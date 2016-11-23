Продажи российских автомобилей с пробегом сократились, а иномарок — выросли

За 10 месяцев с начала года вторичный рынок увеличился на 6,2% по сравнению с тем же периодом 2015 года.

Несмотря на рост вторичного рынка, продажи отечественных машин сократились на 5% (до 1,33 млн шт.), а иномарок — выросли на 12% (до 2,98 млн шт.), отмечают аналитики агентства «Автостат».

В ведущую пятерку российских моделей с пробегом вошли: Lada Samara — 355,5 тыс. шт. (-9%), вазовская «классика» — 258 тыс. шт. (-15%), десятое семейство — 203,8 тыс. шт.(-6%), Lada Priora — 135,3 тыс. шт. (+12%) и Lada 4x4 — 93,7 тыс. шт. (+1%).

В топ-5 зарубежных моделей попали Ford Focus — 106,9 тыс. шт. (+11%), Toyota Corolla — 86,7 тыс. шт. (+9%), Toyota Camry — 58,6 тыс. шт. (+29%), Renault Logan — 55,7 тыс. шт. (+7%) и Daewoo Nexia — 55,6 тыс. шт. (+1%).

Наиболее высокую динамику рынка показали Hyundai Solaris (+57%) и Lada Granta (+54%), что неудивительно, так как эти же модели являются лидерами на первичном рынке и теперь подходит традиционный срок смены их первых владельцев.

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