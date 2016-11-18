В России автомобили подорожали на 17%

В январе-сентябре нынешнего года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,37 млн рублей, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2015 года, свидетельствуют данные агентства «Автостат».

Исследование средневзвешенных цен на новые легковые автомобили в России за 9 месяцев 2016 года охватило все субъекты РФ. Самый высокий показатель зафиксирован в Дальневосточном ФО. Так, в Приморском крае средневзвешенная цена нового легкового автомобиля достигла 2,4 млн рублей, в Хабаровском крае — 2,2 млн руб., в Сахалинской области — 2,15 млн руб., в Камчатском крае — 2,1 млн руб. и в Магаданской области — 2 млн рублей. В этих регионах очень низкие объемы рынка новых автомобилей, и покупатели нередко отдают предпочтение более дорогим моделям и комплектациям.

Столица России по средневзвешенной цене автомобиля занимает лишь скромное шестое место с показателем 1,9 млн рублей.

В ведущую десятку рейтинга также попали Еврейская автономная область — 1,84 млн руб., Бурятия — 1,66 млн руб., Калининградская область — 1,65 млн руб. и Амурская — 1,63 млн руб. Санкт-Петербург и Подмосковье остались за пределами топ-10, заняв 11-е и 16-е места соответственно.

Аутсайдерами рейтинга стали Вологодская и Брянская области, где средняя цена автомобиля составляет чуть более 1,12 млн рублей.

Абсолютно все субъекты РФ демонстрируют рост средневзвешенных цен, тут лидирует Еврейская АО (+47% к АППГ), за ней следуют Хабаровский край (+34,8%) и Бурятия (+33,2%). В хвосте рейтинга находятся Чукотский АО (+5,4%), Новосибирская (+7,5%) и Ленинградская (+9,7%) области.

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