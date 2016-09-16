Правительство отказывается от автоутиля

Российские автолюбители с большой вероятностью могут проститься с программой утилизации отечественных машин в 2017 году, сообщает в пятницу «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. Официального подтверждения этой информации пока нет. Во вторник министр промышленности Денис Мантуров заявил, что дальнейшие меры господдержки автопрома будут предложены в конце текущего года и не стал уточнять точную дату.

Справка Русской Планеты

Программа утилизации автомобилей была запущена в сентябре 2014 года и продлялась в 2015-м. Ее суть сводится к стимулированию продаж новых авто отечественного производства. Автовладелец сдает в утиль свою старую машину и получает скидку на приобретение новой. Размер дисконта варьируется от 50 до 350 тысяч рублей. При этом дилеры получают от государства соответствующую компенсацию. Граждане получили возможность на более-менее приемлемых условиях покупать модели УАЗ, ВАЗ, Skoda, Ford, Nissan, Citroen, Renault, Opel, Volkswagen, SsangYong.

Продажи уходят в пике

По данным газеты, в настоящее время в правительстве идут консультации по поводу будущего программы автоутилизации. В 2015 -2016 годах она обошлась бюджету в 45 миллиардов рублей. Только за январь--август 2016 года по данной программе были проданы 263,7 тысячи авто, причем как минимум треть из них сошли с конвейера АвтоВАЗа, неспособного жить без господдержки.

В случае отмены программы утилизации рынок продаж неизбежно рухнет. Спорить можно ли о том, насколько будет велико падение. Несмотря на усилия государства, экономический кризис тащит производителей и дилеров на одно. Согласно сентябрьской статистики АЕБ, продажи автомобилей в августе 2016 года на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-август 2016 года граждане приобрели на 14,9% меньше машин.

Отрицательную динамику в минувшем году продемонстрировала тройка самых популярных моделей Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Granta. Ростом продаж может похвастаться только Volkswagen Polo, Rapid Skoda, Nissan Qashqai и Toyota Camry. В этом году сильнее всего обвалится рынок легковушек. Рынок грузовиков пока ужался только на 3%.

Программа автоутилизации в значительной степени поддерживает спрос на модели АвтоВАЗа, Горьковского автозавода, Ford Sollers, Renault и Kia. На АвтоВАЗе утверждают, что в 2015 году по программе были реализованы 40% машин. В прошлом году Ford Sollers продал свыше 50% моделей, Renault- более 49%, Kia - 10%. При отмене программы ГАЗ ожидает падения продаж на 17-20%.

Палка о двух концах

«Коммерсант» пишет, что система распределения субсидий по программе утилизации не была идеальной и не устраивала Минпромторг. Отсутствие четкой системы могло стать одним из «раздражающих» факторов для правительства. Минэкономики выступает против продолжения программы утилизации. В ведомстве считают, что она создает эффект «отложенного спроса» и прогнозируют обвал продаж. «Чем дольше откладывать остановку программы, тем сильнее будет падение», - утверждают в Минэкономики.

Мировой опыт свидетельствует о том, что подобные программы не продлеваются на срок более трех лет. Проблема в том, что рост продаж происходит благодаря перетягиванию спроса с более позднего периода. Пользоваться этим ресурсом несколько лет опасно для будущего развития автопрома. Данная мера эффективна, когда государству необходимо оказать краткосрочную поддержку авторынку в период кризиса.

С точки зрения конкуренции долгосрочная программа утилизации неприемлема: производитель и дилер привыкают к высокому спросу и теряют стимул к совершенствованию бизнеса. При этом немалая нагрузка ложится на бюджет. Средние затраты государства на одну проданную машину составляют 100-150 тысяч рублей, в год - более 20 миллиардов. В текущих экономических условиях государству имеет смысл подумать как минимум о сокращении расходов.

Программа утилизации - это палка о двух концах. Правительство оказало серьезную помощь автобизнесу и уберегло его от банкротства. Возможно, власти рассчитывали, что в течение двух лет кризис достигнет дна и экономика выйдет из рецессии. Однако прогнозы на 2017 год выглядят достаточно мрачными и искусственное поддержание спроса на машины отечественного производства проблему не решит.

В данном случае выбор стоит между плохим и очень плохим. Плохой вариант - это отмена программы утилизации, которая, по разным данным, обвалит рынок на 5-20% и заставит правительство ломать голову на тему того, как вновь спасать АвтоВАЗ. Очень плохой - заключается в том, что программа утилизации похоронит авторынок после 2017 года, если, конечно, российская экономика чудесным образом не выправится.

Далее в рубрике