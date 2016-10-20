Российскому автопрому дадут 60 миллиардов
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фото: "За Рулем"

В Минпромторге предложили заменить программу обновления автопарка новыми адресными мерами поддержки, которые приведут к росту автомобильного производства

Замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов рассказал главному редактору «За рулем», что на поддержку автопрома в 2017 году Минпромторг рассчитывает получить из государственного бюджета почти 60 млрд рублей. Однако схема распределения денег изменится. Морозов уверен, что стимулировать необходимо прежде всего конечного потребителя — покупателей автомобилей, а не заводы и концерны. Соответствующие предложения разработаны и переданы на согласование в правительство России.

— Мы планируем в следующем году немного изменить комплекс мер поддержки, которую будем оказывать автопрому в целом, включая производителей автокомпонентов. Например, мы предполагаем, что программа обновления автопарка трансформируется в комплекс нишевых программ, которые нацелены на конкретные сегменты потребителей. 

Например, есть программа «Первый автомобиль». У нас очень много людей (и это прежде всего молодежь), которые только получили водительские права и в качестве своего первого личного автомобиля приобретают со вторичного рынка бывшие в употреблении машины — зачастую изрядно подержанные иномарки. Таких покупателей нужно стимулировать приобретать в качестве первого автомобиля новую машину российского производства — с высокой составляющей российских компонентов. Поэтому наша задача, как государства, сделать такие автомобили доступными. Таким образом мы стимулируем и производителей автомобилей, и производителей автокомпонентов. 

Кроме того, предложена адресная программа для многодетных семей (в которых не менее трех детей). Это очень важный сегмент потребителей. Даже в небольшом городе многодетной семье крайне сложно обходиться без автомобиля. Ведь программа обновления автопарка касалась тех, кто сдавал автомобиль в утилизацию или по системе trade-in. Мы проанализировали вместе с Министерством труда уровень автомобилизации многодетных семей, и выяснилось, что здесь высокий потенциал для роста.

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Места: Россия
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