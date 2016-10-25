За рулем: без страха и понтов

В предыдущей серии мы откровенно поговорили о самой утомительной части учебы в автошколе – лекционной. Когда зазубриваешь ПДД или того хуже пытаешься найти в них логику, не осознаешь, какое это имеет значение в реальности. Понимание важности теоретических знаний, а также нотаций инструкторов на тему культуры вождения приходят только с началом практического курса.

Автосенсей

В четвертой серии, посвященной выбору автошколы, я говорил о том, что инструктор подобен тренеру по боевым искусствам. Он не имеет права на ошибку и расхлябанность. Но давайте честно признаемся: автоинструктаж – работа скучная и однообразная. Каждый день ваш сенсей по 5-6 раз рассказывает примерно одно и то же. И поверьте: получает за свой труд не очень большие деньги.

При этом инструктор несет полную ответственность за техническое состояние автомобиля. Как правило, он на свои деньги заправляет машину, покупает масло и платит за ремонт, если неисправность якобы произошла по его вине. Я к чему посвящаю вас в такие подробности? В указанных выше условиях инструкторы ведут себя по-разному - в зависимости от своего отношения к делу и ученикам.

В средних и дешевых автошколах вы с большой вероятностью встретите массу инструкторов, которые будут просто отрабатывать положенные им часы. Все инструкторы получают зарплату за количество занятий, а не результаты, которые ученики показали на экзамене. Учитывая, что для работы инструктором не нужно высшее образование или педагогический талант, вы рискуете оказаться в компании не слишком приятного человека, которому будете вынуждены доверять и подчиняться.

На качестве обучения это скажется однозначно негативно. Вы откатаете норму, а потом замучаетесь сдавать внутренний экзамен. Вам придется покупать дополнительные часы и надеется, что на этот раз попадется интеллигентный сенсей. При должном усердии вы справитесь, но процесс обучения, наверное, не оставит приятных воспоминаний и отобьет тягу к совершенствованию навыка вождения.

Честный и профессиональный инструктор – это, прежде всего, хороший психолог. Он легко располагает к себе, не утруждается разжевать лишний раз элементарные вопросы, указывает на ошибки, хвалит за достижения и рассказывает поучительные истории, воспитывая культуру вождения. Вы чувствуете, что он вкладывается в вас и, если ничего не получается, занятие все равно оставляет приятное послевкусие.

Первое требование любого инструктора - абсолютное подчинение его воле. Это не прихоть, а необходимость. Для вас – это мера безопасности, а для инструктора – способ избежать штрафа за ДТП и повреждение машины. Следуйте указаниям инструктора, даже если он требует нарушить правила. Дорожная ситуация нередко оказывается сложнее случаев, описанных в учебниках ПДД.

Как побороть страх

Главное испытание для ученика автошколы – это страх. Новичок часто оказывается во власти паники: у него дрожат руки и ноги, а голова отказывается что-либо соображать. Задача инструктора – вселить уверенность в подопечного и приучить его контролировать свои действия в любой ситуации. Ученик сначала катается по площадке, учиться работать с рулем, поворачивать и парковаться. После сдачи упражнений на автодроме наступает самая ответственная часть обучения – вождение в городе.

В городе глаза ученика становятся «квадратными» в кубе, так как «площадка» не предполагает интенсивность движения. В «городе» господствуют совершенно иные правила: необходимо быстро трогаться с места (и обязательно давать газу!), разгоняться до необходимой скорости, постоянно переключать передачи и держать дистанцию в потоке автомобилей. Перестроится с «площадки» на «город» бывает очень тяжело и потому инструкторы, как правило, первые два-три занятия дают ученику возможность покататься по прямой пустынной дороге.

Не буду давать каких-либо советов по технике вождения. Все, что нужно расскажет (или рассказал) инструктор. Но на собственном опыте рекомендую работать над своей психологией. Алгоритм действий, который от вас требуется, по сути несложный. Он не запоминается в основном из-за волнения и бурных эмоций и не должен влиять на самооценку. От того, отработали вы алгоритм или нет, уровень интеллекта не зависит.

В период обучения в «городе» смотрите видеозаписи с уроками вождения, катайтесь на переднем сиденье с другом и не стесняйтесь задавать массу идиотских вопросов. Манера вождения у всех разная. Вы можете услышать совершенно противоположные советы. И это нормально: у вас в будущем будет свой индивидуальный стиль управления автомобилем.

Через 6-7 занятий вы обретаете долгожданную уверенность в себе. На какой-то миг ученики (в основном представители мужского пола) впадают в иллюзию и начинают ощущать себя героем «Форсажа». Профессиональные инструкторы это сразу чувствуют и быстро приводят недоделанного Пола Уокера в чувство. Скорость – это наркотик и уж коли вы становитесь водителем, то учитесь выбирать правильную «дозировку».

Гигиена и беспредел

Дорога будет требовать от вас чувства меры: не ползти как черепаха и не разгоняться как гепард. От вождения автомобиля можно и нужно получать удовольствие. Простите за откровенность: если вы не кайфуете, то прекратите себя мучить. В жизни много других занятий, на которые действительно стоит тратить время и деньги.

Как признаются сами инструкторы, осилить управление автомобилем не всем под силу. Опять же - дело не в интеллекте или «безрукости». Гениям часто не давалось освоение совершенно примитивных навыков и это не становилось приговором. Просто вождение – это необязательное знание. Никакой катастрофы не случится, если человек не получил его.

Совсем другая ситуация – это, когда вам нравится водить, но вы даете волю лени или не работаете над собой. Дорога не прощает халатного отношения и киношного восприятия управления автомобилем. Мой инструктор говорил о необходимости введения в России предмета социальной гигиены. К чему это – спросите вы? К ответственности за свои поступки.

Хамство и беспредел на дорогах - следствие отвратительного состояния внутренней культуры. Человек может вполне легально получить права, сдать на отлично правила ПДД и не ездить потом по ним. Дорожное движение – лакмусовая бумажка того, что происходит в обществе, показатель отношения к закону и этическим нормам.

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