиля уже сложнее обходиться. Раз в неделю, но он обязательно тебе понадобиться.

Для меня обладание автомобилем - это не только вопрос привычки. Я не сноб, как некоторые, и не считаю зазорным спускаться в метро. За рулем ощущаешь свободу. Ты понимаешь, что проверив масло и заполнив бак топливом, можешь отправиться за сотни километров, причем совершенно спонтанно. Просто захотелось прогуляться по Коломне с девушкой - сел за руль и вперед!

Вот это чувство ни на что невозможно променять. А более мощный мотор приятно пьянит голову. Наверное, поэтому автомобилисты так нервно реагируют на платные парковки и любые ограничения. Хотя мера в принципе правильная, и в куда более жестком виде существует за рубежом.

Каприз или необходимость

Владелец Volkswagen Tiguan Мария Белогурова водит автомобиль 12 лет и не принимает навязанных столичными властями правил.

- Я живу в районе Чистых прудов и испытываю множество неудобств, связанных, прежде всего, с парковкой. Вокруг меня только платные места, а во дворе, въезд, куда огорожен шлагбаумом, порой невозможно встать. Более того, я заметила, что количество парковочных мест было существенно ограничено. В пример могу привести улицу Мясницкую. Я местный житель и мне неприятна ситуация, когда нет возможности съездить за покупками.

Однако я не готова отказаться от автомобиля и считаю, что он нужен. Не стоит делать вывод, что я ленюсь прогуляться до магазинов. Просто чаще всего я передвигаюсь по городу с ребенком: отвожу его на занятия, потом еду на работу совсем в другую сторону. При этом иногда приходится пользоваться трамваем. И, конечно, ехать с ребенком на общественном транспорте, особенно на наземном, не очень удобно. Что уж говорить про поездку на дачу в Подмосковье!

Юрий Захаров водит автомобиль с 1986 года. Сейчас у него Nissan Teana, но он не считает это поводом для зависти. Причина в том, что Юрий часто оставляет машину в центре и ему регулярно приходится платить штрафы, а также нервничать из-за невозможности оставить машину.

- Я не из того поколения, которое умеет обращаться с электроникой. Я не умею оплачивать парковки, а по долгу службы я вынужден много передвигаться по Москве. От личного авто я никак не могу отказаться, потому что машина - этой мой хлеб. Ведь очень многим людям важно иметь возможность спокойно передвигаться по разным уголкам Москвы, включая центр, и находить свободные парковочные места. Я думаю, что это справедливо.

Сколько людей, столько и мнений. Для себя я сделал вывод, что в будущем должен обязательно стать автомобилистом. Машина - это не прихоть, особенно если у тебя беременная жена или маленькие дети. В 18 лет я пожалел родительские деньги и отказался от обучения в автошколе. Сейчас я вынужден разрываться между работой, семейными делами, спортом, но делать упор на получение знаний по управлению автомобилем.

О первых шагах на этом непростом пути я расскажу в следующих сериях #Давай-Сдавай на Русской Планете.

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