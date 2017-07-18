Пожилым людям помогут роботы

Не секрет, что проблема низкой рождаемости и быстрого старения населения характерна для большинства развитых стран. Знакома она и в России, где население тоже довольно быстро сокращается и стареет.

По данным японской статистики¸ уже к 2025 году более трети населения Японии достигнет возраста более 65 лет. И это означает серьезное снижение трудоспособного населения и значительного роста численности пожилых людей.

Лидеры японского автопрома Toyota и Honda уже имеют хорошо финансируемые программы развития робототехники и ранее уже неоднократно представляли различных роботов-гуманоидов. Перспективно считая, что именно роботы - помощники смогут поддерживать относительную автономность пожилых людей и станут важным дополнением быта будущего.

И не случайно, что ведущим инвестором, вложившим в израильский стартап 14 миллионов долларов стал японский автоконцерн Toyota. На этом японский производитель автомобилей не остановился, объявив о создании фонда Тойота AI Ventures в объеме $100 млн. Деньги нового фонда будут инвестироваться в технологические стартапы, занимающиеся разработкой систем искусственного интеллекта (ИИ), автономного вождения, роботов и облачных сервисов.

Также фонд направит инвестиции молодым технологическим организациям и профинансирует создание собственного офиса в Силиконовой долине. Иными словами, Toyota намерена и дальше поддерживать разработки, которые, впоследствии, могут найти применение не только в быту пожилых людей, но и в конструкциях новых автомобилей.

По словам одного из разработчиков ElliQ Йевеса Бехара дата выпуска продукции компании на рынок еще не определена, однако цена робота помощника ElliQ не должна будет превышать 100 долларов.

Сама разработка представляет собой небольшой предмет, напоминающий дизайнерскую настольную лампу. Йевес комментирует, что основная задача изобретения - беседовать со своим хозяином, развлекать его и напоминать о важных вещах, в том числе и о приеме таблеток.

Не секрет, что со временем человеческие мышцы становятся более дряхлыми и слабыми. Все мы стареем, но при этом многим пожилым людям хочется не только заниматься домашним хозяйством самостоятельно как можно дольше, но и общаться.

«В результате многолетней работы мы создали робота с таким способом общения, который может предложить послушать музыку или посоветовать прогуляться после долгого пассивного отдыха», - говорит Йевес Бехара. - «Это сделано для того, чтобы между пользователем и роботом установилась уникальная связь.

ElliQ никогда не заменит человеческого общения, однако он может стать важным мотивационным фактором в поддержании здоровья пожилых людей и их активности, если они живут одни».

Для передачи своих эмоций ElliQ использует несколько способов коммуникации: голос, свет и «язык тела» Также в робота встроены алгоритмы машинного обучения, которые помогают ему подстроиться под своего владельца. Робот будет способен разговаривать и может понимать медицинские термины и информацию, имеющую отношение к этой сфере.

Это далеко не первое робототехническое изобретение для пожилых. В Швейцарии разрабатывают робота, который будет способен помогать по хозяйству. Предположительно, этот робот будет обладать плавными движениями конечностей и даже лицом.

В Германии у пожилых людей и инвалидов скоро появится помощник-робот. Профессор, глава Института искусственного интеллекта г. Вайнгартен Вольфганг Эртель отмечает, что главную ставку в институте делают на робота по имени Марвин, которого уже испытывают в реальных домашних условиях. Сейчас в лаборатории вплотную дорабатывают навыки его общения. В идеале, в мире людей Марвин должен вести себя, как человек.

IBM Research и университет Райса объединились для создания робота IBM MERA - многозадачного робота-помощника для пожилых людей. Сенсоры робота смогут слышать, ощущать запах, распознавать движение и измерять окружающую среду на уровень влажности, температуры и прочего. Благодаря технологии университета Райса, робот сможет также измерять давление человека и следить за изменением пульса, просто наблюдая за цветом кожи человека. Так как робот выполняет все задачи полностью бесконтактно, то это позволит ему постоянно следить за человеком дома, не создавая лишней суеты и не беспокоя его.

Насколько же далек тот день, когда роботы-помощники станут для нашего мира обыденностью? Они и сейчас не такая уж редкость. И все же люди, особенно пожилые, роботам пока не особо доверяют. Это показывают социологические исследования.

По словам выпускника Бауманского института инженера Владимира Захарова, первая реакция, естественно, неприятие. «Потому что опасность, новые технологии и все такое. И любая ошибка, она очень дорогого будет стоить. И мы должны исключить любую возможность столкновения с человеком. Права на ошибку у нас нет», - говорит он.

И поэтому, как бы робот ни выглядел, непременной его частью еще долгие годы будет оставаться красная кнопка, с помощью которой машину в любой момент можно выключить.

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