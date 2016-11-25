Почти что Porsche: новый Bentley Continental GT останется немцем
Почти что Porsche: новый Bentley Continental GT останется немцем

Величавый автомобиль по-прежнему будет верен технологиям Volkswagen Group и сделает качественный рывок вперед

Британское издание Auto Express представило предварительные изображения роскошного купе Bentley Continental GT нового поколения. Появление Bentley Continental GT в 2003 году стало событием. Купе на фольксвагеновском шасси могло присниться ревностному поклоннику британской марки разве что в кошмарном сне, однако сплав британского стиля и немецких технологий позволил заметно улучшить статистику продаж — Continental GT и кабриолет GTC оказались одними из самых популярных автомобилей марки в истории. Нынче у компании планы честолюбивые — к 2020 году планируется увеличить мировой сбыт до 20 000 экземпляров, и свежий Continental GT должен внести в их реализацию свою лепту. Новое поколение модели представят в 2018 году. Полагаем, в Auto Express недалеки от истины в своих предположениях об экстерьере новинки: автомобиль сохранит узнаваемость и будет идентифицироваться именно как Continental GT. Но конструктивно он изменится кардинально. В основу ляжет модульное шасси MSB разработки Porsche. Базис, на котором уже построен огромный фастбек Panamera второго поколения, в сочетании с алюминиевым кузовом позволит решить одну из проблем модели, а именно снизить немалый вес хорошо за 2 тонны. По предварительным данным, Bentley «похудеет» примерно на 150 кг. Топовую версию оснастят мотором W12 объемом 6,0 л с двумя турбонагнетателями и системой комбинированного впрыска топлива (608 л.с. и 900 Нм) от кроссовера Bentayga. Вариант попроще получит 4,0-литровую «битурбовосьмерку», очевидно, из арсенала Porsche Panamera. Вооружится ли Continental GT дизельным мотором V8 от Audi SQ7 и Bentayga Diese, пока неясно, а вот гибридная модификация с силовой установкой от бензоэлектрической Panamera 4 E-Hybrid (2,9-литровый наддувный V6 мощностью 330 л.с. и 136-сильный электромотор) наверняка появится — в ней заинтересован лично глава компании Вольфганг Дюрхаймер.
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Места: Россия
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