Как побороть смертность на дорогах?

В 2016 году правила ПДД серьезно поменялись и почти каждый месяц МВД РФ выступает с новыми инициативами. Например, 6 ноября стало известно о том, что очередные поправки коснутся начинающих автолюбителей. Гражданам, стаж вождения которых составляет менее двух лет, могут запретить ездить без знаков «Начинающий водитель». Также недавно получившим права запретят превышать скорость в 70 км/ч и брать на буксир другой автомобиль.

Курс на ужесточение

За подобными новостями ученикам и тем более выпускникам автошкол тоже необходимо следить. И сегодняшняя серия будет посвящена тому, что остается за рамками учебной программы. Ученику нужно понимать, в какую сторону всеми любимый ГИБДД пытается развивать законодательство и к каким испытаниям стоит готовиться. Беглый анализ изменений в течение последних 10 лет наталкивает на однозначный вывод – правила дорожного движения ужесточаются.

В чем причина? Оставим за скобками роптание относительно господствующей в ГИБДД коррупции и взглянем на статистику. В 2015 году жертвами ДТП стали 23,1 тысячи человек, а травмы различной степени тяжести получили около 231 тысячи. То есть на дороге погибает примерно каждый десятый, попавший в аварию. Однако страшная статистика уменьшается. Для сравнения в середине 2000-х годов российская дорога уносила жизни более 30 тысяч человек ежегодно. Впечатляет, не так ли?

В минувшем году количество смертей снизилось на 14,7%, и тенденция на снижение сохраняется в 2016 году. Есть ли в этом заслуга усилий ГИБДД по введению ограничительных и запретительных мер? Как говорят эксперты, отчасти изменения законодательства действительно помогли, и водители стали более осторожными, но более весомую роль сыграл фактор экономического кризиса: россияне начали чаще передвигаться на общественном транспорте, чтобы не тратить деньги на масло и бензин.

Таким образом качественных изменений в дорожной ситуации в России не произошло. 23 тысячи смертей – это все равно чудовищная цифра. В зарубежных странах уровень смертности автомобилистов меньше в 3-4 раза. Самыми безопасными являются Дания, Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария. Япония и Сингапур.

Мировая практика свидетельствует, что низкая смертность достигается двумя основными способами. Первый – улучшение качества дорожного покрытия и степени оборудованности дорог. Второй – повышение культуры водителей и пешеходов. В нашей стране плохо с обоими компонентам, и уровень смертности снижается за счет уменьшения частоты поездок на личном автомобиле.

Вдумайтесь!

ГИБДД рапортует о небывалых успехах, но искусственные ограничения на эксплуатацию машины в принципе ненормальная ситуация для России с ее гигантскими расстояниями. А что будет, если кризис закончится? Очередной всплеск смертности? Новые правила ПДД и постоянные законодательные инициативы уводят нас от понимания ключевых факторов спасения десятков тысяч жизней.

Официального показателя аварийности дорог в России, видимо, не существует. Но косвенно о нем можно судить по доле дорог, соответствующих нормативным требованиям. Так вот в 2015 году таких дорог насчитывалось около 60%. Это значит, что остальные дороги (40%) находятся в состоянии разной степени отвратительности. Вдумайтесь! По качеству дорог наша могучая страна занимает 123-е место из 140, если верить рейтингу Global Competitiveness Report Всемирного экономического форума. Опять происки Госдепа?

При этом финансирование на дорожное строительство по сравнению с 2014 годом в 2016 году сократилось на 25%. Нельзя сказать, что проблема некачественных дорог в России замалчивается. Наверное, каждому россиянину знакомы случаи укладывания асфальта на снег, а знаменитый ямочный ремонт оброс легендами. Да и президенту нашему напрямую жалуются. Однако недовольство общества почему-то не сводится к тому, что аварийность дорог автоматически перечеркивает любые потуги, в том числе ГИБДД, по созданию безопасных условий передвижения.

Можно сколько угодно ужесточать правила дорожного движения, но если в бюджете нет средств на установку обозначений, краску и ремонт дорог, то аварийность до европейского уровня сократить не получится. Согласно статистике ГИБДД, чаще всего гибель на дорогах происходит за пределами городской территории.

В крупных городах власти вынуждены прилагать усилия для поддержания дорожной инфраструктуры в божеском виде. А вот происходящее на бескрайних просторах регионов РФ уже мало кого интересует. Речь даже не о качестве дорожного полотна, а об освещении, предупреждающих знаках, разметке. Меры безопасности загородом (особенно в ночное время) имеют неоценимое значение, потому что машины несутся со скоростью, превышающую 100 км/ч.

С января по сентябрь 2016 года в Москве в результате ДТП погибли 34 человека, а в области – 83! И это при том, что население столицы составляет 12,3 миллиона человек, а области – 7,3 миллиона. В моем родном Волгоградском регионе ситуация другая. Здесь как раз играет роль безалаберное отношение властей города-героя к инфраструктуре. На разбитых дорогах «миллионика» за первые девять месяцев текущего года погибло 8 человек, а в области – семь.

Кнут, пряник и культура вождения

Лично у меня каждое очередное ужесточение правил дорожного движения вызывает настороженную и в целом негативную реакцию. Попробую пояснить. Во-первых, ввести новый закон, который что-то ограничивает и запрещает, это крайне распространенная реакция властей на вызовы, требующие комплексного решения и нестандартного подхода. Если государству не нравится, что человек курит, оно начинает рисовать на пачках прокуренные легкие, запрещать курить в общественных местах, ограничивать продажу табака и повышать на него цену.

В результате количество курильщиков действительно начинает снижаться. Но разве у общества поменялось отношение к табакокурению? Многие из ваших знакомых бросили курить из-за того, что Госдума что-то там решила? На мой взгляд, проблема могла бы сдвинуться с места, если жесткие антитабачные меры принимались бы в сочетании с пропагандой здорового образа жизни, демонстрацией социальной рекламы, которая бы показывала альтернативу вредным привычкам и воздействовала бы на положительные, а не отрицательные эмоции человека.

Это политика кнута и пряника. Человека не просто принуждают что-либо делать или не делать, но и доходчиво объясняют, зачем и для чего это нужно и как это скажется на его жизни. Таким образом, воспитывается внутренняя культура человека. Ведь все курильщики отлично осознают, что рискуют заработать рак легких. Также и водители прекрасно понимают, что пересечение сплошной означает нарушение правил? Но каждый раз они идут наперекор закону.

По моим наблюдениям культура на дорогах выше не стала. Водители в массовом порядке не соблюдают элементарные ПДД просто потому, что так привыкли. Честно сказать, я был в шоке, когда узнал, что МВД фактически запретило выпускникам автошкол ошибаться при сдаче теоретического экзамена. Первая мысль, которая у меня возникла: И что теперь? Разве это гарантия того, что человек в реальной дорожной ситуации тоже не будет делать ошибок?

Конечно, в подходе ГИБДД к знанию правил есть воспитательный момент и элемент дисциплины. Но все же это обычная полумера, не имеющая смысла без других параллельных шагов. Знать правила необходимо и с этим никто не спорит, но если речь идет о спасении жизни и безопасности, то почему государство и общество позволяют беспечное отношение к другим факторам?

В прошлой серии я предлагал ввести минимальный 16-часовой курс занятий в «городе». А почему бы и нет, если взят курс на тотальное ужесточение? Но это естественно невыгодно автошколам, не очень выгодно и нечестным экзаменаторам и инспекторам ГИБДД. В условиях, когда большая часть российских дорог оборудована абы как и находится в неудовлетворительном состоянии, практические навыки и умение оперативно реагировать будут превалировать над идеальным знанием ПДД.

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