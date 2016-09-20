Пола Уокера могут вернуть в «Форсаж»

Актера уже давно нет в живых, но его образа очень не хватает, а компьютерные технологии, как известно, творят чудеса. Только вот насколько это этично — вновь и вновь «воскрешать» ушедшего человека?

В предстоящих фильмах франшизы Fast & Furious вновь может появиться персонаж Брайана О`Коннора. Как выяснилось, Вин Дизель уже разговаривал с братьями Пола Калебом и Коди, пытаясь выяснить, как они относятся к очередному «воскрешению» брата. Тема, согласитесь, весьма чувствительная.

Пол Уокер погиб в 2013 году во время разгара съемок «Форсажа 7», его братьям Калебу и Коди Уокерам, которые также связаны с кинематографом, пришлось завершать съемку. Они очень похожи на ушедшего Пола, и на этапе монтирования фильма их внешность была изменена с помощью технологии CGI. Тогда это казалось оправданным и заканчивался «Форсаж 7» эмоциональной сценой прощания главных героев.

Напомним, песня «See You Again», посвященная ушедшему актеру, долгое время лидировала в чарте синглов Великобритании.

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